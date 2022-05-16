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Зеленський закликав американських науковців допомогти відновленню шкіл та вишів в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський під час онлайн-спілкування з університетською спільнотою США запросив науковців долучитися до програми відновлення шкіл та вишів в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про повідомила пресслужба Офісу президента.

Як розповів глава держави, напрацьовується великий план відновлення України, який передбачає, зокрема, відбудову шкіл, університетів, інститутів та інших закладів освіти.

"Зруйновані тисячі освітніх закладів. Для нас це велика трагедія. Тому будемо вам тільки вдячні, якщо в нас будуть такі проекти щодо відновлення на рівні міністерств освіти, рівні освітніх програм, рівні університетів", – зазначив президент.

"Коли ми говоримо про відновлення, то це питання не тільки грошей, а й фахівців. Бо ми можемо побудувати якусь інституцію, університет, але дуже важливо, щоб були люди, які є носіями знань і фахівцями. Тому ми готові до такої спільної роботи та будемо дуже вдячні, якщо ви нам допоможете розвивати нові освітні програми", – додав він.

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Зеленський наголосив, що план відновлення України передбачає програми відбудови різних галузей економіки та суспільного життя.

"Ми формуємо партнерські відносини з тією чи іншою інституцією, з тією чи іншою державою. У нас є навіть шефство. У нас уже є декілька таких прикладів. Знаю, що США оберуть для себе відповідний регіон для відбудови нашої країни, Канада, європейські держави", – розповів президент.

Глава Української держави вперше в історії звернувся до студентів і лідерів найбільших вишів під егідою Американської асоціації університетів. До зустрічі долучилися представники близько півсотні закладів, зокрема Yale University, Harvard University, Boston University, Duke University, Cornell University, Brown University. Пряму трансляцію у кампусах дивилося близько 5,5 тис. студентів, повідомляє пресслужба.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24552) США (23598) студенти (448)


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Топ коментарі
+6
Ну поки плагіатор Шкарлет в тебе у міністрах, марно надіятися на допомогу поважних науковців.
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16.05.2022 23:02 Відповісти
+4
как будто других дел нет.войну закончи сначало. раскуячены нефтебазы,бенза нет,ТЭС развалены,зима на носу газ никто не закупает,люди потеряли жилье...суккк зла не хватает. школьники могут на удаленке еще год проучиться как при ковиде. и какой умалишенный будет собирать в школах детей при вероятности прилета туда ракеты?
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16.05.2022 23:21 Відповісти
+2
Ківа втік
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16.05.2022 23:26 Відповісти
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Це за Шкарлета, чи після нього?
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16.05.2022 23:01 Відповісти
Ну поки плагіатор Шкарлет в тебе у міністрах, марно надіятися на допомогу поважних науковців.
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16.05.2022 23:02 Відповісти
Та у нас і свій науківець є
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16.05.2022 23:02 Відповісти
Ківа втік
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16.05.2022 23:26 Відповісти
ви зробили мій вечір
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16.05.2022 23:35 Відповісти
как будто других дел нет.войну закончи сначало. раскуячены нефтебазы,бенза нет,ТЭС развалены,зима на носу газ никто не закупает,люди потеряли жилье...суккк зла не хватает. школьники могут на удаленке еще год проучиться как при ковиде. и какой умалишенный будет собирать в школах детей при вероятности прилета туда ракеты?
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16.05.2022 23:21 Відповісти
Це добра справа, але цікаво чи американські співрозмовники знайдуть співрозмовників у міністерстві освіти?
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16.05.2022 23:25 Відповісти
Порошелдон@porosheldon

·https://twitter.com/porosheldon/status/1526249563283234816 3 ч

Говорила з тіткою.
Дрочилово в селі на шмарклю аж завіває.
Бензин в районі по 90 гр.
Вирішила вона продати корову і теля, торгаші дають такі копійки, що аж плакати хочеться.
Боїться, що реально буде голод.
Фермери всі посіяли, а що далі робити, не знають.
Війна все спише.
Зеля маладєц
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16.05.2022 23:27 Відповісти
Зеля умеет насмешить и нас и американских ученых.
Это всё равно, что группа детсадовцев предложила поучаствовать в управлении атомной электростанций.
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17.05.2022 00:04 Відповісти
И поставить Джонсона президентом Украины на десять лет.
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17.05.2022 00:34 Відповісти
даёшь трехлетку за 10 дней!
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17.05.2022 06:23 Відповісти
Під керівництвом шкарлета?Та ще й гетьманцев їх роздіне до нитки
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17.05.2022 09:37 Відповісти
 
 