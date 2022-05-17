УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7979 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 117 23

"Призовникам" на Луганщині погрожують розстрілом за відмову воювати проти України, - Денісова

луганщина,орки,окупанти,окупант,рашисти,рашист,орк

На тимчасово окупованій території Луганської області рашисти проводять примусову мобілізацію. За відмову воювати проти України загарбники погрожують чоловікам розстрілом.

Про це повідомляє омбудсмен Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти здійснюють розшук чоловіків, які виїхали вглиб окупованої території та в безпечніші місця, аби сховатися від обстрілів. Обшукують будинки, домогосподарства, околиці міст і сіл. "Призовників" забирають під дулами автоматів, а у разі супротиву погрожують стратою", - йдеться в повідомленні.

Денісова наголосила, що примусова мобілізація мешканців окупованих територій заборонена статтею 51 IV Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни.

"Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати цей факт порушення рф прав людини в Україні", - підсумувала вона.

Дивіться також: Рашисти ґвалтували дітей, людей похилого віку, чоловіків та жінок, - Денісова. ВIДЕО

Автор: 

Денісова Людмила (883) окупація (6766) Луганська область (4900)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+12
Пусть расстреливают. ВСУ будет меньше работы!!!
показати весь коментар
17.05.2022 18:01 Відповісти
+10
счас разридаюся.....та нехай усіх ціх падлюк там перемочать
показати весь коментар
17.05.2022 18:03 Відповісти
+7
Мечта ***** чтобы украинцы воевали сами с собой а кремлевская Тварь будет в кремле только за ниточки дергать. И война идет и гробы на рашку не приходят и украинцы исчезают с истории мира. Поэтому никаких переговоров и договоров с рашистами. Только полное освобождение украинской земли и людей
показати весь коментар
17.05.2022 18:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пусть расстреливают. ВСУ будет меньше работы!!!
показати весь коментар
17.05.2022 18:01 Відповісти
Там живут не только орки - и явно те, кто имеет не-пророссийские взгляды, уклоняется от призыва.
показати весь коментар
17.05.2022 18:42 Відповісти
Вот пусть там и живут,им же нравится,переехать не захотели
Значит всё прекрасно,их проблемы
показати весь коментар
17.05.2022 19:21 Відповісти
8 лет было,что бы определиться кто ты и с кем ты!!!
показати весь коментар
17.05.2022 19:53 Відповісти
Через пару недель\месяцев лаптестан начнет попытки мобилизации на свежеокупированных териториях. Нельзя затягивать войну.
показати весь коментар
17.05.2022 18:49 Відповісти
счас разридаюся.....та нехай усіх ціх падлюк там перемочать
показати весь коментар
17.05.2022 18:03 Відповісти
Мечта ***** чтобы украинцы воевали сами с собой а кремлевская Тварь будет в кремле только за ниточки дергать. И война идет и гробы на рашку не приходят и украинцы исчезают с истории мира. Поэтому никаких переговоров и договоров с рашистами. Только полное освобождение украинской земли и людей
показати весь коментар
17.05.2022 18:04 Відповісти
Стреляйте их на хрен бабы лугандона ещё нарожают от кадыровских тик токенов овцетрахо
показати весь коментар
17.05.2022 18:10 Відповісти
А ДНР и ЛНР, если так любят Расею, так пусть туда и звиздуют.
Баба с возу - кобыле легче.
В Сибири места много.
Очистите нашу украинскую землю от своего присутствия
показати весь коментар
17.05.2022 18:11 Відповісти
дать їм пізди ??
показати весь коментар
17.05.2022 18:17 Відповісти
лучше расстреляйте
показати весь коментар
17.05.2022 18:18 Відповісти
сначала ***** ...
показати весь коментар
17.05.2022 19:52 Відповісти
Та стріляйте. Солідні хлопці не погрожують
показати весь коментар
17.05.2022 18:22 Відповісти
Ну у этих идиотов было восемь лет , Карл восемь, чтобы ухеть в нормальную жизнь
показати весь коментар
17.05.2022 18:34 Відповісти
Это кстати ожидает и тех ******** ,которые ездят, поливать цветы в Мелитополь и Энергодар
показати весь коментар
17.05.2022 18:36 Відповісти
Це полонені лугандони повєдалі ? Та вони аж верещать від бажання вбивати,грабувати і гвалтувати...
показати весь коментар
17.05.2022 18:39 Відповісти
Багатий вібір.
показати весь коментар
17.05.2022 19:07 Відповісти
Правильно.
Но их всегда примет Украина и будет еще квартиры давать,деньги.ЭтожНашиЛюди
показати весь коментар
17.05.2022 19:19 Відповісти
Я плачу і моя рибка в акваріумі тоже плаче.
показати весь коментар
17.05.2022 19:23 Відповісти
Ну що луГадонівці, "***** введи війска!"?
Тепер ваше життя залежить від п'яного рядового повністю, "ви не раби!" =)
показати весь коментар
17.05.2022 19:36 Відповісти
Це когось повинно хвилювати?
показати весь коментар
17.05.2022 20:29 Відповісти
 
 