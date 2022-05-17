Російські окупанти хочуть бути кращими нацистами, ніж Гітлер, - Зеленський

У російських окупантів нічого не виходить, окрім як вбивати, вон засіяли Європу трупами.

Про це під час виступу перед учасниками Каннського кінофестивалю заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Збираючись піти далі в Європу. Це в Україні вранці, о четвертій годині, коли ми почули перші вибухи ракет, коли почалися авіаудари, і коли смерть, яка йшла в Україну через кордон, позначила свою техніку аналогом свастики, символом "Z". Усі вони хочуть бути кращими нацистами, ніж Гітлер.

Тепер не минає жодного тижня, щоб на території, де були чи досі є російські війська, не знаходили масових поховань убитих та закатованих людей. 229 дітей убито російським вторгненням. У них (російських окупантів. - Ред.) нічого не виходить, окрім як вбивати, вбивати, вбивати. Вони засіяли Європу трупами", - розповів глава держави.

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