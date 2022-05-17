Оккупанты продолжают стягивать технику на Луганщину, - Гайдай

Российские оккупанты сменили тактику: сначала ведут мощный обстрел, а после этого сразу идут на прорыв.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"Рашисты пытаются совершить прорывы возле Попасной и на Северодонецком направлении. орки посили обстрелы по гражданскому населению, в огне Горская громада", - рассказал он.

По словам Гайдая, оккупанты стреляют вблизи трассы "Лисичанск-Бахмут", как раз сегодня были нанесены авиаудары по донецкому заводу "Кнауф", расположенному у "дороги жизни".

"Оккупанты продолжают стягивать технику. В частности, в разных захваченных населенных пунктах россияне установили зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь" Сейчас рашисты изменили тактику: сначала мощно обстреливают, и сразу идут на прорыв", - добавил глава ОВА.

Читайте: "Призывникам" в Луганской области угрожают расстрелом за отказ воевать против Украины, - Денисова