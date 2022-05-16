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Новости Война
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Украина больше никогда не будет жертвой, - Зеленский

зеленський

Украине говорили, что российская армия снесет все ее сопротивление через 3-5 дней.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении к американским студентам во время онлайн-общения с университетским сообществом США.

"После полномасштабного вторжения России я слышал очень много советов. Все они сводились к тому, что нужно смириться с тем, что Украина стала жертвой. Жертвой оккупации России. Что шансов для сопротивления вроде бы почти нет. Что российская армия якобы снесет все наше сопротивление очень быстро – три-пять дней… И что мне вроде бы лучше просто уехать из Украины, потому что никто не сможет остановить Россию.

Мне предлагали помощь транспортом вместо оружия!

Но это все просто не о нас. Это были совершенно ложные предложения. Они не учитывали того, кто мы. Кем я являюсь. Как мы видим жизнь здесь, в Украине. Наша страна никогда больше не будет жертвой. Не будет просто наблюдателем за жизнью – в том числе и своей жизнью. Мы можем, хотим, и будем субъектами в жизни. Такой выбор мы сделали. Таков мой выбор. И выбор абсолютного большинства граждан Украины", – отметил он.

Также читайте: Кулеба призвал ЕС взять на себя ведущую роль в восстановлении одного из пострадавших регионов Украины

Автор: 

Зеленский Владимир (21077)


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Топ комментарии
+45
Жертвою тіпа проста пєрєстать стрєлять і дагаваріться хдєта пасєрєрінє?
Дійсно. Такими ми більше не будемо.
Смішних заходів більше нема.
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16.05.2022 21:35 Ответить
+37
Что там с защитниками Мариуполя, "жертва" соцсетей?..
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16.05.2022 21:37 Ответить
+37
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16.05.2022 21:43 Ответить
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Жертвою тіпа проста пєрєстать стрєлять і дагаваріться хдєта пасєрєрінє?
Дійсно. Такими ми більше не будемо.
Смішних заходів більше нема.
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16.05.2022 21:35 Ответить
Частково брехня, частково піар, пересмикування. Щось щиро, а щось - лише самозаспокоєння.
Ну, власне, як завжди. Суб'єктність суспільства це складна річ і не визначається гучними словами окремої особи. Попри те, що їй, можливо, здається, що вона - це і є країна.
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16.05.2022 21:50 Ответить
Что там с защитниками Мариуполя, "жертва" соцсетей?..
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16.05.2022 21:37 Ответить
Азовсталь. Повідомляється, що поранених українських бійців обміняли на рашистських військовополонених.

Деталі будуть озвучені під час вечірнього звернення президента Зеленського. Чекаємо.

https://t.me/operativnoZSU
@operativnoZSU
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16.05.2022 21:51 Ответить
Никто их обменивать не собирался, тем более Зеленский. рашисты хотят их подлечить а потом устроить показательный суд. И уже потом можно будет говорить об обмене.
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16.05.2022 21:58 Ответить
"Первых тяжелораненых азовцев привезли в ДНР"

(відео, з якого незрозуміло, де і з ким що відбувається - може бути фейком)
https://t.me/breakingmash/34871
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16.05.2022 22:27 Ответить
Уже есть видео как их привозят в Новоазовск.
1. 20 тяжелораненых, 31 относительно здоровых сдались в плен на "Азовстали"
2. Сдалась одна из групп сопротивления, которая фактически откололась от основной группы.
3. Сдались под гарантии сохранения жизни.
4. Обмен им никто не обещал.
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16.05.2022 21:55 Ответить
в етері УА - мовчок...

З Азовсталі евакуювали важкопоранених бійців.

Їх начебто обміняли на полонених росіян, повідомляють Telegram-канали й публікують відео евакуації.

Офіційного підтвердження інформації від української влади ще не було.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону сказала, що поки не може коментувати цю тему. Є очікування, що більше інформації буде у вечірньому зверненні президента Володимира Зеленського.

