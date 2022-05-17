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Новини Війна
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Російські окупанти хочуть бути кращими нацистами, ніж Гітлер, - Зеленський

зеленський

У російських окупантів нічого не виходить, окрім як вбивати, вон засіяли Європу трупами.

Про це під час виступу перед учасниками Каннського кінофестивалю заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Збираючись піти далі в Європу. Це в Україні вранці, о четвертій годині, коли ми почули перші вибухи ракет, коли почалися авіаудари, і коли смерть, яка йшла в Україну через кордон, позначила  свою техніку аналогом свастики, символом "Z". Усі вони хочуть бути кращими нацистами, ніж Гітлер.

Тепер не минає жодного тижня, щоб на території, де були чи досі є російські війська, не знаходили масових поховань убитих та закатованих людей. 229 дітей убито російським вторгненням. У них (російських окупантів. - Ред.) нічого не виходить, окрім як вбивати, вбивати, вбивати. Вони засіяли Європу трупами", - розповів глава держави.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поки люди вмирають, свобода ніколи не загине, - Зеленський звернувся до учасників кінофестивалю у Каннах. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (24584)


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Топ коментарі
+24
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17.05.2022 23:06 Відповісти
+22
А как же тогда быть с "просто надо перестать стрелять", "посмотреть в глаза друг другу", "войны не будет", "не созданы ударные группировки", "нас пугают", "американцы нагнетают", "дипломатическое решение конфликта", переговоры Ермака-Козака и отсутствие пунктов об обеспечении безопасности граждан Украины в программе "Слуги народа"? Как быть теперь со всем этим вот?...
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17.05.2022 23:12 Відповісти
+11
в них це шикарно виходить
німців наші боялися, мені бабуся розповідала, як я була мала
але вона ані слова не сказала, щоб німці когось вбили просто заради вбивства
згвалтували, бо так гітлер велів

раша та русскіє пробили усі донья на багато поколінь уперед

і коли хтось із бучанських катів приїде у Туреччину із сім"єю на олл інклюзів а прокинеться з головою у тумбочці або його акула в басейні з прісною водою з"їсть, або божа корівка забодає - хай не давється і його ім"я не каже "ЗА ЧТО???"
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17.05.2022 23:13 Відповісти
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17.05.2022 23:06 Відповісти
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17.05.2022 23:16 Відповісти
Похоже на Сибірські ліси.
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17.05.2022 23:42 Відповісти
Бачиш, Зеля, не пройшло і 3 роки, як ти почав розумнішати...
Поміняй ще своїх радників, бо вони в тебе придурковаті, і життя в тебе налагодиться...
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17.05.2022 23:09 Відповісти
Він не став розумнішати. Просто грає роль президента.
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17.05.2022 23:38 Відповісти
Он стал умнее в том смысле что пустил управлять армией настоящим профессионалам а не разным выскочкам и популистам.
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17.05.2022 23:46 Відповісти
А как же тогда быть с "просто надо перестать стрелять", "посмотреть в глаза друг другу", "войны не будет", "не созданы ударные группировки", "нас пугают", "американцы нагнетают", "дипломатическое решение конфликта", переговоры Ермака-Козака и отсутствие пунктов об обеспечении безопасности граждан Украины в программе "Слуги народа"? Как быть теперь со всем этим вот?...
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17.05.2022 23:12 Відповісти
Лягай краще спати. Не перезбуджуйся.
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17.05.2022 23:56 Відповісти
в них це шикарно виходить
німців наші боялися, мені бабуся розповідала, як я була мала
але вона ані слова не сказала, щоб німці когось вбили просто заради вбивства
згвалтували, бо так гітлер велів

раша та русскіє пробили усі донья на багато поколінь уперед

і коли хтось із бучанських катів приїде у Туреччину із сім"єю на олл інклюзів а прокинеться з головою у тумбочці або його акула в басейні з прісною водою з"їсть, або божа корівка забодає - хай не давється і його ім"я не каже "ЗА ЧТО???"
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17.05.2022 23:13 Відповісти
може, все таки ще гіршими?
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17.05.2022 23:14 Відповісти
Воно тупе.
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17.05.2022 23:15 Відповісти
Мені пам"ятається щось повязане з літерою Z було на виборних плакатах в 2019 р.
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17.05.2022 23:20 Відповісти
Чи то Ляшко таких як це спонсорує, чи може Ківі з Шуфричем хочуть повернутись...не відомо.
Але лиже це лиже сраку Кремлю - факт!
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17.05.2022 23:30 Відповісти
хто лиже?? зєля?? та вже так зализав куйлу, що той висратися не може! замість правди - брехня! замість бідності - жебрацтво! замість миру - повний ппц, до якого навіть не пробували готуватись! тепер читає з бункєра свої висери, коли країна лежить в руїнах! так що отакий ляшко і шуфрич получається!
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17.05.2022 23:49 Відповісти
Там все коммунисты, нет там нацистов. Ведь тогда прийдется запрещать коммунизм как в США. Хорошо что есть мертвый Гитлер.
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17.05.2022 23:27 Відповісти
так "кращими" чи таки "гіршими" ????
якось бррр
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17.05.2022 23:27 Відповісти
Ви щаслива людина, бо жодного разу не бачили прес конференції цього вундеркінда. Чистий Шаріков
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18.05.2022 00:02 Відповісти
я щасливий ще й тому, що вже забув коли дивився КВК (КВН) або 95-квартал (і всі його шоу і кіношедеври якби) )))
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18.05.2022 06:56 Відповісти
Я від тої "клоунади" плювався ще тоді, коли вони ще тільки починали "блазнювать"! Мене стільки вмовляли, щоб я подивився - "Ведь смешно!" А мене "вернуло" і через хвилину перегляду я переключав канал!
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18.05.2022 07:50 Відповісти
Це так і є
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17.05.2022 23:34 Відповісти
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17.05.2022 23:54 Відповісти
Це шанс для України - "м'яка окупація" американцями: введення війск, до або після перемоги і тотальний контроль за корупціонерами і коштами на відбудову. І регулярний прямий рейс в американскьку тюрму.
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18.05.2022 00:26 Відповісти
Шольц восхитился
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18.05.2022 02:33 Відповісти
Я далеко не прихильник Зе
Але тут я його обома руками підтримюю
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18.05.2022 08:36 Відповісти
 
 