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Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО

нато,швеція,фінляндія

Финляндия и Швеция в штаб-квартире НАТО в Брюсселе официально подали заявки на вступление в НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

Посол Финляндии при НАТО Клаус Корхонен и посол Швеции Аксель Вернгоф передали заявки генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, официально запуская процедуру, которая завершит десятилетие нейтралитета Финляндии и около 200 лет нейтралитета Швеции.

"Это отличный день в критический момент для нашей безопасности… каждая страна имеет право выбирать свой путь. Вы сделали свой выбор после демократического процесса, и я приветствую его. Финляндия и Швеция увеличат нашу общую безопасность. Это исторический момент", - заявил Йенс Столтенберг.

Теперь заявки стран должен согласовать каждый из 30 союзников в Североатлантическом альянсе.

Также читайте: Швеция и Финляндия завтра планируют официально подать заявки на членство в НАТО

Финляндия (991) членство в НАТО (1548) Швеция (1020)


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Топ комментарии
+6
В добрый путь. А шо Зеленский? До сих пор мычит, шо НАТА поганэ и нам туда не нада?
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18.05.2022 10:00 Ответить
+6
NATO в кожну хату!
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18.05.2022 10:08 Ответить
+5
Как по-фински "многоходовочка" ?
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18.05.2022 10:03 Ответить
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А ЗЭ?
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18.05.2022 09:54 Ответить
Там посли при НАТО, а зе тіпа президент при Україні.
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18.05.2022 10:05 Ответить
Молодцы ‼️Поздравляем ‼️Теперь "какая разница" и прочие подрашистники -************* , не смогут ВТИРАТЬ НАСЕЛЕНИЮ ,ПРО ФИНЛЯНДИЗАЦИЮ Украины
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18.05.2022 10:08 Ответить
В добрый путь. А шо Зеленский? До сих пор мычит, шо НАТА поганэ и нам туда не нада?
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18.05.2022 10:00 Ответить
Как по-фински "многоходовочка" ?
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18.05.2022 10:03 Ответить
Мonikävelijä hujla
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18.05.2022 10:33 Ответить
Monikävelijä Hujla
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18.05.2022 10:34 Ответить
)) der Tausendsassaarschloch
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18.05.2022 11:59 Ответить
NATO в кожну хату!
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18.05.2022 10:08 Ответить
Интересно кому путин будет жаловаться?
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18.05.2022 10:11 Ответить
эрдоган против
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18.05.2022 10:21 Ответить
уже вроде заявил то не против.
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18.05.2022 10:51 Ответить
У них все идёт так гладко, только благодаря Украине.
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18.05.2022 10:22 Ответить
Якби вони і до війни подалися. то б їх прийняли. Просто тоді сенсу не було.
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18.05.2022 12:12 Ответить
Фіни кажуть щоб свинособаки приходили - 200 тис. минулого перегною вже закінчилось.
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18.05.2022 12:11 Ответить
Як же файно! Заздримо білою заздрістю.
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18.05.2022 20:30 Ответить
 
 