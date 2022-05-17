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В Україні призупинили держрегулювання цін на бензин

бензин

Уряд України призупинив державне регулювання цін на моторне паливо. З операторами ринку досягнута домовленість про максимальну вартість бензину і дизельного палива на АЗС.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого віцепрем'єр-міністра - міністра економіки Юлії Свириденко в ефірі телемарафону.

"За результатами сьогоднішнього засідання оперативного штабу була прийнята Домовленість, щоб ми з боку держави призупинили цінове регулювання, щоб оператори могли наситити ринок необхідним ресурсом", - сказала Свириденко.

За її словами, уряд очікує, що максимальні ціни на дизельне паливо не перевищать 58 гривень за літр, а на бензин - 52 гривні. Міністр додала, що в разі порушення домовленостей і зловживаннями на ринку проти операторів вводитимуть санкції.

Читайте також: Кабмін працює, щоб пальне з'явилося в достатній кількості та за адекватною нинішнім реаліям ціною, - Шмигаль

Автор: 

бензин (1228) Кабмін (14184) ціни (4076) паливо (898) Свириденко (342)


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Топ коментарі
+42
Звісно що чудово. Завтра ви відчуєте ще більшу радість, як відвідаєте продуктовий магазин. Там ціни зростуть процентів на 30-40
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17.05.2022 20:43 Відповісти
+34
не вірю такому щастю. невже????
так вони ще й гетьманцева звільнять, чого доброго.
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17.05.2022 20:36 Відповісти
+29
https://www.youtube.com/c/eggscomua Дмитро Чекалкин

БєнЯзін 95-й.
Олександр Тумак:
2 тижні немає палива, взагалі ніякого і ніде в радіусі 150 км. Поїхати в райцентр в магазин за продуктами, дитину в лікарню відвезти - хєр.
Ну що ви, бл.. зелені, ще не награлися в державне регулювання цін? Скучили за СРСР? «Дефіцит», «викинули», «дістав», «блат». Згадуйте.
Hon. Judge Dredd:
Йшов другий місяць паливної кризи, вирішення якої обіцяли за тиждень-два. Не те, щоб я сильно сподівався на це, але чи не здається вам, що дехто взагалі забив на проблему?
Чудо-ВаЩе:
Чому забив? Чуваки просто намагаются вирішити дві протилежні несумісні проблеми: командними методами втримати ціни заради рейтингів при цьому сісти на потоки і мати свій стабільний гешефт з відкатів.
Dobrik:
Це як з Ковідом. Зелені ніхера не робили, ніяк не готувались. Потім прийшли добрі дядьки(ВОЗ, іноземні країни, волонтери) та дали вакцину. Це як з війною. Ніхера не робили, ніяк не готувались. Потім прийшли добрі дядьки (США, Британія та інші країни і волонтери) та дали зброю тощо. Зараз мабуть теж чекають на добрих дядьків…￼
Mr. Reb👀t:
Не нагнітайте: було створено два комітети, штаб по боротьбі з паливною кризою, офіс фейеричних рішень і университет всього харошого, знято десять промороликів, рекламу яких розробляли найкращі PR агенції, а ви звинувачуєте владу у бездіяльності. А от ігорьвалєріч не звинувачує
Влад:
Це для нас проблема, а для Зе-бені - можливість заробітку. І взагалі між патріотизмом і математикою, потрібно обирати математику (с) - В себе в голові він цю кризу вже давно порішав... - Все пальне направлене на посадку мільярда дерев, що не ясно? - Під час виборів Оманщік обіцяв - ЗРОБИМО ЇХ РАЗОМ! Вони не зрозуміли кого ЇХ, думали порохоботів, але...
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17.05.2022 20:44 Відповісти
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Возможно евробляхеры задумаются наконец-то нужны ли им машины, которые нужно заправлять и как минимум раз в год обслуживать
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17.05.2022 21:23 Відповісти
ці бл.ді за 5 копійок удавляться! чим там думати(((
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17.05.2022 22:05 Відповісти
Зараз в Україні немає жодного працюючого нафтопереробного заводу - все розєпашено рашистами. Тому бенз завозиться з Європи, де ціни на паливо вищі за наші. Невже ви думаєте, що європаливо будуть продавати по 1 євро за літр, якщо в Європі він як мінімум 1.5? У мене питання в іншому: чому автогаз, який виробляється в Україні, коштує майже в два рази дорожче, а ніж 90 днів тому? Це часом не тому, що хазяїн шапіто95 гребе бабло на лохах?
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17.05.2022 21:31 Відповісти
Це вже кінець епохи бідності чи тільки початок?)
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17.05.2022 21:44 Відповісти
Це війна, дурнику, це війна.
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17.05.2022 22:43 Відповісти
Війна вже 8й рік триває... Лише уставшиє-от-вайни зелебобіки не хотіли її помічати!!!!
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18.05.2022 00:27 Відповісти
Вы, порохатые свиньи, сравниваете локальные пострелушки с полномасштабной войной двух государств?
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18.05.2022 01:12 Відповісти
Где он сравнивает Может это ты свинья ?
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18.05.2022 08:39 Відповісти
Кому - війна, а кому - мать рОдна..!

