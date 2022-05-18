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Новини Війна
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Зеленський про лазерну зброю РФ: В нацистській Німеччині також вигадували "чудо-зброю"

путин,путін

Президент Володимир Зеленський прокоментував інформацію про використання Росією лазерної зброї.

Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні один із представників РФ повідомив про те, що окупанти нібито почали використовувати в Україні комплекси лазерної зброї. Нібито для економії ракет. ... Що ж, у пропаганди нацистської Німеччини був такий термін "вундерваффе". Чудо зброя. Чим ясніше ставало, що у них немає шансів у війні, тим більше було пропагандистських розмов про дивовижну зброю, яка буде нібито такою потужною, що забезпечить перелом у війні.

І ось бачимо, що на третьому місяці повномасштабної війни Росія пробує знайти свою "вундерваффе". Нібито лазерну. Це все точно свідчить про повний провал вторгнення.

Але знов-таки і про те свідчить, що вони бояться визнати, що на найвищому державному і військовому рівні в Росії допущені катастрофічні помилки. Тож, будуть придумувати ще не одне "вундерваффе", поки Збройні Сили України і усі наші захисники і захисниці покроково звільнятимуть нашу землю", - зазначив президент.

Також дивіться: Росія воює недосвідченими строковиками та мародерами, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський (23642)


