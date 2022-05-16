Окупанти вбили 9 цивільних на Донеччині, шестеро осіб отримали поранення, - ОВА

Російські окупанти не припиняють обстрілювати Донецьку область. Внаслідок цього 16 травня загинули дев'ятеро цивільних.

Про це повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"За 16 травня росіяни вбили 9 мирних мешканців Донеччини: 3 у Лимані, 2 в Авдіївці, 1 у Мар’їнці, Клиновому, Дробишевому і Катеринівці. Ще 6 людей дістали поранення.



Вдалося уточнити інформацію щодо одного пораненого у Старій Миколаївці. Крім того, у Бахмуті медичну допомогу було надано 2 цивільним, пораненим на Луганщині.



Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - зазначив він.

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