Внаслідок обстрілів окупантів Луганщину повністю знеструмлено, - Гайдай

В Луганській області знеструмлено останню велику підстанцію.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Луганщина без світла - знеструмлена остання велика підстанція



Близько години тому зникло світло в тих домівках області, де воно ще залишалося. Поблизу Лисичанська точаться активні бойові дії, є влучання в лінію електропередачі напругою 220 кВ. Росіяни знеструмили та пошкодили останню потужну електропідстанцію. Руйнування дуже серйозні. Ремонт неможливий до припинення бойових дій", - розповів він.

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