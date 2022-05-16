Украина больше никогда не будет жертвой, - Зеленский

Украине говорили, что российская армия снесет все ее сопротивление через 3-5 дней.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении к американским студентам во время онлайн-общения с университетским сообществом США.

"После полномасштабного вторжения России я слышал очень много советов. Все они сводились к тому, что нужно смириться с тем, что Украина стала жертвой. Жертвой оккупации России. Что шансов для сопротивления вроде бы почти нет. Что российская армия якобы снесет все наше сопротивление очень быстро – три-пять дней… И что мне вроде бы лучше просто уехать из Украины, потому что никто не сможет остановить Россию.

Мне предлагали помощь транспортом вместо оружия!

Но это все просто не о нас. Это были совершенно ложные предложения. Они не учитывали того, кто мы. Кем я являюсь. Как мы видим жизнь здесь, в Украине. Наша страна никогда больше не будет жертвой. Не будет просто наблюдателем за жизнью – в том числе и своей жизнью. Мы можем, хотим, и будем субъектами в жизни. Такой выбор мы сделали. Таков мой выбор. И выбор абсолютного большинства граждан Украины", – отметил он.

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