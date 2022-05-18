Українська влада має якнайшвидше запустити відшкодування ПДВ, нинішня ситуація неприпустима, — Кушнірук

Ситуація, в якій опинилися українські експортери, є неприпустимою: через невідшкодування ПДВ їхня продукція, по суті, стала на 20% дорожчою, що робить її неконкурентною на світових ринках. Влада має у найкоротші терміни відшкодувати ПДВ за грудень та січень, а також запустити механізм реєстрації накладних та нарешті відмовитись від практики ручного регулювання, яке нині має всі ознаки корупції.

Про це заявив економіст Борис Кушнірук, коментуючи ухвалення Радою закону про податкові зміни, який досі не підписаний президентом і не почав працювати. Цей закон, нагадаємо, розблокує відшкодування ПДВ.

"Якщо одним видають відшкодування, а іншим ні, це відкриває можливості корупційних складових. Якщо хтось домовиться під патріотичними гаслами про повернення ПДВ, а комусь не дадуть, то, швидше за все, йдеться про корупцію. І в умовах війни це може бути одним із найбільш дратівливих факторів", – пояснює Кушнірук.

Експорт - це мінімум 30% ВВП, і обвал економіки лише через невідшкодування ПДВ може бути колосальним - на додаток до падіння через військову агресію Росії і блокування нею ж морських портів, попереджали раніше учасники ринку. Тому, за словами експерта, держава має встановити чітку єдину та прозору процедуру для всіх учасників економічних процесів, і запустити цей процес якнайшвидше.

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Нагадаємо, відшкодування ПДВ експортерам було заблоковане ще на початку року рішенням Мінфіну щодо нових податкових накладних, а потім і Ради щодо припинення податкових перевірок, без яких відшкодування раніше сплаченого ПДВ неможливе. Через це мільярди гривень оборотних коштів українських підприємств, які могли б бути використані для відновлення довоєнного рівня виробництва, виявилися заморожені, що поставило під загрозу їхнє існування. А з ними сотні тисяч робочих місць в Україні, мільярди податкових відрахувань.

Пізніше Верховна Рада ухвалила законопроект 7360, що має розблокувати відшкодування. Експерти та економісти вітали це рішення, і закликали президента Зеленського якнайшвидше підписати документ, а Мінфін — запустити механізм реєстрації податкових накладних та відшкодування коштів підприємствам.