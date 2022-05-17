В Україні призупинили держрегулювання цін на бензин
Уряд України призупинив державне регулювання цін на моторне паливо. З операторами ринку досягнута домовленість про максимальну вартість бензину і дизельного палива на АЗС.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого віцепрем'єр-міністра - міністра економіки Юлії Свириденко в ефірі телемарафону.
"За результатами сьогоднішнього засідання оперативного штабу була прийнята Домовленість, щоб ми з боку держави призупинили цінове регулювання, щоб оператори могли наситити ринок необхідним ресурсом", - сказала Свириденко.
За її словами, уряд очікує, що максимальні ціни на дизельне паливо не перевищать 58 гривень за літр, а на бензин - 52 гривні. Міністр додала, що в разі порушення домовленостей і зловживаннями на ринку проти операторів вводитимуть санкції.
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Не все так "рожево" на Банковій.
"Ліпєцку фабріку" хоч закрили, чи хоч "паржалі" надіюсь?
Налийте собі в "термос" бензин і йдіть накуй по "освітленій дорозі" па "уліце какая разніца" в Усть-Піздюйськ
У США рівень життя значно вищий, ніж у Польщі чи Італії, приміром, але бензин при цьому ЗНАЧНО ДЕШЕВШИЙ!
І приклад США показовий - якщо ціна на біржах нафтопродуктів однакова - чому бензин у США значно дешевше? Мабуть тому що влада США ціни таки стримує?
Вони і гадки не мають про ефект мультиплікатора. Ось коли все здорожчає через те, що одні жадні жлоби, а другі управлінські барани, тоді тільки будуть волать - "как же так" або "що ж це робиться, людоньки?"
А я скажу - вас нагло стрижуть навіть у війну. бо кому війна, а кому... продовжете самі, думаю знаєте.