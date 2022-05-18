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Новини Війна
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Нідерланди планують збільшити поставки зброї та техніки в Україну

Уряд Нідерландів має намір збільшити військову допомогу Україні. Мова йде про озброєння та іншу військову техніку. Країна також займає лідерство у питанні реабілітації поранених українських військових

Про це у своєму Twitter заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

Так,  за підсумками зустрічі з міністром оборони країни Кайсою Оллонгрен, Дмитро Кулеба опублікував відповідну заяву.

"Зустріч з міністром оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен. В Україну планується доставити більше озброєння та іншої техніки. Вдячний Нідерландам за лідерство у зміцненні обороноздатності України, а також реабілітації поранених українських бійців", - написав Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна просить Нідерланди підтримати створення спецтрибуналу щодо російських злочинів, - Кулеба

Met with Dutch Minister of Defence @DefensieMin Kajsa Ollongren. More arms and other equipment are to be delivered to Ukraine. Grateful to The Netherlands for its leadership in strengthening Ukraine’s defence capabilities, as well as rehabilitation of wounded Ukrainian soldiers. pic.twitter.com/EY54NZ8yLf

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 18, 2022

Нідерланди (1601) зброя (7569) допомога і підтримка (1170) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+5
Нідерландам-респект за підтримку України...
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18.05.2022 14:56 Відповісти
+4
Слава Украине...
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18.05.2022 14:54 Відповісти
+3
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18.05.2022 14:54 Відповісти
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18.05.2022 14:54 Відповісти
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18.05.2022 14:54 Відповісти
САУ Тюльпан пригодились бы. В Нидерландах это самый популярный цветок
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18.05.2022 14:55 Відповісти
Нідерландам-респект за підтримку України...
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18.05.2022 14:56 Відповісти
Не торопитесь с благодарностями. Кулеба и так сообщил эту новость, чтобы голландцы не дали заднюю.
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18.05.2022 15:00 Відповісти
обіцянка цяцянка...
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18.05.2022 15:05 Відповісти
Всьо классно, но мы все помним
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18.05.2022 15:03 Відповісти
Дякуємо.
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18.05.2022 15:09 Відповісти
зачот
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18.05.2022 15:17 Відповісти
Моль подумала, що вона легко може зїсти "не государство" Україна. Але ВОНО жорстоко помилилося, бо націю уцкраїнців моськовіти пробували знищити із 1654 року. але так і не змогли, а тепер і не зможуть, бо ми Руси, а вони якісь там "руССккіє холопи"
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18.05.2022 15:22 Відповісти
А можно конкретней через месяц, через три месяца или через год)))
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18.05.2022 15:26 Відповісти
Вот это я понимаю, суд над россиянами, за сбитый Боинг, за убийство нидерландских граждан.
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18.05.2022 15:34 Відповісти
 
 