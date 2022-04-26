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Новости Война
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Мост из Белгород-Днестровского района в сторону Одессы закрыли из-за ракетного удара оккупантов (обновлено)

міст,білгород,дністровський

Мост из Белгород-Днестровского района в сторону Одессы закрыли из-за повреждений.

Об этом сообщили в Белгород-Днестровском горсовете, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал пресс-секретаря Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

Как отмечается, информацию о том, что это за мост и что случилось, не разглашаются в целях безопасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" запускает из Одессы в Белгород-Днестровский две скоростные электрички для улучшения транспортного сообщения с курортами

Как сообщает телеграмм-канал "Суспільне Одеса", по Одесщине нанесен ракетный удар.

"Есть поражение моста через Днестровский лиман. Обстоятельства и информация о раненых уточняются. Из соображений безопасности движение по мосту перекрыто. Просим водителей заранее выбрать альтернативные маршруты движения", - отмечают в оперативном командовании "Південь".

мост (1028) Одесса (7901) Белгород-Днестровский (39)


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Топ комментарии
+46
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26.04.2022 14:25
+38
а ось Патрон у цивільному ))
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26.04.2022 14:52
+37
Положена ответка -- Крымский мост.
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26.04.2022 14:29
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Пишут, что из Приднестровья, вроде как.
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26.04.2022 14:24 Ответить
Чим з Придністров'я? Клавіатурою?
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26.04.2022 14:50 Ответить
чем?
не надо разносить "однабабасказала".
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26.04.2022 14:54 Ответить
Скорее, готовятся перебрасывать подкрепление в Приднестровье.
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26.04.2022 15:02 Ответить
Як? Через румунію?
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26.04.2022 15:36 Ответить
Вы географию плохо знаете. Конечно с Луны, не нарушая воздушное пространство Украины и стран НАТО.
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26.04.2022 17:49 Ответить
Ракетой бахнули
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26.04.2022 15:15 Ответить
https://t.me/uniannet/50134
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26.04.2022 15:52 Ответить
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26.04.2022 14:25 Ответить

до речі! Укрпошта має бажання випустити марку з цим красенем!

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26.04.2022 14:45 Ответить
а ось Патрон у цивільному ))
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26.04.2022 14:52 Ответить
Знов бариги все розберуть. Краще взагалі нехай не випускають.
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26.04.2022 15:20 Ответить
Не заработал 220 грвн на марки с кораблем? Нищебродская у вас ботоферма
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26.04.2022 17:15 Ответить
Патрончик мабуть реально зробив для захисту України більше ніж арестович, але нажаль він говорити не вміє. У арестовича завдання заспокоювати людей, нехай і чимось дуже схожим на фантазії та брехню, але об'єктивно під ча с війни і такі мають бути... ну щоб домогосподарки і нервові дамочки теж інколи спокійно спали.
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26.04.2022 15:31 Ответить
Відрізають від сполучення південь одеської обл.. в мене взагалі все частіше питання до того як охороняються стратегічні об'єкти ? Невже не видко що це єдине що зв'язує окрім ще шматка жілянки через Молову
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26.04.2022 14:25 Ответить
У нас цих стратегічних об'єктів навалом, в тому числі мости через Дніпро
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26.04.2022 14:47 Ответить
Мабуть тобі потрібно очолити охорону стратегічних об"єктів миша не прошмигне (( Сам де Україну захищаєш що все так " видко " ? ((
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26.04.2022 14:52 Ответить
Ракета була збита ППО. Міст пошкоджено уламком.
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26.04.2022 16:48 Ответить
Просимо водіїв заздалегідь обрати альтернативні маршрути руху

