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Україна більше ніколи не буде жертвою, - Зеленський

зеленський

Україні казали, що російська армія знесе весь її опір за 3-5 днів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні до американських студентів під час онлайн-спілкування з університетською спільнотою США.

"Після повномасштабного вторгнення Росії я чув дуже багато порад. Усі вони зводилися до того, що потрібно змиритися з тим, що Україна стала жертвою. Жертвою окупації Росії. Що шансів для опору нібито майже немає. Що російська армія нібито знесе увесь наш опір дуже швидко – три-п’ять днів. І що мені нібито краще просто поїхати з України, бо ніхто не зможе зупинити Росію.

Мені пропонували допомогу транспортом замість допомоги зброєю!

Але це все було просто не про нас. Це були абсолютно хибні пропозиції. Вони не враховували того, хто ми є. Хто я є. Як бачимо життя ми тут, в Україні. Наша країна більше ніколи не буде жертвою. Не буде просто спостерігачем за життям – зокрема й за своїм життям. Ми можемо, хочемо й будемо суб'єктами в житті. Такий вибір ми зробили. Такий мій вибір. І вибір абсолютної більшості громадян України", - зазначив він.

Також читайте: Зеленський та директорка МВФ Георгієва обговорили потреби у фінансовій підтримці економіки України

Автор: 

Зеленський Володимир (24552)


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Топ коментарі
+45
Жертвою тіпа проста пєрєстать стрєлять і дагаваріться хдєта пасєрєрінє?
Дійсно. Такими ми більше не будемо.
Смішних заходів більше нема.
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16.05.2022 21:35 Відповісти
+37
Что там с защитниками Мариуполя, "жертва" соцсетей?..
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16.05.2022 21:37 Відповісти
+37
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16.05.2022 21:43 Відповісти
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Жертвою тіпа проста пєрєстать стрєлять і дагаваріться хдєта пасєрєрінє?
Дійсно. Такими ми більше не будемо.
Смішних заходів більше нема.
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16.05.2022 21:35 Відповісти
Частково брехня, частково піар, пересмикування. Щось щиро, а щось - лише самозаспокоєння.
Ну, власне, як завжди. Суб'єктність суспільства це складна річ і не визначається гучними словами окремої особи. Попри те, що їй, можливо, здається, що вона - це і є країна.
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16.05.2022 21:50 Відповісти
Что там с защитниками Мариуполя, "жертва" соцсетей?..
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16.05.2022 21:37 Відповісти
Азовсталь. Повідомляється, що поранених українських бійців обміняли на рашистських військовополонених.

Деталі будуть озвучені під час вечірнього звернення президента Зеленського. Чекаємо.

https://t.me/operativnoZSU
@operativnoZSU
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16.05.2022 21:51 Відповісти
Никто их обменивать не собирался, тем более Зеленский. рашисты хотят их подлечить а потом устроить показательный суд. И уже потом можно будет говорить об обмене.
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16.05.2022 21:58 Відповісти
"Первых тяжелораненых азовцев привезли в ДНР"

(відео, з якого незрозуміло, де і з ким що відбувається - може бути фейком)
https://t.me/breakingmash/34871
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16.05.2022 22:27 Відповісти
Уже есть видео как их привозят в Новоазовск.
1. 20 тяжелораненых, 31 относительно здоровых сдались в плен на "Азовстали"
2. Сдалась одна из групп сопротивления, которая фактически откололась от основной группы.
3. Сдались под гарантии сохранения жизни.
4. Обмен им никто не обещал.
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16.05.2022 21:55 Відповісти
в етері УА - мовчок...

З Азовсталі евакуювали важкопоранених бійців.

Їх начебто обміняли на полонених росіян, повідомляють Telegram-канали й публікують відео евакуації.

Офіційного підтвердження інформації від української влади ще не було.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону сказала, що поки не може коментувати цю тему. Є очікування, що більше інформації буде у вечірньому зверненні президента Володимира Зеленського.

