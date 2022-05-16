Україна більше ніколи не буде жертвою, - Зеленський

Україні казали, що російська армія знесе весь її опір за 3-5 днів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні до американських студентів під час онлайн-спілкування з університетською спільнотою США.

"Після повномасштабного вторгнення Росії я чув дуже багато порад. Усі вони зводилися до того, що потрібно змиритися з тим, що Україна стала жертвою. Жертвою окупації Росії. Що шансів для опору нібито майже немає. Що російська армія нібито знесе увесь наш опір дуже швидко – три-п’ять днів. І що мені нібито краще просто поїхати з України, бо ніхто не зможе зупинити Росію.

Мені пропонували допомогу транспортом замість допомоги зброєю!

Але це все було просто не про нас. Це були абсолютно хибні пропозиції. Вони не враховували того, хто ми є. Хто я є. Як бачимо життя ми тут, в Україні. Наша країна більше ніколи не буде жертвою. Не буде просто спостерігачем за життям – зокрема й за своїм життям. Ми можемо, хочемо й будемо суб'єктами в житті. Такий вибір ми зробили. Такий мій вибір. І вибір абсолютної більшості громадян України", - зазначив він.

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