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"Русское радио" в Украине превратилось в "Радио Байрактар"

байрактар,радіо

"Русское Радио", вещающее из Киева, изменило свои позывные. Теперь в эфире эта радиостанция будет звучать как "Радио Байрактар".

Об этом сообщает Национальный совет по телевидению и радиовещанию, информирует Цензор.НЕТ.

"ООО "ТРО "Русское Радио" – Украина" (позывные "Русское Радио"), г. Киев, изменило свои позывные. Теперь в эфире эта радиостанция будет звучать как "Радио Байрактар", - говорится в сообщении.

Напомним, 27 февраля группа радиостанций TAVR Media отказалась от "Русского радио Украина". Пресс-служба группы сообщала, что в компании "еще с 2014 года прекрасно понимали и чувствовали свои репутационные потери", но сохранили название "Русское радио Украина", поскольку "это был способ донесения до людей привычными для них каналами вещания той информации, которая имеет проукраинскую позицию. и государственное значение". Ведь у компании имели информацию, что радиостанцию ​​слушают в южных и восточных областях, а также на оккупированных территориях.

Также читайте: Нацсовет ведет собственный перечень коллаборантов и надеется увидеть в списке СНБО "всех этих симоненков, лукашей, портновых, рабиновичей, кив и других одиозных персон, а также ведущих, которые им подпевали"

Автор: 

Нацсовет ТРВ (572) радио (292)


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Топ комментарии
+13
А в ефір те ж гівно будуть пускати? Шансон, кацапську попсу...
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19.05.2022 15:41
+11
Сподіваюсь, контент також зміниться на більш проукраїнський.
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19.05.2022 15:43
+10
Не знаю. Не слухаю радіо взагалі (як і не дивлюся ТБ ніколи). Але минулого літа на дачі у сусідів весь час грало - саме Русское. Гівно жахливе - кацапська попса, шансон, низькоякісний гумор...
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19.05.2022 16:10
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А куди срускоє радіо поділи ?
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19.05.2022 15:40 Ответить
Вслед за руцким кораблем.
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19.05.2022 15:42 Ответить
Туди ж куди і крейсер моцьква.
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19.05.2022 15:42 Ответить
Все це мало відбутися ще 2014 року
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19.05.2022 17:51 Ответить
так ведущие - те же ватные падлы остались..
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19.05.2022 19:55 Ответить
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19.05.2022 15:40 Ответить
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19.05.2022 16:05 Ответить
Хайль кіт!

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19.05.2022 16:20 Ответить
А в ефір те ж гівно будуть пускати? Шансон, кацапську попсу...
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19.05.2022 15:41 Ответить
Це зараз, мабуть, найкраще радіо в усьому ефірі.
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19.05.2022 15:42 Ответить
Вижу,что плейлист у них неплохой,но я плотно сижу на Роксе
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19.05.2022 16:00 Ответить
Не знаю. Не слухаю радіо взагалі (як і не дивлюся ТБ ніколи). Але минулого літа на дачі у сусідів весь час грало - саме Русское. Гівно жахливе - кацапська попса, шансон, низькоякісний гумор...
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19.05.2022 16:10 Ответить
Від сусідів можна вийти , а от коли до війни їхав на громадському транспорті , то майже кожен дебіл-водій вмикав на весь салон це знущання над людською психікою . Одному не витримавши зробив зауваження , ні , попросив переключити на щось інше , так на мене пів маршрутки накинулося . От і допи.ділися !
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19.05.2022 17:35 Ответить
Не можна вийти. Вони на вулиці слухають - чудово на нашій ділянці чути . Я в дитинстві так в гуртожитку жив місяць - у сусідів-студентів був магнітофон і одна касета, тоді на піку популярності, Ласкового Маю. Досі, коли чую "Бєлиє рози" мені починає нудити.
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19.05.2022 17:45 Ответить
Вже кілька тижнів вони працюють - виключно українські бойові та патріотичні пісні.
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19.05.2022 16:15 Ответить
шифруются падлы не хотят что-бы их на рассею выкинули
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19.05.2022 19:56 Ответить
Сподіваюсь, контент також зміниться на більш проукраїнський.
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19.05.2022 15:43 Ответить
Мені ось це вже кілька родів до вподоби : https://eradio.ua/ Є! Радіо
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19.05.2022 15:48 Ответить
только KissFM или RadioRoks
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19.05.2022 15:45 Ответить
Нарешті...
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19.05.2022 15:51 Ответить
Все одно дивує тупість керівників,які за 8 років не змогли навести лад у країні з москальськими какахами.
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19.05.2022 15:53 Ответить
Та при чому тут керівники ? Ці слухачі-довбо.оби знаходили б і через інтернет слухали . Наприклад , як церквою московських чортів - що не кажи , а продовжували туди лазити .
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19.05.2022 17:38 Ответить
ни хрена подобного их слушали потому-что других не было с таким финансированием прямо из рассеи
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19.05.2022 20:01 Ответить
какой лад? это прямые бабки из кремля на "руссикй мир" - пропаганда "мягкая сила" и все такое - а на украинские радиостанции никто деньги не выделял так как их не было - а народ тупой все это хавает так как не понимает какое это говно так же как и квартал 95
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19.05.2022 20:00 Ответить
Что-бы еще больше досадить лапотным скрепным поносцам надо улицу, где находится их посольство переименовать в улицу Степана Бандеры.
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19.05.2022 15:57 Ответить
Слушаю нонстопом РОКС.Радио Байрактар видел уже как пару недель в списке таврмедиа.Надо давно было очищать эфир от руснявой хни
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19.05.2022 15:59 Ответить
Двадцять років вели інформаційну війну проти України, а тепер змінили назву і все? Ніякої відповідальності за співучасть у вбивстві тисяч українців? Серйозно? Хай їм Бузина кожної ночі сниться, щоб всикались зі страху.
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19.05.2022 16:00 Ответить
а редакторы ватные и ведущие то остались..
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19.05.2022 20:02 Ответить
Це зразу ж все поміняло, правда?
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19.05.2022 16:02 Ответить
Вже більше місяця як немає кацапсячого радіо. До чого ця тіпа новина?
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19.05.2022 16:10 Ответить
На правах реклами...
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19.05.2022 16:20 Ответить
По Байрактару открыла для себя замечательную песню про «путін помре». И с тех пор подсела на них. Но и РадиоРокс вне конкуренции, конечно.
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19.05.2022 16:35 Ответить
Камтугеза тримаэ стрій!
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19.05.2022 16:50 Ответить
Руское радио - иди на...
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19.05.2022 16:49 Ответить
А коллектів змінився , чи ні ? Там завжди працювали погані люди ... Необхідно нести відповідальність за те , шо вони сіяли десятиліттями. А деякі телеканали , на яких працює усяке лайно вже перефарбоване , але ж та фарба злазить , бо немає адгезії ...
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19.05.2022 17:09 Ответить
треба, щоб до руского радіо Байрактар таки прилетів - перевернули шапку на зворот і замість зірочки уже тризуб показують - такі перевертні мають першими своє існування припинити, бо вони хотять при будь-якому правлінні залишатися перевертнями.
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19.05.2022 17:31 Ответить
саме в цей понеділок піймав хвилю... прикольний репертуар, забойна назва...думав якась нова радіостанція
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19.05.2022 18:14 Ответить
 
 