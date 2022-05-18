Мішель запропонував активізувати процес розширення ЄС

Президент Європейської Ради Шарль Мішель виступив за термінову активізацію процесу розширення Євросоюзу, оскільки теперішній стан цього процесу викликає розчарування і в ЄС, і в потенційних майбутніх членів.

Про це Мішель сказав у своєму виступі на пленарному засіданні Європейського економічного та соціального комітету в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Ми маємо зробити процес розширення ефективнішим і живішим. Цей процес нині є грою з нульовою сумою. Все або нічого. І це викликає велике розчарування з обох боків. Минуло 19 років від того часу, як у Салоніках ми розпочали реалізацію перспективи розширення на Західні Балкани. Переговори про розширення затягуються… З добрих і поганих причин. І тепер у нас є запити з України, Республіки Молдова та Грузії", - зазначив Шарль Мішель.

За його словами, настав час терміново зробити крок уперед і створити новий імпульс для заохочення реформ та просування європейської інтеграції майбутніх членів.

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"Я думаю, що ми повинні зробити цей процес швидшим, поступовим та оборотним. Ми можемо запропонувати нашим партнерам конкретні соціально-економічні вигоди під час переговорів про вступ замість того, щоб чекати до кінця.

Рішення полягатиме в прогресивній та поступовій інтеграції вже у процесі приєднання. Більше за більше. Наприклад, коли країна відповідає необхідним стандартам у цьому секторі, вона може брати активну участь з дорадчим голосом у роботі Ради міністрів залежно від порядку денного", - сказав Мішель.

Мішель підтримав поступову інтеграцію країн, наприклад, у певні сектори внутрішнього ринку - у зону роумінгу ЄС або у загальний енергетичний ринок.

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"Коли країна досягне певних показників, вона також виграє від доступу до європейських програм та фінансування, які пропонують конкретні переваги її громадянам", - сказав Мішель.

Він наголосив, що у цей процес слід включити принцип оборотності - відкат у реформах вплине на рівень інтеграції країни. Наприклад, якщо країна відступає від принципу верховенства права, вона може втратити частину вигод, отриманих від інтеграції.

"Отже, якими є основні переваги цього нового процесу розширення? Він заохочуватиме і прискорюватиме необхідні структурні реформи та зв'язок цих країн із Європейським Союзом. Крім того, особливу і негайну увагу слід приділити двостороннім суперечкам, які часто мотивовані питаннями меншин", - зазначив Шарль Мішель.