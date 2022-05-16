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Зеленский призвал американских ученых помочь восстановлению школ и вузов в Украине

зеленський

Президент Владимир Зеленский во время онлайн-общения с университетским сообществом США пригласил ученых присоединиться к программе восстановления школ и вузов в Украине.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Как рассказал глава государства, нарабатывается большой план восстановления Украины, предусматривающий, в частности, восстановление школ, университетов, институтов и других учебных заведений.

"Разрушены тысячи образовательных учреждений. Для нас это большая трагедия. Поэтому будем вам только благодарны, если у нас будут такие проекты по восстановлению на уровне министерства образования, на уровне образовательных программ, на уровне университетов", - отметил президент.

"Когда мы говорим о восстановлении, то это вопрос не только денег, но и специалистов. Мы можем построить какой-то институт, университет, но очень важно, чтобы были люди, которые являются носителями знаний и специалистами. Поэтому мы готовы к такой совместной работе и будем очень благодарны, если вы нам поможете развивать новые образовательные программы", – добавил он.

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Зеленский подчеркнул, что план восстановления Украины предусматривает программы восстановления разных отраслей экономики и общественной жизни.

"Мы формируем партнерские отношения с тем или иным институтом, с тем или иным государством. У нас есть даже шефство. У нас уже есть несколько таких примеров. Знаю, что США выберут для себя подходящий регион для восстановления нашей страны, Канада, европейские государства" , – рассказал президент.

Глава Украинского государства впервые в истории обратился к студентам и лидерам крупнейших вузов под эгидой Американской ассоциации университетов. К встрече присоединились представители около полусотни заведений, в том числе Yale University, Harvard University, Boston University, Duke University, Cornell University, Brown University. Прямую трансляцию в кампусах смотрело около 5,5 тыс. студентов, сообщает пресс-служба.

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Зеленский Владимир (21057) США (27316) студенты (676)


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Топ комментарии
+6
Ну поки плагіатор Шкарлет в тебе у міністрах, марно надіятися на допомогу поважних науковців.
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16.05.2022 23:02 Ответить
+4
как будто других дел нет.войну закончи сначало. раскуячены нефтебазы,бенза нет,ТЭС развалены,зима на носу газ никто не закупает,люди потеряли жилье...суккк зла не хватает. школьники могут на удаленке еще год проучиться как при ковиде. и какой умалишенный будет собирать в школах детей при вероятности прилета туда ракеты?
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16.05.2022 23:21 Ответить
+2
Ківа втік
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16.05.2022 23:26 Ответить
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Це за Шкарлета, чи після нього?
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16.05.2022 23:01 Ответить
Ну поки плагіатор Шкарлет в тебе у міністрах, марно надіятися на допомогу поважних науковців.
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16.05.2022 23:02 Ответить
Та у нас і свій науківець є
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16.05.2022 23:02 Ответить
Ківа втік
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16.05.2022 23:26 Ответить
ви зробили мій вечір
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16.05.2022 23:35 Ответить
как будто других дел нет.войну закончи сначало. раскуячены нефтебазы,бенза нет,ТЭС развалены,зима на носу газ никто не закупает,люди потеряли жилье...суккк зла не хватает. школьники могут на удаленке еще год проучиться как при ковиде. и какой умалишенный будет собирать в школах детей при вероятности прилета туда ракеты?
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16.05.2022 23:21 Ответить
Це добра справа, але цікаво чи американські співрозмовники знайдуть співрозмовників у міністерстві освіти?
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16.05.2022 23:25 Ответить
Порошелдон@porosheldon

·https://twitter.com/porosheldon/status/1526249563283234816 3 ч

Говорила з тіткою.
Дрочилово в селі на шмарклю аж завіває.
Бензин в районі по 90 гр.
Вирішила вона продати корову і теля, торгаші дають такі копійки, що аж плакати хочеться.
Боїться, що реально буде голод.
Фермери всі посіяли, а що далі робити, не знають.
Війна все спише.
Зеля маладєц
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16.05.2022 23:27 Ответить
Зеля умеет насмешить и нас и американских ученых.
Это всё равно, что группа детсадовцев предложила поучаствовать в управлении атомной электростанций.
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17.05.2022 00:04 Ответить
И поставить Джонсона президентом Украины на десять лет.
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17.05.2022 00:34 Ответить
даёшь трехлетку за 10 дней!
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17.05.2022 06:23 Ответить
Під керівництвом шкарлета?Та ще й гетьманцев їх роздіне до нитки
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17.05.2022 09:37 Ответить
 
 