Нидерланды планируют увеличить поставки оружия и техники в Украину

Правительство Нидерландов намерено увеличить военную помощь Украине. Речь идет о вооружении и другой военной технике. Страна также занимает лидерство в вопросе реабилитации раненых украинских военных

Об этом в своем Twitter заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

Так, по итогам встречи с министром обороны страны Кайсой Оллонгрен Дмитрий Кулеба опубликовал соответствующее заявление.

"Встреча с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен. В Украину планируется доставить большее вооружение и другой техники. Благодарен Нидерландам за лидерство в укреплении обороноспособности Украины, а также реабилитации раненых украинских бойцов", - написал Кулеба.

