"Русское радио" в Україні перетворилося на "Радіо Байрактар"

"Русское Радио", що мовить із Києва, змінило свої позивні. Тепер в ефірі ця радіостанція звучатиме як "Радіо Байрактар".

Про це повідомляє Національна рада з питань телебачення та радіомовлення, інформує Цензор.НЕТ.

"ТОВ "ТРО "Русское Радио" – Україна" (позивні "Русское Радио"), м. Київ, змінило свої позивні. Тепер в ефірі ця радіостанція звучатиме як "Радіо Байрактар", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 27 лютого група радіостанцій TAVR Media відмовилась від "Русского радио Україна". Пресслужба групи повідомляла, що в компанії "ще з 2014 року чудово розуміли і відчували свої репутаційні втрати", але зберегли назву "Русское радио Украина", оскільки "це був спосіб донесення до людей звичними для них каналами мовлення тієї інформації, що має проукраїнську позицію та державницьке значення". Адже в компанії мали інформацію, що радіостанцію слухають у південних і східних областях, а також на окупованих територіях.

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