Не все так "рожево" на Банковій.
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18.05.2022 13:48 Відповісти
Ой не дарма зебубу називають бідоносцем
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17.05.2022 21:50 Відповісти
є дуже простий метод зробити паливо дешевше - повісити гетьманцева на смереці, - на радощах оператори скинуть ціни
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17.05.2022 21:55 Відповісти
Як там "зубожіння" і "кінець епохи бідності", піанєри зебабуїни?
"Ліпєцку фабріку" хоч закрили, чи хоч "паржалі" надіюсь?
Налийте собі в "термос" бензин і йдіть накуй по "освітленій дорозі" па "уліце какая разніца" в Усть-Піздюйськ
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17.05.2022 21:56 Відповісти
А може досить гратися в ринок під час війни? Є трубопровод "Самара-Західний напрямок" який належав Медведчуку. По ньому у реверсному направленню качайте дизпаливо з Заходу. Оптові закупки будуть дешевше, чим усякими трейдерами, і не треба посилатися на ціни на АЗС у ЄС, там ціна залежить від статків населення. Не бачу ролі держави, у забезпеченні паливом, тільки лобіювання чиїхось комерційних інтересів.
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17.05.2022 22:04 Відповісти
Відколи це ціна на АЗС залежить від статків населення? Вона залежить від цін на нафту, логістики і податків/акцизів.

