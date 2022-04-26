Мост из Белгород-Днестровского района в сторону Одессы закрыли из-за ракетного удара оккупантов (обновлено)

Мост из Белгород-Днестровского района в сторону Одессы закрыли из-за повреждений.

Об этом сообщили в Белгород-Днестровском горсовете, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал пресс-секретаря Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

Как отмечается, информацию о том, что это за мост и что случилось, не разглашаются в целях безопасности.

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Как сообщает телеграмм-канал "Суспільне Одеса", по Одесщине нанесен ракетный удар.

"Есть поражение моста через Днестровский лиман. Обстоятельства и информация о раненых уточняются. Из соображений безопасности движение по мосту перекрыто. Просим водителей заранее выбрать альтернативные маршруты движения", - отмечают в оперативном командовании "Південь".