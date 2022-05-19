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"Русское радио" в Україні перетворилося на "Радіо Байрактар"

байрактар,радіо

"Русское Радио", що мовить із Києва, змінило свої позивні. Тепер в ефірі ця радіостанція звучатиме як "Радіо Байрактар".

Про це повідомляє Національна рада з питань телебачення та радіомовлення, інформує Цензор.НЕТ.

"ТОВ "ТРО "Русское Радио" – Україна" (позивні "Русское Радио"), м. Київ, змінило свої позивні. Тепер в ефірі ця радіостанція звучатиме як "Радіо Байрактар", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 27 лютого група радіостанцій TAVR Media відмовилась від "Русского радио Україна". Пресслужба групи повідомляла, що в компанії "ще з 2014 року чудово розуміли і відчували свої репутаційні втрати", але зберегли назву "Русское радио Украина", оскільки "це був спосіб донесення до людей звичними для них каналами мовлення тієї інформації, що має проукраїнську позицію та державницьке значення". Адже в компанії мали інформацію, що радіостанцію слухають у південних і східних областях, а також на окупованих територіях.

Читайте: На європейському радіо щогодини лунатимуть українські пісні

Автор: 

Нацрада ТРМ (458) радіо (227)


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Топ коментарі
+13
А в ефір те ж гівно будуть пускати? Шансон, кацапську попсу...
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19.05.2022 15:41
+11
Сподіваюсь, контент також зміниться на більш проукраїнський.
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19.05.2022 15:43
+10
Не знаю. Не слухаю радіо взагалі (як і не дивлюся ТБ ніколи). Але минулого літа на дачі у сусідів весь час грало - саме Русское. Гівно жахливе - кацапська попса, шансон, низькоякісний гумор...
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19.05.2022 16:10
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А куди срускоє радіо поділи ?
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19.05.2022 15:40 Відповісти
Вслед за руцким кораблем.
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19.05.2022 15:42 Відповісти
Туди ж куди і крейсер моцьква.
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19.05.2022 15:42 Відповісти
Все це мало відбутися ще 2014 року
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19.05.2022 17:51 Відповісти
так ведущие - те же ватные падлы остались..
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19.05.2022 19:55 Відповісти
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19.05.2022 15:40 Відповісти
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19.05.2022 16:05 Відповісти
Хайль кіт!

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19.05.2022 16:20 Відповісти
А в ефір те ж гівно будуть пускати? Шансон, кацапську попсу...
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19.05.2022 15:41 Відповісти
Це зараз, мабуть, найкраще радіо в усьому ефірі.
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19.05.2022 15:42 Відповісти
Вижу,что плейлист у них неплохой,но я плотно сижу на Роксе
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19.05.2022 16:00 Відповісти
Не знаю. Не слухаю радіо взагалі (як і не дивлюся ТБ ніколи). Але минулого літа на дачі у сусідів весь час грало - саме Русское. Гівно жахливе - кацапська попса, шансон, низькоякісний гумор...
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19.05.2022 16:10 Відповісти
Від сусідів можна вийти , а от коли до війни їхав на громадському транспорті , то майже кожен дебіл-водій вмикав на весь салон це знущання над людською психікою . Одному не витримавши зробив зауваження , ні , попросив переключити на щось інше , так на мене пів маршрутки накинулося . От і допи.ділися !
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19.05.2022 17:35 Відповісти
Не можна вийти. Вони на вулиці слухають - чудово на нашій ділянці чути . Я в дитинстві так в гуртожитку жив місяць - у сусідів-студентів був магнітофон і одна касета, тоді на піку популярності, Ласкового Маю. Досі, коли чую "Бєлиє рози" мені починає нудити.
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19.05.2022 17:45 Відповісти
Вже кілька тижнів вони працюють - виключно українські бойові та патріотичні пісні.
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19.05.2022 16:15 Відповісти
шифруются падлы не хотят что-бы их на рассею выкинули
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19.05.2022 19:56 Відповісти
Сподіваюсь, контент також зміниться на більш проукраїнський.
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19.05.2022 15:43 Відповісти
Мені ось це вже кілька родів до вподоби : https://eradio.ua/ Є! Радіо
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19.05.2022 15:48 Відповісти
только KissFM или RadioRoks
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19.05.2022 15:45 Відповісти
Нарешті...
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19.05.2022 15:51 Відповісти
Все одно дивує тупість керівників,які за 8 років не змогли навести лад у країні з москальськими какахами.
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19.05.2022 15:53 Відповісти
Та при чому тут керівники ? Ці слухачі-довбо.оби знаходили б і через інтернет слухали . Наприклад , як церквою московських чортів - що не кажи , а продовжували туди лазити .
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19.05.2022 17:38 Відповісти
ни хрена подобного их слушали потому-что других не было с таким финансированием прямо из рассеи
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19.05.2022 20:01 Відповісти
какой лад? это прямые бабки из кремля на "руссикй мир" - пропаганда "мягкая сила" и все такое - а на украинские радиостанции никто деньги не выделял так как их не было - а народ тупой все это хавает так как не понимает какое это говно так же как и квартал 95
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19.05.2022 20:00 Відповісти
Что-бы еще больше досадить лапотным скрепным поносцам надо улицу, где находится их посольство переименовать в улицу Степана Бандеры.
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19.05.2022 15:57 Відповісти
Слушаю нонстопом РОКС.Радио Байрактар видел уже как пару недель в списке таврмедиа.Надо давно было очищать эфир от руснявой хни
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19.05.2022 15:59 Відповісти
Двадцять років вели інформаційну війну проти України, а тепер змінили назву і все? Ніякої відповідальності за співучасть у вбивстві тисяч українців? Серйозно? Хай їм Бузина кожної ночі сниться, щоб всикались зі страху.
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19.05.2022 16:00 Відповісти
а редакторы ватные и ведущие то остались..
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19.05.2022 20:02 Відповісти
Це зразу ж все поміняло, правда?
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19.05.2022 16:02 Відповісти
Вже більше місяця як немає кацапсячого радіо. До чого ця тіпа новина?
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19.05.2022 16:10 Відповісти
На правах реклами...
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19.05.2022 16:20 Відповісти
По Байрактару открыла для себя замечательную песню про «путін помре». И с тех пор подсела на них. Но и РадиоРокс вне конкуренции, конечно.
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19.05.2022 16:35 Відповісти
Камтугеза тримаэ стрій!
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19.05.2022 16:50 Відповісти
Руское радио - иди на...
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19.05.2022 16:49 Відповісти
А коллектів змінився , чи ні ? Там завжди працювали погані люди ... Необхідно нести відповідальність за те , шо вони сіяли десятиліттями. А деякі телеканали , на яких працює усяке лайно вже перефарбоване , але ж та фарба злазить , бо немає адгезії ...
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19.05.2022 17:09 Відповісти
треба, щоб до руского радіо Байрактар таки прилетів - перевернули шапку на зворот і замість зірочки уже тризуб показують - такі перевертні мають першими своє існування припинити, бо вони хотять при будь-якому правлінні залишатися перевертнями.
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19.05.2022 17:31 Відповісти
саме в цей понеділок піймав хвилю... прикольний репертуар, забойна назва...думав якась нова радіостанція
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19.05.2022 18:14 Відповісти
 
 