"Я не можу коментувати ситуацію, увечері президент зробить на цю тему заяву", - сказав радник голови Офісу президента Олексій Арестович. https://gazeta.ua/articles/np/_z-azovstali-evakuyuvali-vazhkoporanenih-bijciv-zmi/1088590
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16.05.2022 23:02 Відповісти
Хіба ж Верещук не попереджала, що це не сподобається суспільству..
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16.05.2022 23:32 Відповісти
Він хоч щось по суті сказав у цьому зверненні?
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16.05.2022 21:37 Відповісти
А коли він щось взагалі казав по суті?
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16.05.2022 21:38 Відповісти
hochesh vir hochesh ni, ale v USA jogo oboznyjut. vin vze nagovoryv na lend lease i vijskovy dopomogy v 40b. Ja zuvy v USA 12 rokiv i meni tyt vsi tilky kazyt jakuj vin krytuj. Mozluvo ne ostanny rol graje wo vin jevrej... Ale povirte meni na slovo jakby to byv hto nebyt a ne vin (poroshenko napryklad) takoji dopomogy po krajnij miri vid US Ukraina ne otrymala b. I te wo vin vmije govoryty i donosyty do svity problemy v njogo ne zaberew.
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16.05.2022 22:27 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=4fb6VMwm5No видео уже год там есть почему США еще раньше решило помочь не смотря на всю фигню с нашей властью
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16.05.2022 23:26 Відповісти
aha tochno... tomy tjagnylu z vazkum ozbrojennjam 2 misjatsi.

PS: ja ne govorjy pro Jermaka i reshty... Ja govorjy concretno pro Zelenskogo i jogo vminnja govoryty i zvertaty svit na tse yvagy. Bo tyt najizd byv wo vin zavzdy nese wo nebut..... ljydu aplodyjys stojachu na vsih jogo conferenciah i cutyjyt.. i v sviti ljydu na njogo dyvljatsja jak na rok zirky.... zaberu zelenskogo i vse pide do sraky.
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16.05.2022 23:53 Відповісти
Коротко - жертва аборта це ху..ло і це його вибір.
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16.05.2022 21:37 Відповісти
Вот это новость, сказал студентам)
Скоро будет новость - рассказал школьникам))
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16.05.2022 21:38 Відповісти
Пам"ятаю він новорічне привітання дітям розповідав
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16.05.2022 21:57 Відповісти
Кожен сприймає це по-своєму,але в цілому він правий!
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16.05.2022 21:38 Відповісти
Що саме правильно, те що каже, чи те що робив? Я вірю фактам, а не базіканю. А ви?
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16.05.2022 21:44 Відповісти
Все що можна зрадить, він зрадить.
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16.05.2022 21:39 Відповісти
А що не змогли - тому зрадіє.
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16.05.2022 21:53 Відповісти
не буде "жертвою" зелених кварталів..
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16.05.2022 21:40 Відповісти
Який же ти героїчний "про*балющик"!
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16.05.2022 21:41 Відповісти
не сказав, хто його переконував припинити опір та тікати з України?
Не д'єрмак, часом?
У всяк випадку, не Байденко, не Джонсонюк, і не Порошенко.
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16.05.2022 21:41 Відповісти
Американцы говорили ему бежать во Львов. Факт же. Они верили, что Киев захватят. Проблема в том, что американцы не учли психологию Зеленского. И это не смелость, но не буду об этом, так как не на часи.
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16.05.2022 21:52 Відповісти
у Львів, а не з України! це не "акакаяразніца"!
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16.05.2022 22:03 Відповісти
Може американці хотіли взяти його та папу карло під тепле крило американської феміди? Вони також ******* веселощі.
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16.05.2022 22:16 Відповісти
зечмо каломойшу не лише самого
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16.05.2022 22:53 Відповісти
У зевлади якась маніакально хибна думка, що якби не він Український народ би здався і не бився, дуже хибна ідея мушу сказати.
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16.05.2022 21:42 Відповісти
ЗСУ і народ якраз і врятували його срачину від бородатих пєхатинцев путіна, які їхали по його голову.
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16.05.2022 22:21 Відповісти
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16.05.2022 21:42 Відповісти
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16.05.2022 21:43 Відповісти
Як вона взагалі по землі ходить
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16.05.2022 22:16 Відповісти
> не враховували того, хто ми є. Хто я є
Ну і нарцис, і не соромиться.
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16.05.2022 21:45 Відповісти
Усе життя навчався...
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16.05.2022 21:54 Відповісти
Це ти жертва свого популізму, проффесор. Чому простий вчитель не живе як президент, а президент як простий вчитель? Ти ж патякав про це у своїй країні мрій.
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16.05.2022 21:46 Відповісти
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16.05.2022 21:47 Відповісти
Да невже?
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16.05.2022 21:54 Відповісти
Я вже уявляю, як зе-опитувачі ходять на передовій
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16.05.2022 21:58 Відповісти
Без паніки. Спокійно йдемо і забираємо депозити з альфа банку. Якщо є гроші на карті знімаємо. Завтра може бути пізно.
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16.05.2022 21:48 Відповісти
А що з ним не так? Він відділився від московського. Працює цілком в юридичних рамках України.
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16.05.2022 22:06 Відповісти
Психологію нації-жертви українцям насаджували протягом останніх 100 років. Це була політика імперського центру - москви. Закарбувати в колективній пам'яті українців, що Україна всю історію тільки програвала.

