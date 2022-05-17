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Новости Война
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Оккупанты продолжают стягивать технику на Луганщину, - Гайдай

рф,окупанти

Российские оккупанты сменили тактику: сначала ведут мощный обстрел, а после этого сразу идут на прорыв.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"Рашисты пытаются совершить прорывы возле Попасной и на Северодонецком направлении. орки посили обстрелы по гражданскому населению, в огне Горская громада", - рассказал он.

По словам Гайдая, оккупанты стреляют вблизи трассы "Лисичанск-Бахмут", как раз сегодня были нанесены авиаудары по донецкому заводу "Кнауф", расположенному у "дороги жизни".

"Оккупанты продолжают стягивать технику. В частности, в разных захваченных населенных пунктах россияне установили зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь" Сейчас рашисты изменили тактику: сначала мощно обстреливают, и сразу идут на прорыв", - добавил глава ОВА.

Читайте: "Призывникам" в Луганской области угрожают расстрелом за отказ воевать против Украины, - Денисова

Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6517)


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Топ комментарии
+6
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17.05.2022 21:11 Ответить
+4
Питання в тому що ми будемо робити і як реагувати.Вони рівняють і заходять рівняють і заходять так і повзуть знищуючи все.Це дорого нам коштує в життях.Час головне наразі.Зброя йде і вже частково пришла і все інше теж.Чекаємо контрудару при накопиченні всього що потрібно і підготовці наших ЗСУ.
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17.05.2022 21:37 Ответить
+3
кацапські суки хочуть вийти на трасу Лисичанськ-Бахмут і спробувати оточити Сєвєродонецьк і Лисичанськ ...
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17.05.2022 21:33 Ответить
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17.05.2022 21:11 Ответить
Finally: Ukraine Used German PzH-2000 Howitzers To Destroy Russia
https://youtu.be/WI_COjinraI
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17.05.2022 21:12 Ответить
ну если они стягивают технику значит где то кучкуются ? можна уже накрывать пока они не разсосались по полям
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17.05.2022 21:23 Ответить
А цього хтось боїться, що ***** нападе? Та невже...)))
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17.05.2022 21:30 Ответить
Я бачу ви тутай "новопредставлені" , то для вас повторююсь - усім утиркам, які хоч раз тут писали " а то путен нападьот" зараз потрібно вирвати язик і відрізати оті крючки, які це печатали. Без права тут щось писати.
Бо писалось це все з насмішкою над приготуванням до війни, над фінансуванням оборонного блоку , одночасно критикуючи ці дії. І зараз жодна сволота, яка тут це писала, не вибачилась на цих сторінках. Не посипала голову попелом "пробачте, що я бачив мир в очах путіна і насміхався"..
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17.05.2022 21:39 Ответить
кацапські суки хочуть вийти на трасу Лисичанськ-Бахмут і спробувати оточити Сєвєродонецьк і Лисичанськ ...
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17.05.2022 21:33 Ответить
Питання в тому що ми будемо робити і як реагувати.Вони рівняють і заходять рівняють і заходять так і повзуть знищуючи все.Це дорого нам коштує в життях.Час головне наразі.Зброя йде і вже частково пришла і все інше теж.Чекаємо контрудару при накопиченні всього що потрібно і підготовці наших ЗСУ.
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17.05.2022 21:37 Ответить
I гарна новина

ЗСУ Перейшли в Наступ біля Донецька! Розгромили окупантів рф. Визволили 2 Населені Пункти! Вугледар и Велика Новосiлка.

https://www.youtube.com/watch?v=JN4UD0rklKM
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18.05.2022 09:23 Ответить
 
 