"Призовникам" на Луганщині погрожують розстрілом за відмову воювати проти України, - Денісова

На тимчасово окупованій території Луганської області рашисти проводять примусову мобілізацію. За відмову воювати проти України загарбники погрожують чоловікам розстрілом.

Про це повідомляє омбудсмен Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти здійснюють розшук чоловіків, які виїхали вглиб окупованої території та в безпечніші місця, аби сховатися від обстрілів. Обшукують будинки, домогосподарства, околиці міст і сіл. "Призовників" забирають під дулами автоматів, а у разі супротиву погрожують стратою", - йдеться в повідомленні.

Денісова наголосила, що примусова мобілізація мешканців окупованих територій заборонена статтею 51 IV Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни.

"Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати цей факт порушення рф прав людини в Україні", - підсумувала вона.

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