Питання досить складне і дискусійне. Навіть Ющенко із своїми нескінченими ініціативами про Голодомор, політ.репресії, Биківню, Батуринську резню свідомо чи несвідомо проводив цю політику.

Як на мене, треба відміняти ці постійні "дні пам'яті" когось чи чогось, запровадити 1 день на рік, 1 день пам'яті.
Бо в нас на телекалах через день якій-небудь день пам'яті. Це - продовження політики формування психології нації-жертви, психології меншовартості...
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16.05.2022 21:50 Відповісти
Нет. Ющенко как раз был прав. Это дает нам силу, а не чувствовать себя жертвой.
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16.05.2022 21:54 Відповісти
Кстати, текущая трагичная история ОРДЛО сюда же. Её нужно помнить в будущем, а не стирать. Это важно, чтобы понимать как это происходит и почему.
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16.05.2022 21:56 Відповісти
Відмінити пам'ять про Голодомор і більшовицькі репресії це те саме, що спалити архіви НКВД. Це зіграє на руку московитам у їхній пропаганді московського міра.

І до речі, коли совкодрочерам тикають у ніс злочини більшовиків, то у них шалено підгорає.
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16.05.2022 22:16 Відповісти
"Вони не враховували того, хто ми є. Хто я є."

Щось арестовичем тхнуло...
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16.05.2022 21:51 Відповісти
Мокшанською манією величі. Політтехнологи звідти.
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16.05.2022 22:02 Відповісти
А що іще чекати від "надвеличнішого"?
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16.05.2022 22:07 Відповісти
Зеленский на определенном этапе вдруг понял, что несмотря на прежние договоренности о разминировании и прочем разведении сторон, кадыровцы его схватят и будут возить по России на разные антинацистские судилища и ярмарки в парке "Патриот". И тогда он обиделся и заделался героем.
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16.05.2022 21:52 Відповісти
"Крашений" патріот, як і фарбована повія назавжди залишається повією.
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16.05.2022 22:21 Відповісти
Вова...направ у дупу дерьмака та беню та станешь героем України
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16.05.2022 21:53 Відповісти
кишка тонка
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16.05.2022 22:56 Відповісти
"Только 17,6% фактологических цитат Зеленского на пресс-конференции оказались правдой
21:03 24.05.2021

VoxUkraine: только 17,6% фактологических цитат Зеленского на пресс-конференции оказались правдой
11,8% цитат оказались неправдой, 35,3% - манипуляциями, 11,8% - преувеличением, 5,9% - технической ошибкой. Еще 17,6% цитат идентифицировать не удалось.
К такому выводу пришли аналитики VoxUkraine, сообщает Цензор.НЕТ.
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16.05.2022 21:53 Відповісти
Это песня о себе, какой он классный, смелый, как руководит целым народом.
А на самом деле, бежать то некуда, везде могу убить. а в Киеве охраняет Армия, он просто символ,
и, даже, если враги схватят, есть уверенность, что не убьют. Хочется рыдать, как трогательно.
Азовцев спаси, вот где герои!
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16.05.2022 21:56 Відповісти
Чим скоріше Україна тебе позбудеться тим скоріше наступить ясність !
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16.05.2022 21:57 Відповісти
Вова, інтернет зберігає факти, а ми пам'ятаємо, що ви казали, і що робили.
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16.05.2022 21:59 Відповісти
Так він ЖЕ не лох. Він ЗЕ лох. А ЗЕ - більше за ЖЕ. Бо ЗЕ==ЖЕ++.

Ось так "же не манж па сис жур" перетворюється на "зе не манз па сис зур".
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16.05.2022 22:13 Відповісти
****ь, Боневтік, зрадник, завали вже своє гнусаве *бало
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16.05.2022 22:01 Відповісти
Чому у нього 1 речення побудовано правильно, логічно, слова йдуть по порядку, а 2ге речення більш схоже на набір довільних не зв'язаних слів хворої чи не тверезої людини???? Через це його не слухати не читати неможливо!
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16.05.2022 22:02 Відповісти
Україна більше ніколи не буде жертвою...а українці?
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16.05.2022 22:02 Відповісти
так оцінюй по сьогоднішнім Діянням ...
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16.05.2022 22:05 Відповісти
"Жертвою"..."хто ти є"..."не втік"...Це так банально...
...Типу ніколи не буде так, як у нас на Сумщині орки пройшли через кордон, як через друшлаг (у прикордонників навіть рпг не було!) і окупували її, а потім навіть ти Зе не чекавши того, що ми тут практично "без зброї" вистоємо, а ми вистояли та ще й наваляли мародерській орді (Слава ХолдноЯрівцям і партизанам-єгерям, один із яких був мій знайомий і загинув в бою!)?!

