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Новини Війна
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Досі невідомо, скільки українських дітей загинуло на окупованих територіях, - Зеленський

війна,діти

На сьогодні відомо про загибель майже 300 дітей на раніше окупованих територіях України унаслідок російських обстрілів, бомбардувань, а також катувань.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час онлайн-зустрічі з університетською спільнотою США, передає Цензор.НЕТ.

"Але (досі. - Ред.) є тимчасово окуповані території. І ми не знаємо, скільки там загинуло людей, скільки там жертв і скільки дітей загинуло або у важкому стані. Ми це зможемо зрозуміти тільки після деокупації тих чи інших територій", - зазначив глава держави.

Також, за словами Зеленського, з тимчасово окупованих територій у бік Росії було силоміць депортовано близько 500 тис. осіб.

"Розділяли дітей і дорослих. Дітей відправляли, за нашими даними, у різні сім’ї або в дитячі будинки, інтернати – там, де сироти, діти без батьків. Тому для нас це трагедія. Ми не знаємо цієї кількості дітей, ми не знаємо кількості людей, ми не знаємо, у якому вони стані. Це була депортація силою. У них забирали документи, у дорослих насамперед, забирали паспорти, міняли їх на російські", - додав він.

Також читайте: Зеленський закликав американських науковців допомогти відновленню шкіл та вишів в Україні

Автор: 

діти (5181) Зеленський Володимир (24552)


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Володимир Александрович, посрєдінє домовленостей не буде
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16.05.2022 23:19 Відповісти
Чому наші досі мовчат? що там відбувається? зєля ти за все це лайно сядеш.
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16.05.2022 23:22 Відповісти
❗️Все, что известно на данный момент об Азовстали

▪️ «Это был обмен тяжелораненых украинских военных на российских военнопленных. Решение принималось на самом высоком уровне», - сообщил т.н командир бригады рашистов под названием «Восток» Александр Ходаковский.

▪️Арестович о ситуации на Азовстали: «Я не могу комментировать ситуацию, вечером президент сделает на эту тему заявление»

▪️Российские военные корреспонденты заявляют, что с «Азовстали» эвакуирован 51 раненый украинский военный.

▪️Около 10 автобусов с украинскими военными покинули завод "Азовсталь" в Мариуполе - Reuters

▪️Журналист Алексей Братущак заявил о том, что из «Азовстали» начался выход тяжелораненых военных.

Ждём официальное обращение от Владимира Зеленского
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16.05.2022 23:30 Відповісти
Так выглядит эвакуация украинских военных с территории «Азовстали» - фото Reuters
https://t.me/zerkalo_io/44542
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16.05.2022 23:35 Відповісти
Эти цифры про 200 погибших детей и 3000 вообщем-полная чушь.В одном только Мариуполе погибло десятки тысяч мирных жителей.Сёла просто уничтожаются с лица земли
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16.05.2022 23:41 Відповісти
Падаль яка дала наказ і знала про розмінування півдня,Чонгару має бути розстріляна,майно конфісковано,сім'я,родичі видворені за межі!
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17.05.2022 04:37 Відповісти
Родичі цієї падалі перед війною були вивезені в Іспанію, а майно й кошти - в офшорах і в Омані.
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17.05.2022 09:53 Відповісти
Очі дитини, це очі Всесвіту з якого на нас дивиться Творець. І він питає нас, обравших свободу вибору, а не Його любов: - За що?!
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17.05.2022 09:43 Відповісти
 
 