Тут вже альтернатива тільки в сторону НАТО
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26.04.2022 14:26 Ответить
Можливо орки хочуть висадитись в Ізмаїлі і захопити південну Бесарабію з румунським кордоном і портами на Дунаї
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26.04.2022 14:27 Ответить
Хочуть,та це тепер не можливо ...
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26.04.2022 17:15 Ответить
Відступу від кого?
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26.04.2022 14:51 Ответить
Підуть через Молдову і Санду нічого не скаже, бо на 100% залежна від газу і ще боргує. Та ще й боїться війни ...
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26.04.2022 14:58 Ответить
От якраз тоді війну і отримає. Питання, що скажуть румуни.
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26.04.2022 15:27 Ответить
Румунія - член НАТО і скаже те, що скаже дядько Джо. А якщо Румунія полізе на допомогу (або навіть на аншлюс...) з Молдовою - вона (Румунія) по-перше отримає пи.ди, а по-друге, тоді НАТО буде автоматично втягнуте у війну (5 поправка).
Схоже, що так воно і задумано...
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26.04.2022 17:35 Ответить
В любому місці понтонний міст і насрати на їхні удари.
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26.04.2022 18:21 Ответить
Етнічна палітра Північного Придністров'я (Рибницький та Кам'янецький райони), що має площу 1284,7 тис. кв. км та станом на 2010 рік мало близько 100 тис. мешканців, є такою: українці - 44,7% (45 тис. осіб), молдовани - 34,2% (34,5), росіяни - 14,7% (14,8).

тоді відсікти північ Придністров'я
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26.04.2022 19:37 Ответить
Это плохо, если открыть карту и посмотреть где это - то начинают выкристаллизовываться планы русни. Надеюсь ГенШтаб все мониторит
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26.04.2022 14:28 Ответить
Этот мост нужен им самим как воздух, нет логики его рушить , в бессарабию и без этого моста есть куча мест , кудой проходит техника , если мост упадет , паРашникам не получится через лиман десант высаживать , если конечно подойдут , но все-же , .............а бессарабия это голые степи, там все как на ладони , даже если с преднестровья начнуть лезть , там оооооочень узкий участок , через село троицкое , там плавни, болото, река , и через кучурганский лиман им тоже как-то пройти нужно , а если начнут стрелять от туда , им ***** сразу придёт , склады взлетят на воздух , и этим все закончится.
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26.04.2022 15:14 Ответить
Все всё понимают. Противодействовать этому крайне сложно. Там 150 км. побережья пригодного для высадки. Я не представляю какие нужны ресурсы чтобы это все прикрыть.
Единственная логистика через косу на Затоке (которую они бомбанули). Если мост можно отремонтировать, то могут ещё прилеты.
Альтернативная логистика только через территорию Молдовы. И если даже Молдова даст на это согласие (есть большие сомнения на счёт этого), то Путлер начал движ в ПМР. От ПМР до трассы М-15 30 км. расстояния.
Юг Одесской обл. под очень большой угрозой.
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26.04.2022 15:19 Ответить
Для теоретиків- для десанту необхідна Москва, вона на дні. Для самогубства - доїхати до цього моста і стрибати і стрибати.
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26.04.2022 18:25 Ответить
Положена ответка -- Крымский мост.
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26.04.2022 14:29 Ответить
пока нечем. Но не мешало бы притопить один МРК, если уже есть пару нептунов готовых.
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26.04.2022 14:58 Ответить
если бы один гундосый популист-***** не саботировал ДОЗ ...

