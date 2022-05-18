Внаслідок обстрілів окупантів Луганщину повністю знеструмлено, - Гайдай
В Луганській області знеструмлено останню велику підстанцію.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Луганщина без світла - знеструмлена остання велика підстанція
Близько години тому зникло світло в тих домівках області, де воно ще залишалося. Поблизу Лисичанська точаться активні бойові дії, є влучання в лінію електропередачі напругою 220 кВ. Росіяни знеструмили та пошкодили останню потужну електропідстанцію. Руйнування дуже серйозні. Ремонт неможливий до припинення бойових дій", - розповів він.
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Olena Revale
показати весь коментар18.05.2022 17:23 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Вася Шевченко #371210
показати весь коментар18.05.2022 17:26 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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