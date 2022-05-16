Украина больше никогда не будет жертвой, - Зеленский
Украине говорили, что российская армия снесет все ее сопротивление через 3-5 дней.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении к американским студентам во время онлайн-общения с университетским сообществом США.
"После полномасштабного вторжения России я слышал очень много советов. Все они сводились к тому, что нужно смириться с тем, что Украина стала жертвой. Жертвой оккупации России. Что шансов для сопротивления вроде бы почти нет. Что российская армия якобы снесет все наше сопротивление очень быстро – три-пять дней… И что мне вроде бы лучше просто уехать из Украины, потому что никто не сможет остановить Россию.
Мне предлагали помощь транспортом вместо оружия!
Но это все просто не о нас. Это были совершенно ложные предложения. Они не учитывали того, кто мы. Кем я являюсь. Как мы видим жизнь здесь, в Украине. Наша страна никогда больше не будет жертвой. Не будет просто наблюдателем за жизнью – в том числе и своей жизнью. Мы можем, хотим, и будем субъектами в жизни. Такой выбор мы сделали. Таков мой выбор. И выбор абсолютного большинства граждан Украины", – отметил он.
Пожалуйста, подождите...
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Дійсно. Такими ми більше не будемо.
Смішних заходів більше нема.
Ну, власне, як завжди. Суб'єктність суспільства це складна річ і не визначається гучними словами окремої особи. Попри те, що їй, можливо, здається, що вона - це і є країна.
Деталі будуть озвучені під час вечірнього звернення президента Зеленського. Чекаємо.
https://t.me/operativnoZSU
@operativnoZSU
(відео, з якого незрозуміло, де і з ким що відбувається - може бути фейком)
https://t.me/breakingmash/34871
1. 20 тяжелораненых, 31 относительно здоровых сдались в плен на "Азовстали"
2. Сдалась одна из групп сопротивления, которая фактически откололась от основной группы.
3. Сдались под гарантии сохранения жизни.
4. Обмен им никто не обещал.
З Азовсталі евакуювали важкопоранених бійців.
Їх начебто обміняли на полонених росіян, повідомляють Telegram-канали й публікують відео евакуації.
Офіційного підтвердження інформації від української влади ще не було.
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону сказала, що поки не може коментувати цю тему. Є очікування, що більше інформації буде у вечірньому зверненні президента Володимира Зеленського.
"Я не можу коментувати ситуацію, увечері президент зробить на цю тему заяву", - сказав радник голови Офісу президента Олексій Арестович. https://gazeta.ua/articles/np/_z-azovstali-evakuyuvali-vazhkoporanenih-bijciv-zmi/1088590
PS: ja ne govorjy pro Jermaka i reshty... Ja govorjy concretno pro Zelenskogo i jogo vminnja govoryty i zvertaty svit na tse yvagy. Bo tyt najizd byv wo vin zavzdy nese wo nebut..... ljydu aplodyjys stojachu na vsih jogo conferenciah i cutyjyt.. i v sviti ljydu na njogo dyvljatsja jak na rok zirky.... zaberu zelenskogo i vse pide do sraky.
Скоро будет новость - рассказал школьникам))
Не д'єрмак, часом?
У всяк випадку, не Байденко, не Джонсонюк, і не Порошенко.
Ну і нарцис, і не соромиться.
Питання досить складне і дискусійне. Навіть Ющенко із своїми нескінченими ініціативами про Голодомор, політ.репресії, Биківню, Батуринську резню свідомо чи несвідомо проводив цю політику.
Як на мене, треба відміняти ці постійні "дні пам'яті" когось чи чогось, запровадити 1 день на рік, 1 день пам'яті.
Бо в нас на телекалах через день якій-небудь день пам'яті. Це - продовження політики формування психології нації-жертви, психології меншовартості...
І до речі, коли совкодрочерам тикають у ніс злочини більшовиків, то у них шалено підгорає.
Щось арестовичем тхнуло...
21:03 24.05.2021
VoxUkraine: только 17,6% фактологических цитат Зеленского на пресс-конференции оказались правдой
11,8% цитат оказались неправдой, 35,3% - манипуляциями, 11,8% - преувеличением, 5,9% - технической ошибкой. Еще 17,6% цитат идентифицировать не удалось.
К такому выводу пришли аналитики VoxUkraine, сообщает Цензор.НЕТ.
А на самом деле, бежать то некуда, везде могу убить. а в Киеве охраняет Армия, он просто символ,
и, даже, если враги схватят, есть уверенность, что не убьют. Хочется рыдать, как трогательно.
Азовцев спаси, вот где герои!
Ось так "же не манж па сис жур" перетворюється на "зе не манз па сис зур".
...Типу ніколи не буде так, як у нас на Сумщині орки пройшли через кордон, як через друшлаг (у прикордонників навіть рпг не було!) і окупували її, а потім навіть ти Зе не чекавши того, що ми тут практично "без зброї" вистоємо, а ми вистояли та ще й наваляли мародерській орді (Слава ХолдноЯрівцям і партизанам-єгерям, один із яких був мій знайомий і загинув в бою!)?!
...Ніколи...знову...чи аби дороги та бу(кра)дівництво краще було?! Думаєш Ми забудемо??? Ніколи!!!!
І найголовніше питання сьогодні...
Азовсталь!
Назови хоча б 1 спробу крім пізд...ства по тєліку щось реально зробити там за весь час чи немає слів бо то ж не "біля твоєї хати", а зараз "дуже велика відсать і не можемо нічого зробити та бла-бла-бла...?!
(п.с. вибачте українці за емоції бо накипіло! Довго мовчав щоо цього!)
Скажи коли Ющенко ліг під ригів?
Потім дорогий мій ботику від Зе, буде друга спроба Зе стати президентом, і про що ти там будеш розмовляти вже нікому не буде цікаво.
Нажаль як і у випадку зі звичайними згвалтуваннями жертва у більшості випадків сама не зізнається у правопорушені проти неї і буде захищати свого гвалтівника.