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Новини
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Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ до НАТО

нато,швеція,фінляндія

Фінляндія та Швеція у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі офіційно подали заявки на вступ до НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

Посол Фінляндії при НАТО Клаус Корхонен та посол Швеції Аксель Вернгоф передали заявки генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу, офіційно запускаючи процедуру, яка завершить десятиліття нейтралітету Фінляндії і близько 200 років нейтралітету Швеції.

"Це чудовий день у критичний момент для нашої безпеки… кожна країна має право обирати свій шлях. Ви зробили свій вибір після демократичного процесу, і я вітаю його. Фінляндія і Швеція збільшать нашу спільну безпеку. Це історичний момент", - заявив Єнс Столтенберг.

Тепер заявки країн має погодити кожен із 30 союзників у Північноатлантичному альянсі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швеція й Фінляндія завтра планують офіційно подати заявки на членство в НАТО

Автор: 

Фінляндія (1339) членство в НАТО (1757) Швеція (976)


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Топ коментарі
+6
В добрый путь. А шо Зеленский? До сих пор мычит, шо НАТА поганэ и нам туда не нада?
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18.05.2022 10:00 Відповісти
+6
NATO в кожну хату!
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18.05.2022 10:08 Відповісти
+5
Как по-фински "многоходовочка" ?
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18.05.2022 10:03 Відповісти
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А ЗЭ?
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18.05.2022 09:54 Відповісти
Там посли при НАТО, а зе тіпа президент при Україні.
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18.05.2022 10:05 Відповісти
Молодцы ‼️Поздравляем ‼️Теперь "какая разница" и прочие подрашистники -************* , не смогут ВТИРАТЬ НАСЕЛЕНИЮ ,ПРО ФИНЛЯНДИЗАЦИЮ Украины
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18.05.2022 10:08 Відповісти
В добрый путь. А шо Зеленский? До сих пор мычит, шо НАТА поганэ и нам туда не нада?
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18.05.2022 10:00 Відповісти
Как по-фински "многоходовочка" ?
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18.05.2022 10:03 Відповісти
Мonikävelijä hujla
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18.05.2022 10:33 Відповісти
Monikävelijä Hujla
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18.05.2022 10:34 Відповісти
)) der Tausendsassaarschloch
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18.05.2022 11:59 Відповісти
NATO в кожну хату!
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18.05.2022 10:08 Відповісти
Интересно кому путин будет жаловаться?
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18.05.2022 10:11 Відповісти
эрдоган против
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18.05.2022 10:21 Відповісти
уже вроде заявил то не против.
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18.05.2022 10:51 Відповісти
У них все идёт так гладко, только благодаря Украине.
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18.05.2022 10:22 Відповісти
Якби вони і до війни подалися. то б їх прийняли. Просто тоді сенсу не було.
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18.05.2022 12:12 Відповісти
Фіни кажуть щоб свинособаки приходили - 200 тис. минулого перегною вже закінчилось.
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18.05.2022 12:11 Відповісти
Як же файно! Заздримо білою заздрістю.
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18.05.2022 20:30 Відповісти
 
 