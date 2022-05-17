Вночі зафіксовано 2 влучання крилатих ракет рашистів у міст через Дністровський лиман на Одещині, - ОК "Південь"

Дві ракети рашистів вночі знову влучили в непрацюючий міст через Дністровський лиман у Затоці Одеської області.

Про це повідомляє пресслужба міськради Одеси з посиланням на оперативне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"Уночі зафіксовано ще два влучання крилатих ракет у вже понад два тижні непрацюючий міст через Дністровський лиман. Міст пошкоджений настільки, що ремонтні роботи потребуватимуть тривалого часу та витрат. Але наразі їх проведення неможливе, як і експлуатація мосту", - йдеться у повідомленні.

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