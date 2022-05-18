Нідерланди планують збільшити поставки зброї та техніки в Україну

Уряд Нідерландів має намір збільшити військову допомогу Україні. Мова йде про озброєння та іншу військову техніку. Країна також займає лідерство у питанні реабілітації поранених українських військових

Про це у своєму Twitter заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

Так, за підсумками зустрічі з міністром оборони країни Кайсою Оллонгрен, Дмитро Кулеба опублікував відповідну заяву.

"Зустріч з міністром оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен. В Україну планується доставити більше озброєння та іншої техніки. Вдячний Нідерландам за лідерство у зміцненні обороноздатності України, а також реабілітації поранених українських бійців", - написав Кулеба.

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