"Я не можу коментувати ситуацію, увечері президент зробить на цю тему заяву", - сказав радник голови Офісу президента Олексій Арестович. https://gazeta.ua/articles/np/_z-azovstali-evakuyuvali-vazhkoporanenih-bijciv-zmi/1088590
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16.05.2022 23:02 Ответить
Хіба ж Верещук не попереджала, що це не сподобається суспільству..
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16.05.2022 23:32 Ответить
Він хоч щось по суті сказав у цьому зверненні?
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16.05.2022 21:37 Ответить
А коли він щось взагалі казав по суті?
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16.05.2022 21:38 Ответить
hochesh vir hochesh ni, ale v USA jogo oboznyjut. vin vze nagovoryv na lend lease i vijskovy dopomogy v 40b. Ja zuvy v USA 12 rokiv i meni tyt vsi tilky kazyt jakuj vin krytuj. Mozluvo ne ostanny rol graje wo vin jevrej... Ale povirte meni na slovo jakby to byv hto nebyt a ne vin (poroshenko napryklad) takoji dopomogy po krajnij miri vid US Ukraina ne otrymala b. I te wo vin vmije govoryty i donosyty do svity problemy v njogo ne zaberew.
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16.05.2022 22:27 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=4fb6VMwm5No видео уже год там есть почему США еще раньше решило помочь не смотря на всю фигню с нашей властью
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16.05.2022 23:26 Ответить
aha tochno... tomy tjagnylu z vazkum ozbrojennjam 2 misjatsi.

PS: ja ne govorjy pro Jermaka i reshty... Ja govorjy concretno pro Zelenskogo i jogo vminnja govoryty i zvertaty svit na tse yvagy. Bo tyt najizd byv wo vin zavzdy nese wo nebut..... ljydu aplodyjys stojachu na vsih jogo conferenciah i cutyjyt.. i v sviti ljydu na njogo dyvljatsja jak na rok zirky.... zaberu zelenskogo i vse pide do sraky.
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16.05.2022 23:53 Ответить
Коротко - жертва аборта це ху..ло і це його вибір.
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16.05.2022 21:37 Ответить
Вот это новость, сказал студентам)
Скоро будет новость - рассказал школьникам))
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16.05.2022 21:38 Ответить
Пам"ятаю він новорічне привітання дітям розповідав
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16.05.2022 21:57 Ответить
Кожен сприймає це по-своєму,але в цілому він правий!
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16.05.2022 21:38 Ответить
Що саме правильно, те що каже, чи те що робив? Я вірю фактам, а не базіканю. А ви?
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16.05.2022 21:44 Ответить
Все що можна зрадить, він зрадить.
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16.05.2022 21:39 Ответить
А що не змогли - тому зрадіє.
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16.05.2022 21:53 Ответить
не буде "жертвою" зелених кварталів..
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16.05.2022 21:40 Ответить
Який же ти героїчний "про*балющик"!
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16.05.2022 21:41 Ответить
не сказав, хто його переконував припинити опір та тікати з України?
Не д'єрмак, часом?
У всяк випадку, не Байденко, не Джонсонюк, і не Порошенко.
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16.05.2022 21:41 Ответить
Американцы говорили ему бежать во Львов. Факт же. Они верили, что Киев захватят. Проблема в том, что американцы не учли психологию Зеленского. И это не смелость, но не буду об этом, так как не на часи.
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16.05.2022 21:52 Ответить
у Львів, а не з України! це не "акакаяразніца"!
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16.05.2022 22:03 Ответить
Може американці хотіли взяти його та папу карло під тепле крило американської феміди? Вони також ******* веселощі.
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16.05.2022 22:16 Ответить
зечмо каломойшу не лише самого
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16.05.2022 22:53 Ответить
У зевлади якась маніакально хибна думка, що якби не він Український народ би здався і не бився, дуже хибна ідея мушу сказати.
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16.05.2022 21:42 Ответить
ЗСУ і народ якраз і врятували його срачину від бородатих пєхатинцев путіна, які їхали по його голову.
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16.05.2022 22:21 Ответить
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16.05.2022 21:42 Ответить
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16.05.2022 21:43 Ответить
Як вона взагалі по землі ходить
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16.05.2022 22:16 Ответить
> не враховували того, хто ми є. Хто я є
Ну і нарцис, і не соромиться.
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16.05.2022 21:45 Ответить
Усе життя навчався...
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16.05.2022 21:54 Ответить
Це ти жертва свого популізму, проффесор. Чому простий вчитель не живе як президент, а президент як простий вчитель? Ти ж патякав про це у своїй країні мрій.
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16.05.2022 21:46 Ответить
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16.05.2022 21:47 Ответить
Да невже?
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16.05.2022 21:54 Ответить
Я вже уявляю, як зе-опитувачі ходять на передовій
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16.05.2022 21:58 Ответить
Без паніки. Спокійно йдемо і забираємо депозити з альфа банку. Якщо є гроші на карті знімаємо. Завтра може бути пізно.
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16.05.2022 21:48 Ответить
А що з ним не так? Він відділився від московського. Працює цілком в юридичних рамках України.
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16.05.2022 22:06 Ответить
Психологію нації-жертви українцям насаджували протягом останніх 100 років. Це була політика імперського центру - москви. Закарбувати в колективній пам'яті українців, що Україна всю історію тільки програвала.

