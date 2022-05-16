Зеленский призвал американских ученых помочь восстановлению школ и вузов в Украине

Президент Владимир Зеленский во время онлайн-общения с университетским сообществом США пригласил ученых присоединиться к программе восстановления школ и вузов в Украине.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Как рассказал глава государства, нарабатывается большой план восстановления Украины, предусматривающий, в частности, восстановление школ, университетов, институтов и других учебных заведений.

"Разрушены тысячи образовательных учреждений. Для нас это большая трагедия. Поэтому будем вам только благодарны, если у нас будут такие проекты по восстановлению на уровне министерства образования, на уровне образовательных программ, на уровне университетов", - отметил президент.

"Когда мы говорим о восстановлении, то это вопрос не только денег, но и специалистов. Мы можем построить какой-то институт, университет, но очень важно, чтобы были люди, которые являются носителями знаний и специалистами. Поэтому мы готовы к такой совместной работе и будем очень благодарны, если вы нам поможете развивать новые образовательные программы", – добавил он.

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Зеленский подчеркнул, что план восстановления Украины предусматривает программы восстановления разных отраслей экономики и общественной жизни.

"Мы формируем партнерские отношения с тем или иным институтом, с тем или иным государством. У нас есть даже шефство. У нас уже есть несколько таких примеров. Знаю, что США выберут для себя подходящий регион для восстановления нашей страны, Канада, европейские государства" , – рассказал президент.

Глава Украинского государства впервые в истории обратился к студентам и лидерам крупнейших вузов под эгидой Американской ассоциации университетов. К встрече присоединились представители около полусотни заведений, в том числе Yale University, Harvard University, Boston University, Duke University, Cornell University, Brown University. Прямую трансляцию в кампусах смотрело около 5,5 тыс. студентов, сообщает пресс-служба.

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