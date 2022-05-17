В Украине приостановили госрегулирование цен на бензин
Правительство Украины приостановило государственное регулирование цен на моторное топливо. С операторами рынка достигнута договоренность о максимальной стоимости бензина и дизельного топлива на АЗС.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого вице-премьер-министра – министра экономики Юлии Свириденко в эфире телемарафона.
"По результатам сегодняшнего заседания оперативного штаба была принята Договоренность, чтобы мы со стороны государства приостановили ценовое регулирование, чтобы операторы могли насытить рынок необходимым ресурсом", – сказала Свириденко.
По ее словам, правительство ожидает, что максимальные цены на дизельное топливо не превысят 58 гривен за литр, а на бензин - 52 гривны. Министр добавила, что в случае нарушения договоренностей и злоупотребления на рынке против операторов будут вводить санкции.
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Не все так "рожево" на Банковій.
"Ліпєцку фабріку" хоч закрили, чи хоч "паржалі" надіюсь?
Налийте собі в "термос" бензин і йдіть накуй по "освітленій дорозі" па "уліце какая разніца" в Усть-Піздюйськ
У США рівень життя значно вищий, ніж у Польщі чи Італії, приміром, але бензин при цьому ЗНАЧНО ДЕШЕВШИЙ!
І приклад США показовий - якщо ціна на біржах нафтопродуктів однакова - чому бензин у США значно дешевше? Мабуть тому що влада США ціни таки стримує?
Вони і гадки не мають про ефект мультиплікатора. Ось коли все здорожчає через те, що одні жадні жлоби, а другі управлінські барани, тоді тільки будуть волать - "как же так" або "що ж це робиться, людоньки?"
А я скажу - вас нагло стрижуть навіть у війну. бо кому війна, а кому... продовжете самі, думаю знаєте.