Питання досить складне і дискусійне. Навіть Ющенко із своїми нескінченими ініціативами про Голодомор, політ.репресії, Биківню, Батуринську резню свідомо чи несвідомо проводив цю політику.

Як на мене, треба відміняти ці постійні "дні пам'яті" когось чи чогось, запровадити 1 день на рік, 1 день пам'яті.
Бо в нас на телекалах через день якій-небудь день пам'яті. Це - продовження політики формування психології нації-жертви, психології меншовартості...
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16.05.2022 21:50 Ответить
Нет. Ющенко как раз был прав. Это дает нам силу, а не чувствовать себя жертвой.
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16.05.2022 21:54 Ответить
Кстати, текущая трагичная история ОРДЛО сюда же. Её нужно помнить в будущем, а не стирать. Это важно, чтобы понимать как это происходит и почему.
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16.05.2022 21:56 Ответить
Відмінити пам'ять про Голодомор і більшовицькі репресії це те саме, що спалити архіви НКВД. Це зіграє на руку московитам у їхній пропаганді московського міра.

І до речі, коли совкодрочерам тикають у ніс злочини більшовиків, то у них шалено підгорає.
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16.05.2022 22:16 Ответить
"Вони не враховували того, хто ми є. Хто я є."

Щось арестовичем тхнуло...
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16.05.2022 21:51 Ответить
Мокшанською манією величі. Політтехнологи звідти.
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16.05.2022 22:02 Ответить
А що іще чекати від "надвеличнішого"?
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16.05.2022 22:07 Ответить
Зеленский на определенном этапе вдруг понял, что несмотря на прежние договоренности о разминировании и прочем разведении сторон, кадыровцы его схватят и будут возить по России на разные антинацистские судилища и ярмарки в парке "Патриот". И тогда он обиделся и заделался героем.
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16.05.2022 21:52 Ответить
"Крашений" патріот, як і фарбована повія назавжди залишається повією.
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16.05.2022 22:21 Ответить
Вова...направ у дупу дерьмака та беню та станешь героем України
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16.05.2022 21:53 Ответить
кишка тонка
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16.05.2022 22:56 Ответить
"Только 17,6% фактологических цитат Зеленского на пресс-конференции оказались правдой
21:03 24.05.2021

VoxUkraine: только 17,6% фактологических цитат Зеленского на пресс-конференции оказались правдой
11,8% цитат оказались неправдой, 35,3% - манипуляциями, 11,8% - преувеличением, 5,9% - технической ошибкой. Еще 17,6% цитат идентифицировать не удалось.
К такому выводу пришли аналитики VoxUkraine, сообщает Цензор.НЕТ.
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16.05.2022 21:53 Ответить
Это песня о себе, какой он классный, смелый, как руководит целым народом.
А на самом деле, бежать то некуда, везде могу убить. а в Киеве охраняет Армия, он просто символ,
и, даже, если враги схватят, есть уверенность, что не убьют. Хочется рыдать, как трогательно.
Азовцев спаси, вот где герои!
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16.05.2022 21:56 Ответить
Чим скоріше Україна тебе позбудеться тим скоріше наступить ясність !
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16.05.2022 21:57 Ответить
Вова, інтернет зберігає факти, а ми пам'ятаємо, що ви казали, і що робили.
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16.05.2022 21:59 Ответить
Так він ЖЕ не лох. Він ЗЕ лох. А ЗЕ - більше за ЖЕ. Бо ЗЕ==ЖЕ++.

Ось так "же не манж па сис жур" перетворюється на "зе не манз па сис зур".
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16.05.2022 22:13 Ответить
****ь, Боневтік, зрадник, завали вже своє гнусаве *бало
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16.05.2022 22:01 Ответить
Чому у нього 1 речення побудовано правильно, логічно, слова йдуть по порядку, а 2ге речення більш схоже на набір довільних не зв'язаних слів хворої чи не тверезої людини???? Через це його не слухати не читати неможливо!
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16.05.2022 22:02 Ответить
Україна більше ніколи не буде жертвою...а українці?
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16.05.2022 22:02 Ответить
так оцінюй по сьогоднішнім Діянням ...
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16.05.2022 22:05 Ответить
"Жертвою"..."хто ти є"..."не втік"...Це так банально...
...Типу ніколи не буде так, як у нас на Сумщині орки пройшли через кордон, як через друшлаг (у прикордонників навіть рпг не було!) і окупували її, а потім навіть ти Зе не чекавши того, що ми тут практично "без зброї" вистоємо, а ми вистояли та ще й наваляли мародерській орді (Слава ХолдноЯрівцям і партизанам-єгерям, один із яких був мій знайомий і загинув в бою!)?!

