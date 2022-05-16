Окупанти вбили 9 цивільних на Донеччині, шестеро осіб отримали поранення, - ОВА
Російські окупанти не припиняють обстрілювати Донецьку область. Внаслідок цього 16 травня загинули дев'ятеро цивільних.
Про це повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"За 16 травня росіяни вбили 9 мирних мешканців Донеччини: 3 у Лимані, 2 в Авдіївці, 1 у Мар’їнці, Клиновому, Дробишевому і Катеринівці. Ще 6 людей дістали поранення.
Вдалося уточнити інформацію щодо одного пораненого у Старій Миколаївці. Крім того, у Бахмуті медичну допомогу було надано 2 цивільним, пораненим на Луганщині.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - зазначив він.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чайка Київ
показати весь коментар16.05.2022 21:26 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль