РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10511 посетитель онлайн
Новости Война
1 321 2

В результате обстрелов оккупантов Луганщина полностью обесточена, - Гайдай

електроенергія

В Луганской области обесточена последняя большая подстанция.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Луганщина без света – обесточена последняя большая подстанция

Около часа назад исчез свет в тех домах области, где он еще оставался. Вблизи Лисичанска идут активные боевые действия, есть попадание в линию электропередач напряжением 220 кВ. Россияне обесточили и повредили последнюю мощную электроподстанцию. Разрушения очень серьезные. Ремонт невозможен до прекращения боевых действий", – рассказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Бахает и бахает... Страшно... Сыночек, может, водички найдешь?", - село Вольное Поле на Луганщине на грани гуманитарной катастрофы и под постоянными обстрелами оккупантов. ВИДЕО

Тарифы на электроэнергию (2181) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6519)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та блт, в'бт хоч раз по орківській ел.мережі
показать весь комментарий
18.05.2022 17:23 Ответить
асвабадили кароче и от света? ... и от домов и от имущества и... от света ( а некоторых и от жизни )
показать весь комментарий
18.05.2022 17:26 Ответить
 
 