...Ніколи...знову...чи аби дороги та бу(кра)дівництво краще було?! Думаєш Ми забудемо??? Ніколи!!!!

І найголовніше питання сьогодні...
Азовсталь!
Назови хоча б 1 спробу крім пізд...ства по тєліку щось реально зробити там за весь час чи немає слів бо то ж не "біля твоєї хати", а зараз "дуже велика відсать і не можемо нічого зробити та бла-бла-бла...?!
(п.с. вибачте українці за емоції бо накипіло! Довго мовчав щоо цього!)
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16.05.2022 22:03 Ответить
Тут все правильно сказав, тільки Якати не треба. Ми вже НІКОЛИ під ярмо не підем. Я навіть лігшому під ригів Ющу зараз спасибі кажу за розігнану тему Голодомору. Такого більше НЕ БУДЕ. Стоятимемо насмерть.
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16.05.2022 22:03 Ответить
В тебе каша в голові як була так і залишилась.
Скажи коли Ющенко ліг під ригів?
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16.05.2022 22:43 Ответить
Ми знайомі? Тоді коли здав баклажану через мімарандуми і договорняки владу.
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17.05.2022 00:05 Ответить
знову боти шиплять - що нейметься ....- ви що не усвідомлюете що ви продажники 33 целкові сьогодні підіграете кацапам та путлеру ....- які ви нікчемні гниди .... Респект Президенту - так тримати Перемога буде за Україною!!!! В тій же Польші сьогодні гордяться нашим Президентом!!! і в цілому Світі теж!!!! Критикувати будем потім.....
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16.05.2022 22:03 Ответить
шершавий язик у тебе, Боневтіку мабуть подобається
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16.05.2022 22:28 Ответить
Ти знаєш "гордитись" клоуном це дар, не хочу його мати, скажи, а Польша теж пишається що Зе влада зі згоди Зе розмінувала увесь кримський перешийок і запустила кацапів на Південь України ?
Потім дорогий мій ботику від Зе, буде друга спроба Зе стати президентом, і про що ти там будеш розмовляти вже нікому не буде цікаво.
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16.05.2022 22:35 Ответить
как оно зеленое говнецо из обосравшейся жопы вылизывать?**** где вы уйобки такие беретесь?шашлыков на майские хоть пожрал?
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16.05.2022 22:53 Ответить
ЗЕдебилы, вы больные. Или ты ЗЕбот? Тогда ты ещё хуже
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16.05.2022 23:24 Ответить
Трохи насторожує, що у політиці верховного головнокомандувача з'являється все більше "Я", а роль ЗСУ і народу стає все непомітнішою.
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16.05.2022 22:13 Ответить
Актор славою ні з ким не ділиться, тільки на врученні Оскара може подякувати мамі Риммі
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16.05.2022 22:36 Ответить
Аби ми більше не були жертвою, нам треба позбутися режиму внутрішньої окупації, тобто, Зелю - геть! Його має заступити військова адміністрація на чолі з українським а-ля Піночетом і після війни Україна має перейти до демократії, самоврядування і до вольностей - тобто, шанування прав людини. А це значить для Києва і Кличка з його бандою - геть! Потібно вводити поліцію, суди і прокуратуру, які нарешті повинні почати діяти у відповідності до Конституції та своїх присяг.
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16.05.2022 22:18 Ответить
Та ти сам зробив з України жертву у 2019 му, по факту згвалтувавши свідомість мільонів українців які сприйняли крівляющегося хлопчика за пророка
Нажаль як і у випадку зі звичайними згвалтуваннями жертва у більшості випадків сама не зізнається у правопорушені проти неї і буде захищати свого гвалтівника.
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16.05.2022 22:31 Ответить
пи ар
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16.05.2022 22:46 Ответить
"Хто я е" (Зеленский). Я скажу хто ты е. Ты есть малорос и запроданец, предатель и саботажник. Зеленского и его ЗЕшлюх - в отставку! И предъявить им статью за госизмену
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16.05.2022 23:30 Ответить
 
 