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26.04.2022 15:31 Ответить
Готують висадку західніше Затоки з напрямком на Тираспіль?
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26.04.2022 14:30 Ответить
они отрезают юг Одессы, затем высадят десант, подкрепление в Приднестровье
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26.04.2022 15:10 Ответить
І куди той десант піде? В Придністров'я через Молдову? Ну-ну...
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26.04.2022 15:21 Ответить
А що ну-ну? Молдова член НАТО? - ні.
Скажуть - необхідно коридор. Там не так багато території Молдови потрібно для проходу на Тираспіль.
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26.04.2022 16:02 Ответить
Какой десант откуда? С космоса?
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26.04.2022 15:24 Ответить
Десант со стороны черного моря в направлении береговой полосы от затоки до вилково.
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26.04.2022 16:15 Ответить
Зато к шашлыкам были готовы
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26.04.2022 14:34 Ответить
Там лише один міст. Невже готуються до десантування? Самогубці!
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26.04.2022 14:35 Ответить
Чьота я ачкую
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26.04.2022 14:47 Ответить
не сцы .............
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26.04.2022 15:17 Ответить
Не боись этот мост учитывали с самых первых дней, его уже давно должны были взорвать, есть объездные пути но крюк давать большой прийдется
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26.04.2022 15:29 Ответить
підрив мостів на территорії кацапії питання часу
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26.04.2022 14:55 Ответить
Таким образом русня перебросит подкрепление в Приднестровье, а значит будет открыт ещевостойчный фронт, оттуда пойдут на Одессу. Вобщем странно, у русни хватает ума обстреливать мосты, а наши до сих пор даж херсонский мост не пошатают.
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26.04.2022 14:57 Ответить
В том то и дело, что ничего Молдова не скажет. Пока Молдова будет высказывать какую-то озабоченность, десант уже будет в Приднестровье и дело будет сделано.
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26.04.2022 17:29 Ответить
Если мы мост уничтожим в Херсоне это равно полной сдачи территорий южнее Днепра.
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26.04.2022 15:27 Ответить
Потрібно терміново перекидати війська і зброю на південь одеської області, хоч паромом, хоч через Молдову.
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26.04.2022 14:59 Ответить
Там тоже есть мост, ещё два взорвут и все
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26.04.2022 15:21 Ответить
ГДЕ ТЫ ВОЙСКА ВИДЕЛ. ВСЕ НА ВОСТОКЕ КОНЧИЛИСЬ
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26.04.2022 16:21 Ответить
Як же тоскно сидіти і рахувати щодня, по чому ще ці суки вдарили і що зруйнували, скільки ще вбили наших людей?!
І постійно питати себе: а де наше ППО?!
Воно могло і мусило бути! Чия воля або її відсутність зробили нас беззахисними перед ублюдками?!
Без радикальних, сміливих і несподіваних кроків, таких, як пропонує Бутусов із ударом по Придністровью, це все не припинити...
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26.04.2022 15:01 Ответить
Якби не ППО розвалили б удвічі більше. Досіть скігліті
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26.04.2022 15:23 Ответить
Спізнились вже з Придністровьям!
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26.04.2022 15:04 Ответить
А вот можно ли Нептуном "притопить" крымский мост например? Вчера была информация что для удара по Николаеву (на громадськом если не ошибаюсь) скрепные использовали противокорабельные ракеты...вот подарочек бы устроить к 9 мая!
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26.04.2022 15:15 Ответить
Повредить да, но уничтожить нужно не менее 5 ракет при том что кучность высокая будет
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26.04.2022 15:30 Ответить
які ж в кремлі тупі йолопи. схоже, що в них ціль, це перекинути війну ще й на сусідні країни, щоб потім бесславно поґібнуть от НАТО.
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26.04.2022 15:26 Ответить
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26.04.2022 15:28 Ответить
Ген.Штаб ЗСУhttps://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D1%81%D1%83?__eep__=6&__cft__[0]=AZX7gWG5mFrA2bQ_p4nj2E4jBkGlNOnmqXr1LrXiBPer7OC2c7KjEu7VOw9i0uXDq85G1-2uaWYsQkDIVG9OANF1qg3bzl3u5WgETUiHum-zQVmEf1W2SPmRrwVYsnw4bhNHK4CknT3Mf2ijx7E6c_l7Jf020b1ChKbUpyayBpHYl35XL-7w3eAyU_yFSpt0s-8&__tn__=-UK-R дав відповідь щодо Чонгарських мостів. Бла-бла-бла, крокуємо-нищимо, мости були не підірвані, тому шо орків було *****! Винні мабуть і є, але будемо шукати їх після нашої перемоги! ******!

