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Окупанти вбили 9 цивільних на Донеччині, шестеро осіб отримали поранення, - ОВА

донеччина

Російські окупанти не припиняють обстрілювати Донецьку область. Внаслідок цього 16 травня загинули дев'ятеро цивільних.

Про це повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"За 16 травня росіяни вбили 9 мирних мешканців Донеччини: 3 у Лимані, 2 в Авдіївці, 1 у Мар’їнці, Клиновому, Дробишевому і Катеринівці. Ще 6 людей дістали поранення.

Вдалося уточнити інформацію щодо одного пораненого у Старій Миколаївці. Крім того, у Бахмуті медичну допомогу було надано 2 цивільним, пораненим на Луганщині.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - зазначив він.

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Автор: 

Донецька область (8925) Кириленко Павло (910)


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16.05.2022 21:26 Відповісти
 
 