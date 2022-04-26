Міст з Білгород-Дністровського району в бік Одеси закрили через ракетний удар окупантів (оновлено)

Міст з Білгород-Дністровського району в бік Одеси закрили через пошкодження.

Про це повідомили у Білгород-Дністровській міськраді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал речника Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.

Як зазначається, інформацію про те, що це за міст та що саме трапилося, не розголошують з метою безпеки.

Також читайте: Українські військові збили ворожий літак над Білгород-Дністровським: пілот встиг катапультуватися

Як повідомляє телеграм-канал "Суспільне Одеса", по Одещині завдано ракетного удару.

"Є ураження моста через Дністровський лиман. Обставини та інформація про поранених уточнюються. З міркувань безпеки рух мостом перекрито. Просимо водіїв заздалегідь обрати альтернативні маршрути руху", - зазначають в оперативному командуванні "Південь".