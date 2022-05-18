ЄС має очолити зусилля щодо реконструкції післявоєнної України на принципах поєднання інвестицій та негайних реформ, - фон дер Ляєн

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляє, що Європейський Союз має намір очолити зусилля, спрямовані на реконструкцію післявоєнної України, які ґрунтуватимуться на принципі поєднання інвестицій із негайними реформами.

Із відповідною заявою вона виступила у середу у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми маємо думати про завтрашній день щодо об'ємніших зусиль, спрямованих на реконструкцію (України. - Ред.). ЄС має відповідальність і стратегічний інтерес у тому, щоб очолити ці зусилля з реконструкції. Сьогодні ми розробили принципи, як збудувати такі можливості, таку платформу. Принципи реконструкції мають поєднувати інвестиції та негайні реформи", - заявила президент Єврокомісії.

У зв'язку з цим вона висловила впевненість, що "з часом ця комбінація реформ та інвестицій підтримуватиме Україну в просуванні її європейським шляхом".

"Це дуже важливо для процесу вступу (у ЄС. - Ред.)", - наголосила фон дер Ляєн.

За її словами, буде схвалено план, у якому "відобразяться потреби, визначені Україною".

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"План буде спрямований на ключові сфери реформ, такі як антикорупційні, адміністративні можливості, верховенство права, незалежність судової системи. І, звісно, має бути надійно закріплений зелений та цифровий перехід та фундаментальні європейські цінності", - переконана президент Єврокомісії.

Крім того, фон дер Ляєн повідомила, що ЄС не буде "єдиним вкладником у ці зусилля". "Тому, як частину цього плану, ми пропонуємо платформу реконструкції, платформу, яку очолять спільно Україна та Європейська комісія і яка збере разом вклади держав-членів, фінансових донорів, міжнародних донорів, міжнародних фінансових інституцій та інших партнерів-однодумців. Ціль цієї платформи - домовитись про напрям розвитку та гарантувати максимум синергії всіх зусиль. Ці інвестиції допоможуть Україні повстати сильнішою, стійкішою із руйнівної ціни, яку завдала путінська армія", - завершила вона.