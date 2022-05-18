В результате обстрелов оккупантов Луганщина полностью обесточена, - Гайдай

В Луганской области обесточена последняя большая подстанция.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Луганщина без света – обесточена последняя большая подстанция

Около часа назад исчез свет в тех домах области, где он еще оставался. Вблизи Лисичанска идут активные боевые действия, есть попадание в линию электропередач напряжением 220 кВ. Россияне обесточили и повредили последнюю мощную электроподстанцию. Разрушения очень серьезные. Ремонт невозможен до прекращения боевых действий", – рассказал он.

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