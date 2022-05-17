Оккупанты продолжают стягивать технику на Луганщину, - Гайдай
Российские оккупанты сменили тактику: сначала ведут мощный обстрел, а после этого сразу идут на прорыв.
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.
"Рашисты пытаются совершить прорывы возле Попасной и на Северодонецком направлении. орки посили обстрелы по гражданскому населению, в огне Горская громада", - рассказал он.
По словам Гайдая, оккупанты стреляют вблизи трассы "Лисичанск-Бахмут", как раз сегодня были нанесены авиаудары по донецкому заводу "Кнауф", расположенному у "дороги жизни".
"Оккупанты продолжают стягивать технику. В частности, в разных захваченных населенных пунктах россияне установили зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь" Сейчас рашисты изменили тактику: сначала мощно обстреливают, и сразу идут на прорыв", - добавил глава ОВА.
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https://youtu.be/WI_COjinraI
Бо писалось це все з насмішкою над приготуванням до війни, над фінансуванням оборонного блоку , одночасно критикуючи ці дії. І зараз жодна сволота, яка тут це писала, не вибачилась на цих сторінках. Не посипала голову попелом "пробачте, що я бачив мир в очах путіна і насміхався"..
ЗСУ Перейшли в Наступ біля Донецька! Розгромили окупантів рф. Визволили 2 Населені Пункти! Вугледар и Велика Новосiлка.
https://www.youtube.com/watch?v=JN4UD0rklKM