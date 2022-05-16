Досі невідомо, скільки українських дітей загинуло на окупованих територіях, - Зеленський
На сьогодні відомо про загибель майже 300 дітей на раніше окупованих територіях України унаслідок російських обстрілів, бомбардувань, а також катувань.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час онлайн-зустрічі з університетською спільнотою США, передає Цензор.НЕТ.
"Але (досі. - Ред.) є тимчасово окуповані території. І ми не знаємо, скільки там загинуло людей, скільки там жертв і скільки дітей загинуло або у важкому стані. Ми це зможемо зрозуміти тільки після деокупації тих чи інших територій", - зазначив глава держави.
Також, за словами Зеленського, з тимчасово окупованих територій у бік Росії було силоміць депортовано близько 500 тис. осіб.
"Розділяли дітей і дорослих. Дітей відправляли, за нашими даними, у різні сім’ї або в дитячі будинки, інтернати – там, де сироти, діти без батьків. Тому для нас це трагедія. Ми не знаємо цієї кількості дітей, ми не знаємо кількості людей, ми не знаємо, у якому вони стані. Це була депортація силою. У них забирали документи, у дорослих насамперед, забирали паспорти, міняли їх на російські", - додав він.
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