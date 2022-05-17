Вночі зафіксовано 2 влучання крилатих ракет рашистів у міст через Дністровський лиман на Одещині, - ОК "Південь"
Дві ракети рашистів вночі знову влучили в непрацюючий міст через Дністровський лиман у Затоці Одеської області.
Про це повідомляє пресслужба міськради Одеси з посиланням на оперативне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.
"Уночі зафіксовано ще два влучання крилатих ракет у вже понад два тижні непрацюючий міст через Дністровський лиман. Міст пошкоджений настільки, що ремонтні роботи потребуватимуть тривалого часу та витрат. Але наразі їх проведення неможливе, як і експлуатація мосту", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+10 Urs
показати весь коментар17.05.2022 16:51 Відповісти Посилання
+10 Pavlo Bubenko
показати весь коментар17.05.2022 17:19 Відповісти Посилання
+9 Dust
показати весь коментар17.05.2022 17:13 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сьогодні вночі було шосте.
шматками асвальту з ЗЄліного Крадівництва ?
Пока, окончательно вышибить их за границу не получается. Противник, используя в качестве "опоры" на своём левом фланге Травянское водохранилище, получил возможность уплотнить боевые порядки на этом направлении. В результате, пользуясь массированной огневой поддержкой своей артиллерии и армейской авиации сумел притормозить наступление передовых подразделений Сил обороны Украины на этом направлении. По некоторым сведениям, ожидается подход в этот район так же 71-й тактической группы 14-го АК.
Предполагаю, что уже дней через пять на этой высоте https://www.google.com.ua/maps/@50.3056979,36.8389937,3a,75y,21.85h,77.09t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMXwxzajLMtjuCUpX9t_gYFH6rvgsIDHJb8C4ep!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMXwxzajLMtjuCUpX9t_gYFH6rvgsIDHJb8C4ep%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya216-ro0-fo100!7i11264!8i5632?hl=ru будет стоять наша гаубица, и планомерно и точно разрушать логистику Волчанского транспортного кзла снабжения оккупантов, попутно подавляя попытки трансграничных обстрелов по фасу Шебекино - Октяьрьский.
Ви про яку саме модификацію говорите, що вона в нас вже є на озброєнні?
Сподіваюсь, що ви не відповісте, бо це є Державною таємницею, тож не треба говорити про те, чого не знаєте.
FYI: Google Maps позволяет создать короткие адреса для карт тоже.
Правда, РСЗО мости не руйнують, але Ви на це не зважайте - продовжуйте надавати поради надзвичайної цінності!
Сейчас Бессарабия фактически отрезана от Украины. Пока, слава богу, только логистически.
Освобождение Харьковской обл. уже уперлось в эту проблему.
И т.д. и т.п.