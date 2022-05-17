Окупанти продовжують стягувати техніку на Луганщину, - Гайдай
Російські окупанти змінили тактику: спочатку ведуть потужний обстріл, а після цього одразу йдуть на прорив.
Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Рашисти намагаються здійснити прориви біля Попасної та на Сєвєродонецькому напрямку. орки посили обстріли по цивільному населенню, у вогні Гірська громада", - розповів він.
За словами Гайдая, окупанти стріляють поблизу траси "Лисичанськ-Бахмут", якраз сьогодні були нанесені авіаудари по донецькому заводу "Кнауф", який розташований біля "дороги життя".
"Окупанти продовжують стягувати техніку. Зокрема, в різних захоплених населених пунктах росіяни встановили зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир" Зараз рашисти змінили тактику: спочатку потужно обстрілюють, і одразу йдуть на прорив", - додав очільник ОВА.
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https://youtu.be/WI_COjinraI
Бо писалось це все з насмішкою над приготуванням до війни, над фінансуванням оборонного блоку , одночасно критикуючи ці дії. І зараз жодна сволота, яка тут це писала, не вибачилась на цих сторінках. Не посипала голову попелом "пробачте, що я бачив мир в очах путіна і насміхався"..
ЗСУ Перейшли в Наступ біля Донецька! Розгромили окупантів рф. Визволили 2 Населені Пункти! Вугледар и Велика Новосiлка.
https://www.youtube.com/watch?v=JN4UD0rklKM