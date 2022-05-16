Україна більше ніколи не буде жертвою, - Зеленський
Україні казали, що російська армія знесе весь її опір за 3-5 днів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні до американських студентів під час онлайн-спілкування з університетською спільнотою США.
"Після повномасштабного вторгнення Росії я чув дуже багато порад. Усі вони зводилися до того, що потрібно змиритися з тим, що Україна стала жертвою. Жертвою окупації Росії. Що шансів для опору нібито майже немає. Що російська армія нібито знесе увесь наш опір дуже швидко – три-п’ять днів. І що мені нібито краще просто поїхати з України, бо ніхто не зможе зупинити Росію.
Мені пропонували допомогу транспортом замість допомоги зброєю!
Але це все було просто не про нас. Це були абсолютно хибні пропозиції. Вони не враховували того, хто ми є. Хто я є. Як бачимо життя ми тут, в Україні. Наша країна більше ніколи не буде жертвою. Не буде просто спостерігачем за життям – зокрема й за своїм життям. Ми можемо, хочемо й будемо суб'єктами в житті. Такий вибір ми зробили. Такий мій вибір. І вибір абсолютної більшості громадян України", - зазначив він.
Будь ласка, зачекайте...
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Дійсно. Такими ми більше не будемо.
Смішних заходів більше нема.
Ну, власне, як завжди. Суб'єктність суспільства це складна річ і не визначається гучними словами окремої особи. Попри те, що їй, можливо, здається, що вона - це і є країна.
Деталі будуть озвучені під час вечірнього звернення президента Зеленського. Чекаємо.
https://t.me/operativnoZSU
@operativnoZSU
(відео, з якого незрозуміло, де і з ким що відбувається - може бути фейком)
https://t.me/breakingmash/34871
1. 20 тяжелораненых, 31 относительно здоровых сдались в плен на "Азовстали"
2. Сдалась одна из групп сопротивления, которая фактически откололась от основной группы.
3. Сдались под гарантии сохранения жизни.
4. Обмен им никто не обещал.
З Азовсталі евакуювали важкопоранених бійців.
Їх начебто обміняли на полонених росіян, повідомляють Telegram-канали й публікують відео евакуації.
Офіційного підтвердження інформації від української влади ще не було.
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону сказала, що поки не може коментувати цю тему. Є очікування, що більше інформації буде у вечірньому зверненні президента Володимира Зеленського.
"Я не можу коментувати ситуацію, увечері президент зробить на цю тему заяву", - сказав радник голови Офісу президента Олексій Арестович. https://gazeta.ua/articles/np/_z-azovstali-evakuyuvali-vazhkoporanenih-bijciv-zmi/1088590
PS: ja ne govorjy pro Jermaka i reshty... Ja govorjy concretno pro Zelenskogo i jogo vminnja govoryty i zvertaty svit na tse yvagy. Bo tyt najizd byv wo vin zavzdy nese wo nebut..... ljydu aplodyjys stojachu na vsih jogo conferenciah i cutyjyt.. i v sviti ljydu na njogo dyvljatsja jak na rok zirky.... zaberu zelenskogo i vse pide do sraky.
Скоро будет новость - рассказал школьникам))
Не д'єрмак, часом?
У всяк випадку, не Байденко, не Джонсонюк, і не Порошенко.
Ну і нарцис, і не соромиться.
Питання досить складне і дискусійне. Навіть Ющенко із своїми нескінченими ініціативами про Голодомор, політ.репресії, Биківню, Батуринську резню свідомо чи несвідомо проводив цю політику.
Як на мене, треба відміняти ці постійні "дні пам'яті" когось чи чогось, запровадити 1 день на рік, 1 день пам'яті.
Бо в нас на телекалах через день якій-небудь день пам'яті. Це - продовження політики формування психології нації-жертви, психології меншовартості...
І до речі, коли совкодрочерам тикають у ніс злочини більшовиків, то у них шалено підгорає.
Щось арестовичем тхнуло...
21:03 24.05.2021
VoxUkraine: только 17,6% фактологических цитат Зеленского на пресс-конференции оказались правдой
11,8% цитат оказались неправдой, 35,3% - манипуляциями, 11,8% - преувеличением, 5,9% - технической ошибкой. Еще 17,6% цитат идентифицировать не удалось.
К такому выводу пришли аналитики VoxUkraine, сообщает Цензор.НЕТ.
А на самом деле, бежать то некуда, везде могу убить. а в Киеве охраняет Армия, он просто символ,
и, даже, если враги схватят, есть уверенность, что не убьют. Хочется рыдать, как трогательно.
Азовцев спаси, вот где герои!
Ось так "же не манж па сис жур" перетворюється на "зе не манз па сис зур".
...Типу ніколи не буде так, як у нас на Сумщині орки пройшли через кордон, як через друшлаг (у прикордонників навіть рпг не було!) і окупували її, а потім навіть ти Зе не чекавши того, що ми тут практично "без зброї" вистоємо, а ми вистояли та ще й наваляли мародерській орді (Слава ХолдноЯрівцям і партизанам-єгерям, один із яких був мій знайомий і загинув в бою!)?!
...Ніколи...знову...чи аби дороги та бу(кра)дівництво краще було?! Думаєш Ми забудемо??? Ніколи!!!!
І найголовніше питання сьогодні...
Азовсталь!
Назови хоча б 1 спробу крім пізд...ства по тєліку щось реально зробити там за весь час чи немає слів бо то ж не "біля твоєї хати", а зараз "дуже велика відсать і не можемо нічого зробити та бла-бла-бла...?!
(п.с. вибачте українці за емоції бо накипіло! Довго мовчав щоо цього!)
Скажи коли Ющенко ліг під ригів?
Потім дорогий мій ботику від Зе, буде друга спроба Зе стати президентом, і про що ти там будеш розмовляти вже нікому не буде цікаво.
Нажаль як і у випадку зі звичайними згвалтуваннями жертва у більшості випадків сама не зізнається у правопорушені проти неї і буде захищати свого гвалтівника.