...Ніколи...знову...чи аби дороги та бу(кра)дівництво краще було?! Думаєш Ми забудемо??? Ніколи!!!!

І найголовніше питання сьогодні...
Азовсталь!
Назови хоча б 1 спробу крім пізд...ства по тєліку щось реально зробити там за весь час чи немає слів бо то ж не "біля твоєї хати", а зараз "дуже велика відсать і не можемо нічого зробити та бла-бла-бла...?!
(п.с. вибачте українці за емоції бо накипіло! Довго мовчав щоо цього!)
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16.05.2022 22:03 Відповісти
Тут все правильно сказав, тільки Якати не треба. Ми вже НІКОЛИ під ярмо не підем. Я навіть лігшому під ригів Ющу зараз спасибі кажу за розігнану тему Голодомору. Такого більше НЕ БУДЕ. Стоятимемо насмерть.
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16.05.2022 22:03 Відповісти
В тебе каша в голові як була так і залишилась.
Скажи коли Ющенко ліг під ригів?
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16.05.2022 22:43 Відповісти
Ми знайомі? Тоді коли здав баклажану через мімарандуми і договорняки владу.
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17.05.2022 00:05 Відповісти
знову боти шиплять - що нейметься ....- ви що не усвідомлюете що ви продажники 33 целкові сьогодні підіграете кацапам та путлеру ....- які ви нікчемні гниди .... Респект Президенту - так тримати Перемога буде за Україною!!!! В тій же Польші сьогодні гордяться нашим Президентом!!! і в цілому Світі теж!!!! Критикувати будем потім.....
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16.05.2022 22:03 Відповісти
шершавий язик у тебе, Боневтіку мабуть подобається
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16.05.2022 22:28 Відповісти
Ти знаєш "гордитись" клоуном це дар, не хочу його мати, скажи, а Польша теж пишається що Зе влада зі згоди Зе розмінувала увесь кримський перешийок і запустила кацапів на Південь України ?
Потім дорогий мій ботику від Зе, буде друга спроба Зе стати президентом, і про що ти там будеш розмовляти вже нікому не буде цікаво.
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16.05.2022 22:35 Відповісти
как оно зеленое говнецо из обосравшейся жопы вылизывать?**** где вы уйобки такие беретесь?шашлыков на майские хоть пожрал?
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16.05.2022 22:53 Відповісти
ЗЕдебилы, вы больные. Или ты ЗЕбот? Тогда ты ещё хуже
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16.05.2022 23:24 Відповісти
Трохи насторожує, що у політиці верховного головнокомандувача з'являється все більше "Я", а роль ЗСУ і народу стає все непомітнішою.
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16.05.2022 22:13 Відповісти
Актор славою ні з ким не ділиться, тільки на врученні Оскара може подякувати мамі Риммі
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16.05.2022 22:36 Відповісти
Аби ми більше не були жертвою, нам треба позбутися режиму внутрішньої окупації, тобто, Зелю - геть! Його має заступити військова адміністрація на чолі з українським а-ля Піночетом і після війни Україна має перейти до демократії, самоврядування і до вольностей - тобто, шанування прав людини. А це значить для Києва і Кличка з його бандою - геть! Потібно вводити поліцію, суди і прокуратуру, які нарешті повинні почати діяти у відповідності до Конституції та своїх присяг.
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16.05.2022 22:18 Відповісти
Та ти сам зробив з України жертву у 2019 му, по факту згвалтувавши свідомість мільонів українців які сприйняли крівляющегося хлопчика за пророка
Нажаль як і у випадку зі звичайними згвалтуваннями жертва у більшості випадків сама не зізнається у правопорушені проти неї і буде захищати свого гвалтівника.
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16.05.2022 22:31 Відповісти
пи ар
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16.05.2022 22:46 Відповісти
"Хто я е" (Зеленский). Я скажу хто ты е. Ты есть малорос и запроданец, предатель и саботажник. Зеленского и его ЗЕшлюх - в отставку! И предъявить им статью за госизмену
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16.05.2022 23:30 Відповісти
 
 