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Новини Війна
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Внаслідок обстрілів окупантів Луганщину повністю знеструмлено, - Гайдай

електроенергія

В Луганській області знеструмлено останню велику підстанцію.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Луганщина без світла - знеструмлена остання велика підстанція

Близько години тому зникло світло в тих домівках області, де воно ще залишалося. Поблизу Лисичанська точаться активні бойові дії, є влучання в лінію електропередачі напругою 220 кВ. Росіяни знеструмили та пошкодили останню потужну електропідстанцію. Руйнування дуже серйозні. Ремонт неможливий до припинення бойових дій", - розповів він.

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Автор: 

електроенергія (6289) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4902)


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Та блт, в'бт хоч раз по орківській ел.мережі
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18.05.2022 17:23 Відповісти
асвабадили кароче и от света? ... и от домов и от имущества и... от света ( а некоторых и от жизни )
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18.05.2022 17:26 Відповісти
 
 