У США рівень життя значно вищий, ніж у Польщі чи Італії, приміром, але бензин при цьому ЗНАЧНО ДЕШЕВШИЙ!
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17.05.2022 22:30 Відповісти
" і податків/акцизів " - оце і є залежність від статків населення. Бо як можна пояснити що дизпаливо, яке значно дешевше у виробництві, та його можна получити значно більше чим високооктанового бензину, дорожче бензинів у продажу?
І приклад США показовий - якщо ціна на біржах нафтопродуктів однакова - чому бензин у США значно дешевше? Мабуть тому що влада США ціни таки стримує?
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17.05.2022 22:45 Відповісти
Де речі, дивно було б якщо би у нафтодобуваючий країні США, бензин не був би би дешевше чим у Польщі чи Італії, де нафти взагалі немає. Я просто дивуюсь з деяких икспердів
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17.05.2022 23:04 Відповісти
А как вот этот "европейский" бенз по качеству? Разница есть? А то я не заливал уже недели три, наверное..
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17.05.2022 22:07 Відповісти
Размєчтался). Боюся що його розбодяжать щоб не звикали)
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17.05.2022 22:19 Відповісти
І що- коли наситять- ціна падати буде??? Вважаю, що автомобілісти на слідуючих виборах згадають цій владі зокрема і ціни на паливо і відправлять її в політичне забуття.
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17.05.2022 22:08 Відповісти
Час повертати акциз і 20% ПДВ замість 7%. Війна, шановні. Війна за Незалежність. Або ми платимо своїй країні і армії, або доведеться платити у рази більше, але вже окупанту.
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17.05.2022 22:10 Відповісти
Щоб це ці гроші армії йшли-тут без питань. Але підуть вони на багатодесятитисячні зарплати чиновникам і різним керівничкам, так що це не варіант. В нас голова сільради 40 тисяч отримує, ще й фермерством займається, і тільки папірці перекладає і плітки збирає. А скільки таких по всій державі, на різних рівнях.
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17.05.2022 22:29 Відповісти
ОбоСранцев риє як та москальська свиня, аби потрапити економіку , **** кацапська
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17.05.2022 22:15 Відповісти
Коломойша свого добився.
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17.05.2022 22:19 Відповісти
Ціни повинні бути адекватними рівню зарплати. Це у всьому світі так. Але у українських дебилів усе навпаки.
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17.05.2022 22:33 Відповісти
Це тільки в теорії в нас можливе. Спробуйте це зробити в бюджетній організації в невеликому райцентрі. Скаже керівник- не подобається-заяву на стіл і йди геть. Раніше хоч у відпустку можна було на заробітки поїхати, а тепер і це відпало. Думаю, що таке зараз і в столиці не пройде навіть.
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17.05.2022 22:35 Відповісти
Так, а как там ДТЭК? Когда встанет в очередь за нашим баблом? Когда тарифы, до "рыночной" стоимости?
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17.05.2022 22:30 Відповісти
В мене одне питання - в уряді розуміють на скільки виросте ціна на сільгосппродукцію після цього рішення? Трактори та комбайни не повітрям заправляються.
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17.05.2022 22:37 Відповісти
Що пропонуєте?
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17.05.2022 22:47 Відповісти
Пропоную повернутись до постачання палива з Мозирского НПЗ. Стосовно того, що це нафта росії- в Європі в більшості випадків нафтопродукти з цієї ж нафти виготовляють, і виходить, що агресор все одно гроші заробляє. Газ же ж ми російський можемо купувати, ще і транспортувати його в Європу, чим тоді нафтопродукти гірші. Це тимчасова міра, в найближчий час держава має посприяти відновленню Надвірнянського, Дрогобицького НПЗ, встановити там засоби ППО, а не все в Київ стягнути, щоб панам ліпше спалось.
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17.05.2022 23:00 Відповісти
Є трубопровод "Самара-Західний напрямок" який належав Медведчуку. По ньому у реверсному направленню качайте дизпаливо з Заходу. Оптові закупки будуть дешевше, чим усякими трейдерами, і не треба посилатися на ціни на АЗС у ЄС, там ціна залежить від статків населення.
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17.05.2022 23:18 Відповісти
Або високі ціни та наявність, або низькі ціни та дефіцит - іншого не буває, як би цього не хотіли прихильники секти пломбіра за 20 копійок
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17.05.2022 23:25 Відповісти
Баланс потрібен бути між цінами та купівельною спроможністю, а не вільне ціноутворення. У всьому світі ринок пального регульований, бо високі ціни на пальне автоматично здорожчують усі товари та послуги. Тільки сектанти від коломойши волають про високі ціни та наявність та пломбір 20 копійок. Ще ніколи в Україні не знижувалась ціна на пальне, при падіннях ціни на нафту.
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18.05.2022 07:39 Відповісти
кому ви пишете? тут же "писатєлі", як колись писали з трьома класами церковної школи і чотирма коридорами (не дивлячись на їхні дипломи).

Вони і гадки не мають про ефект мультиплікатора. Ось коли все здорожчає через те, що одні жадні жлоби, а другі управлінські барани, тоді тільки будуть волать - "как же так" або "що ж це робиться, людоньки?"

А я скажу - вас нагло стрижуть навіть у війну. бо кому війна, а кому... продовжете самі, думаю знаєте.
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18.05.2022 18:45 Відповісти
Тупорилим совкам на Банковій знадобилося майже три роки, об зрозуміти просту істину про держрегулювання цін
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17.05.2022 23:23 Відповісти
Якщо за кілька днівне стане дефіциту палива - то це покаже що була Змова і саботаж. І можна очікувати стрімке зростання цін. Думай-те!
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18.05.2022 04:11 Відповісти
Як це можна таке робити ? Тобто мережа заправок може купувати бензин і встановлювати любу націнку, тоді чекайте що бензин, дизпаливо може бути і по 200 грн.
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19.05.2022 10:45 Відповісти
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