Чому мости зараз стоять? Чому по ним окупанти цілодобово завозять соляру-снаряди і вивозять награбоване?

Невже ви, лампасовані генерали, не розумієте стратегічність цих мостів. і для клятого *****-Путіна, а шоб він здох, і для нас?

Нема мостів - нема окупації херсонської землі, нема наступу на Миколаїв, Запоріжжя... і на Одесу!

РОЗЇБІТЬ ЇХ *****, і не пишіть *****, бла-бла-бла, винних, коли переможемо, знайдемо! Це для ЗЕідіотів! РОЗЇБІТЬ МОСТИ! НЕГАЙНО!
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26.04.2022 15:30 Ответить
Чим роз'їбати?У вас є ракети середньої дальності до 500 км в гаражі. то пришліть.

А що робити з дорогами які ідуть через Ставки та Чаплинку?Там 1.5 годину їхати до Чонгару. І де тут стратегічність Чаплинського мосту тепер?
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26.04.2022 15:46 Ответить
Тобі вже писали бери динаміт то йди і підривай. Чого тут строчити по клавіатурі
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26.04.2022 15:50 Ответить
Маю надію що кримський міст довго не протягне.
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26.04.2022 15:29 Ответить
Треба ракети на 300+ км.
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26.04.2022 16:15 Ответить
Пока это только шухер, что бы мы сняли побольше войск с востока. Нужно следить как, когда и сколько туда хотят перебросят орков. У них тоже на все людей не хватает.
Фото с спутников смотреть все время.
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26.04.2022 15:37 Ответить
Думаю орки охраняют крымский мост крепко. Но нужно попробовать.
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26.04.2022 15:42 Ответить
А може цілі рашистів банальніші - заблокувати таким чином постачання допомоги з Румунії в сторону Одеси... Там же на тому мосту і залізниця проходить.
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26.04.2022 15:50 Ответить
Будут делать прорыв через Молдову на Приднестровье.

700-1000 чел с небольшим количеством бронетехники могут организовать.

Расєйка - Лиман - Трапивка - Татарбунари - Тарутине - Каушани - Тираспіль.
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26.04.2022 15:59 Ответить
А не обісруться вони з таким планом? Що є 1 тис. чоловік?
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26.04.2022 16:20 Ответить
Похоже, россияне хотят оккупировать Бессарабию, часть Одесской области, которая отделена от материка по Днестровскому заливу и соединена лишь одним мостом. Если его оккупировать после высадки, то открывает дорогу на Модлову, а через оккупированное Россией Приднестровье - Одессу.
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26.04.2022 16:16 Ответить
козломорды не смогут высадить десант
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26.04.2022 17:17 Ответить
Ну, і як тепер 560-а маршрутка буде ходить?)))
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26.04.2022 16:23 Ответить
Через Паланку
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26.04.2022 17:16 Ответить
Если полезут на Молдову, это очень не понравиться румынам. Они хоть и сцыкуны и вояки никакие, но могут и вмешаться - криком на весь мир.
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26.04.2022 16:34 Ответить
хіба що криком...
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26.04.2022 17:53 Ответить
шоб швидко техніку не перекидали. однак там розміщена єдина частина в Україні по зведенню понтонних мостів і пацани мають вирішити питання
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26.04.2022 16:55 Ответить
А залізничне сполучення на Ізмаїл не припинялось після удару?
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26.04.2022 17:48 Ответить
А може вже час з Кримськими мостами розібратися!?????
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26.04.2022 18:04 Ответить
А шо там кацапи пишуть, що 24 цистерни ГСМ, що за брєд, воно б там полихало огого,!! ПОРА З КРИМСЬКИМИ МОСТАМИ РОЗІБРАТИСЬ!!!
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26.04.2022 18:18 Ответить
 
 