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Новини Війна
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Окупанти продовжують стягувати техніку на Луганщину, - Гайдай

рф,окупанти

Російські окупанти змінили тактику: спочатку ведуть потужний обстріл, а після цього одразу йдуть на прорив.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Рашисти намагаються здійснити прориви біля Попасної та на Сєвєродонецькому напрямку. орки посили обстріли по цивільному населенню, у вогні Гірська громада", - розповів він.

За словами Гайдая, окупанти стріляють поблизу траси "Лисичанськ-Бахмут", якраз сьогодні були нанесені авіаудари по донецькому заводу "Кнауф", який розташований біля "дороги життя".

"Окупанти продовжують стягувати техніку. Зокрема, в різних захоплених населених пунктах росіяни встановили зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир" Зараз рашисти змінили тактику: спочатку потужно обстрілюють, і одразу йдуть на прорив", - додав очільник ОВА.

Читайте: "Призовникам" на Луганщині погрожують розстрілом за відмову воювати проти України, - Денісова

Автор: 

Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4900)


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Топ коментарі
+6
На утилизацию .
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17.05.2022 21:11 Відповісти
+4
Питання в тому що ми будемо робити і як реагувати.Вони рівняють і заходять рівняють і заходять так і повзуть знищуючи все.Це дорого нам коштує в життях.Час головне наразі.Зброя йде і вже частково пришла і все інше теж.Чекаємо контрудару при накопиченні всього що потрібно і підготовці наших ЗСУ.
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17.05.2022 21:37 Відповісти
+3
кацапські суки хочуть вийти на трасу Лисичанськ-Бахмут і спробувати оточити Сєвєродонецьк і Лисичанськ ...
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17.05.2022 21:33 Відповісти
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17.05.2022 21:11 Відповісти
Finally: Ukraine Used German PzH-2000 Howitzers To Destroy Russia
https://youtu.be/WI_COjinraI
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17.05.2022 21:12 Відповісти
ну если они стягивают технику значит где то кучкуются ? можна уже накрывать пока они не разсосались по полям
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17.05.2022 21:23 Відповісти
А цього хтось боїться, що ***** нападе? Та невже...)))
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17.05.2022 21:30 Відповісти
Я бачу ви тутай "новопредставлені" , то для вас повторююсь - усім утиркам, які хоч раз тут писали " а то путен нападьот" зараз потрібно вирвати язик і відрізати оті крючки, які це печатали. Без права тут щось писати.
Бо писалось це все з насмішкою над приготуванням до війни, над фінансуванням оборонного блоку , одночасно критикуючи ці дії. І зараз жодна сволота, яка тут це писала, не вибачилась на цих сторінках. Не посипала голову попелом "пробачте, що я бачив мир в очах путіна і насміхався"..
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17.05.2022 21:39 Відповісти
кацапські суки хочуть вийти на трасу Лисичанськ-Бахмут і спробувати оточити Сєвєродонецьк і Лисичанськ ...
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17.05.2022 21:33 Відповісти
Питання в тому що ми будемо робити і як реагувати.Вони рівняють і заходять рівняють і заходять так і повзуть знищуючи все.Це дорого нам коштує в життях.Час головне наразі.Зброя йде і вже частково пришла і все інше теж.Чекаємо контрудару при накопиченні всього що потрібно і підготовці наших ЗСУ.
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17.05.2022 21:37 Відповісти
I гарна новина

ЗСУ Перейшли в Наступ біля Донецька! Розгромили окупантів рф. Визволили 2 Населені Пункти! Вугледар и Велика Новосiлка.

https://www.youtube.com/watch?v=JN4UD0rklKM
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18.05.2022 09:23 Відповісти
 
 