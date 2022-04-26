Міст з Білгород-Дністровського району в бік Одеси закрили через ракетний удар окупантів (оновлено)
Міст з Білгород-Дністровського району в бік Одеси закрили через пошкодження.
Про це повідомили у Білгород-Дністровській міськраді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал речника Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.
Як зазначається, інформацію про те, що це за міст та що саме трапилося, не розголошують з метою безпеки.
Як повідомляє телеграм-канал "Суспільне Одеса", по Одещині завдано ракетного удару.
"Є ураження моста через Дністровський лиман. Обставини та інформація про поранених уточнюються. З міркувань безпеки рух мостом перекрито. Просимо водіїв заздалегідь обрати альтернативні маршрути руху", - зазначають в оперативному командуванні "Південь".
Топ коментарі
+46 Йцу Кенг #461207
показати весь коментар26.04.2022 14:25
+38 Йцу Кенг #461207
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+37 Aleks T #464436
показати весь коментар26.04.2022 14:29
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не надо разносить "однабабасказала".
до речі! Укрпошта має бажання випустити марку з цим красенем!
Тут вже альтернатива тільки в сторону НАТО
Схоже, що так воно і задумано...
тоді відсікти північ Придністров'я
Единственная логистика через косу на Затоке (которую они бомбанули). Если мост можно отремонтировать, то могут ещё прилеты.
Альтернативная логистика только через территорию Молдовы. И если даже Молдова даст на это согласие (есть большие сомнения на счёт этого), то Путлер начал движ в ПМР. От ПМР до трассы М-15 30 км. расстояния.
Юг Одесской обл. под очень большой угрозой.
Скажуть - необхідно коридор. Там не так багато території Молдови потрібно для проходу на Тираспіль.
І постійно питати себе: а де наше ППО?!
Воно могло і мусило бути! Чия воля або її відсутність зробили нас беззахисними перед ублюдками?!
Без радикальних, сміливих і несподіваних кроків, таких, як пропонує Бутусов із ударом по Придністровью, це все не припинити...
Чому мости зараз стоять? Чому по ним окупанти цілодобово завозять соляру-снаряди і вивозять награбоване?
Невже ви, лампасовані генерали, не розумієте стратегічність цих мостів. і для клятого *****-Путіна, а шоб він здох, і для нас?
Нема мостів - нема окупації херсонської землі, нема наступу на Миколаїв, Запоріжжя... і на Одесу!
РОЗЇБІТЬ ЇХ *****, і не пишіть *****, бла-бла-бла, винних, коли переможемо, знайдемо! Це для ЗЕідіотів! РОЗЇБІТЬ МОСТИ! НЕГАЙНО!
А що робити з дорогами які ідуть через Ставки та Чаплинку?Там 1.5 годину їхати до Чонгару. І де тут стратегічність Чаплинського мосту тепер?
Фото с спутников смотреть все время.
700-1000 чел с небольшим количеством бронетехники могут организовать.
Расєйка - Лиман - Трапивка - Татарбунари - Тарутине - Каушани - Тираспіль.