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Топ коментарі
+16
Хороший текст, продуманий, і ніякої відсебетини, слава богу.
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18.05.2022 23:55
+13
Самое секретное оружие у ***********, это ванька, стоит дёшево, заряжается через телевизер и в горловину воткой, правда часто горят транзисторы, не выдерживают суровых условий эксплуатации в Украине.
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19.05.2022 01:05
+9
Якщо порівнювати другу світову 1 місяць за рік. Лишилось два місяці до Перемоги.
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18.05.2022 23:53
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Якщо порівнювати другу світову 1 місяць за рік. Лишилось два місяці до Перемоги.
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18.05.2022 23:53 Відповісти
Не слід недооцінювати противника, вояка зелений.
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18.05.2022 23:54 Відповісти
Олег Ломовой 💗 Лазеры *******
https://www.youtube.com/watch?v=U8QQ2smnHVo
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19.05.2022 00:32 Відповісти
Саме так. По-перше, треба з'ясувати призначення цього лазера. Вони ще в радянському союзі розроблялись. Подивіться системи "Сжатие", "Стилет". Лазер діє в межах прямого бачення, отже, якщо кажуть про заміну ракет, то це комплекс ППО. Треба дивитись на його вихідну потужність та довжину хвилі, якщо це кіловати, то може і спалити беспілотник, наприклад. Якщо менша потужність і ближній ІЧ діапазон - гарантовано засліпить камери спостереження. Середній ІЧ - засліпить тепловізори.. Впевнений, що в ЗСУ є відповідні професіонали, які оцінять небезпеку та вживуть заходів.
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19.05.2022 11:18 Відповісти
Хороший текст, продуманий, і ніякої відсебетини, слава богу.
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18.05.2022 23:55 Відповісти
Єлдак точно не притулювався до тексту.
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19.05.2022 00:14 Відповісти
Вундервафли
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18.05.2022 23:57 Відповісти
Це до зайобіної.
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19.05.2022 00:01 Відповісти
похоже буба жалеет северную нигерию...
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18.05.2022 23:58 Відповісти
зачит ми должні проти них бластерну зброю застосувати
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19.05.2022 00:01 Відповісти
Пистолеты пиу пиу.
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19.05.2022 00:04 Відповісти
А лучше Звезду смерти.
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19.05.2022 00:27 Відповісти
Орки везут фонарик на гусеницах. Всем бояться
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19.05.2022 00:03 Відповісти
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19.05.2022 00:08 Відповісти
Очень серьёзная штука на рубиновых лазерах. К счастью в совке в серию не пошла.
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19.05.2022 00:46 Відповісти
Низкая скорострельность, прицеливание прямой наводкой, уязвимость на поле боя, херня, как и все руссо-совковое.
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19.05.2022 01:13 Відповісти
В основном цена зарешала.
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19.05.2022 01:30 Відповісти
Дымовая завеса, туман и для самолетов облачность защищают от подобной хенрни.
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19.05.2022 07:05 Відповісти
Был солнцепёк, а стал огонёк.
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19.05.2022 00:56 Відповісти
Это не ТОС "солнцепек" а совковый 1К17 «Сжатие» (лазерный комплекс), выпущен в единственном экземпляре.
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19.05.2022 01:36 Відповісти
вундервафля = аналоговнет
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19.05.2022 00:03 Відповісти
Гиперболоид Гагарина
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19.05.2022 00:17 Відповісти
Як визнають в рузге, головною причиною, яка спонукала жильця кремлівської квартири на "подвиг" була слабкість влади на Печерських пагорбах. Єлд все зробив для цього, щоб став офіс помийкою.
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19.05.2022 00:18 Відповісти
Щоправда, лазерну зброю вони поставлять на танк Т-80. Коли вежа підлетить метрів на 100, Вони лазером пиу - пиу - пиу та всіх переможуть. Шах і мат. Потім ще один шах. І здох сам падишах.
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19.05.2022 00:19 Відповісти
воскресили інженера Гаріна і збудували гіперболоїд. Вони ядерний двигун для космоса аж 30 років клепали і запустили так, що всі проектанти купили квитки на концерт.
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19.05.2022 00:21 Відповісти
Кацапи розробили ядерний двигун для космосу. І працює. Тут не недооцінюйте.
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19.05.2022 00:34 Відповісти
це вони тобі сказали? бугага
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19.05.2022 07:50 Відповісти
от Ви дарма так сумніваєтеся. вони ж можуть в ядерному двигуні застосувати ядра від гармат середньовічних. і оп-па - анало-говнет!) і ніяких фейків, усе чесно!)))
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19.05.2022 08:39 Відповісти
То не той, про який коментар однієї держави був: нема чого наші креслення красти?
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19.05.2022 08:30 Відповісти
Дивно чому свєрхдєржава ще не взяла Париж. А, поняв: батарейки від лазера віджали сумські хлопці - тому хотіли перезарядитись на ЧАЕС. А сам лазерний меч поцупили джедаї з харківської тероборони. До речі, яка скорострєльність того лазєра, хто знає?
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19.05.2022 00:24 Відповісти
може в мордора ще й дарт вейдер знайдеться
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19.05.2022 00:27 Відповісти
Нам следует говорить, что мы не только освободим наши территории, но и денацифицируем и демилитаризируем нацистскую РФ.
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19.05.2022 00:27 Відповісти
А з лазером, кацапи показали свою розумову діяльність. В вищих кругах.
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19.05.2022 00:36 Відповісти
путин вяжет следок
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19.05.2022 00:37 Відповісти
Если лазеры у них окажутся такими же мультяшными, какими оказались ракеты, то бойцам на фронте придётся тяжко.
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19.05.2022 00:52 Відповісти
Самое секретное оружие у ***********, это ванька, стоит дёшево, заряжается через телевизер и в горловину воткой, правда часто горят транзисторы, не выдерживают суровых условий эксплуатации в Украине.
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19.05.2022 01:05 Відповісти
... і печінка не витримує...
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19.05.2022 03:11 Відповісти
Опять зачем то упомянута Германия.,
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19.05.2022 01:35 Відповісти
чтобы было сразу ясно, с кем ***** отождествляется.
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19.05.2022 09:09 Відповісти
Что он знает про ту войну?
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19.05.2022 01:36 Відповісти
может ты нам расскажешь?
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19.05.2022 09:10 Відповісти
Транклюкатор - это сила.
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19.05.2022 05:10 Відповісти
А воно хоч знає що таке лазер?
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19.05.2022 06:03 Відповісти
На сегодня лазеры, которые могут сбить дозвуковую ракету или дрон имеют вес и габариты подходящие только для кораблей. Точное прицеливание возможно только с использованием искусственного интеллекта. US NAVY все ещё проводит испытания, а на Московии из говна и палок уже слепили!

https://www.navalnews.com/naval-news/2022/04/u-s-navy-conducts-historic-test-of-new-laser-weapon-system/
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19.05.2022 06:19 Відповісти
вони замародерили ЛазерТаги, і будуть ними воювати
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19.05.2022 07:54 Відповісти
Следующим супероружием рашенфюрера будет объявлен бластер))
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19.05.2022 07:21 Відповісти
Знаєта який компютер найдешевший - це людина. Ну от і зброя найдешевша - це людина. Я не воєнна і не розуміюсь на зброї, але у мене таке враження що історія вже таке проходила - і все закінчилось дуже невдачно. От не пригадую де вже таке пробували використовувати. Точно знаю, що в якомусь фільмі я таке бачила - але от не памятаю де.
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19.05.2022 13:42 Відповісти
 
 