Україна просить Нідерланди підтримати створення спецтрибуналу щодо російських злочинів, - Кулеба

Україна просить Нідерланди підтримати її ідею про створення спеціального трибуналу з розгляду справ про злочини російської федерації проти України та прагне справедливості.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав на брифінгу з нідерландським колегою Вопке Хукстрою в Гаазі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я завжди віддаю перевагу справедливості. Так, Україна просить Нідерланди підтримати її ідею створення спеціального трибуналу ... Я надіслав листи десяткам міністрів закордонних справ, включаючи Вопке, пропонуючи цю ідею для розгляду. Я з нетерпінням чекаю на позицію Нідерландів", - сказав він.

Кулеба висловив сподівання, що Нідерланди також приймуть пропозицію Президента Зеленського і долучаться до відбудови України, зокрема в межах ініціативи про патронат над українськими регіонами.

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"Це великий проєкт. Це також велика частина розкриття справжнього партнерства та дружби, які існують між нами", - зазначив він.

У свою чергу міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра зазначив, що позиція Нідерландів - робити те, що ефективне і дійсно допомагає Україні.

"Наше головне завдання – переконатися, що ми допомагаємо українцям. А також ми повинні переконатися, що ми координуємо свої дії з нашими європейськими друзями. Тож давайте зробимо все можливе, щоб допомогти країні", - сказав він.

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