В Украине приостановили госрегулирование цен на бензин

Правительство Украины приостановило государственное регулирование цен на моторное топливо. С операторами рынка достигнута договоренность о максимальной стоимости бензина и дизельного топлива на АЗС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого вице-премьер-министра – министра экономики Юлии Свириденко в эфире телемарафона.

"По результатам сегодняшнего заседания оперативного штаба была принята Договоренность, чтобы мы со стороны государства приостановили ценовое регулирование, чтобы операторы могли насытить рынок необходимым ресурсом", – сказала Свириденко.

По ее словам, правительство ожидает, что максимальные цены на дизельное топливо не превысят 58 гривен за литр, а на бензин - 52 гривны. Министр добавила, что в случае нарушения договоренностей и злоупотребления на рынке против операторов будут вводить санкции.

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