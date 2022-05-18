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Українська влада має якнайшвидше запустити відшкодування ПДВ, нинішня ситуація неприпустима, — Кушнірук

пдв

Ситуація, в якій опинилися українські експортери, є неприпустимою: через невідшкодування ПДВ їхня продукція, по суті, стала на 20% дорожчою, що робить її неконкурентною на світових ринках. Влада має у найкоротші терміни відшкодувати ПДВ за грудень та січень, а також запустити механізм реєстрації накладних та нарешті відмовитись від практики ручного регулювання, яке нині має всі ознаки корупції.

Про це заявив економіст Борис Кушнірук, коментуючи ухвалення Радою закону про податкові зміни, який досі не підписаний президентом і не почав працювати. Цей закон, нагадаємо, розблокує відшкодування ПДВ.

"Якщо одним видають відшкодування, а іншим ні, це відкриває можливості корупційних складових. Якщо хтось домовиться під патріотичними гаслами про повернення ПДВ, а комусь не дадуть, то, швидше за все, йдеться про корупцію. І в умовах війни це може бути одним із найбільш дратівливих факторів", – пояснює Кушнірук.

Експорт - це мінімум 30% ВВП, і обвал економіки лише через невідшкодування ПДВ може бути колосальним - на додаток до падіння через військову агресію Росії і блокування нею ж морських портів, попереджали раніше учасники ринку. Тому, за словами експерта, держава має встановити чітку єдину та прозору процедуру для всіх учасників економічних процесів, і запустити цей процес якнайшвидше.

Також читайте: У держави є інструменти для того, щоб якомога швидше відшкодувати ПДВ підприємцям, які поновлюють виробництво, — економіст

Нагадаємо, відшкодування ПДВ експортерам було заблоковане ще на початку року рішенням Мінфіну щодо нових податкових накладних, а потім і Ради щодо припинення податкових перевірок, без яких відшкодування раніше сплаченого ПДВ неможливе. Через це мільярди гривень оборотних коштів українських підприємств, які могли б бути використані для відновлення довоєнного рівня виробництва, виявилися заморожені, що поставило під загрозу їхнє існування. А з ними сотні тисяч робочих місць в Україні, мільярди податкових відрахувань.

Пізніше Верховна Рада ухвалила законопроект 7360, що має розблокувати відшкодування. Експерти та економісти вітали це рішення, і закликали президента Зеленського якнайшвидше підписати документ, а Мінфін — запустити механізм реєстрації податкових накладних та відшкодування коштів підприємствам.

Автор: 

податки (3919) ПДВ (635)


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Топ коментарі
+6
Скiльки коштуе така статья?
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18.05.2022 17:38 Відповісти
+4
Треба скасувати цей анахронізм взагалі!
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18.05.2022 17:35 Відповісти
+4
самый мутный налог -НДС
Помимо того,что мутки с возмещением,так еще используется крупным бизнесом для отсеивания конкурентов среди среднего и мелкого бизнеса
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18.05.2022 17:49 Відповісти
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Треба скасувати цей анахронізм взагалі!
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18.05.2022 17:35 Відповісти
А може не варто цього робити ?
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18.05.2022 18:57 Відповісти
Скiльки коштуе така статья?
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18.05.2022 17:38 Відповісти
за рахунок чого і кого? раніше злидні виживали за рахунок масового доєння внутрішнього підприємництва... нині, коли воно лежить в мінусах і невідомо, чи підніметься взагалі, залишається хіба друк коштів, або спонсорування мвфами таких експортерів... багато з яких - лище на папері...
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18.05.2022 17:38 Відповісти
самый мутный налог -НДС
Помимо того,что мутки с возмещением,так еще используется крупным бизнесом для отсеивания конкурентов среди среднего и мелкого бизнеса
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18.05.2022 17:49 Відповісти
Так цю мету і переслідує автор !
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18.05.2022 18:58 Відповісти
Велике відщкодувництво !
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18.05.2022 17:53 Відповісти
відскотівництво? відшкодівництво?
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18.05.2022 18:00 Відповісти
Авжеж, всякі ГЕТЬ манцеві аж дрижать від нападу ентузізізму з цього питання..
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18.05.2022 18:00 Відповісти
"через невідшкодування ПДВ їхня продукція, по суті, стала на 20% дорожчою.....". Їхня це кого? Бариг та олігархів, які не копійчини на оборону та розвиток країни не дали, а продовжують доїти людей? І за рахунок чого будете відшкодовувати? За рахунок пенсій та зарплат?
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18.05.2022 18:09 Відповісти
Пломбіру за 20 копійок обжерлося, ватовсрате?
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19.05.2022 09:54 Відповісти
 
 