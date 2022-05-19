"Русское радио" в Украине превратилось в "Радио Байрактар"

"Русское Радио", вещающее из Киева, изменило свои позывные. Теперь в эфире эта радиостанция будет звучать как "Радио Байрактар".

Об этом сообщает Национальный совет по телевидению и радиовещанию, информирует Цензор.НЕТ.

"ООО "ТРО "Русское Радио" – Украина" (позывные "Русское Радио"), г. Киев, изменило свои позывные. Теперь в эфире эта радиостанция будет звучать как "Радио Байрактар", - говорится в сообщении.

Напомним, 27 февраля группа радиостанций TAVR Media отказалась от "Русского радио Украина". Пресс-служба группы сообщала, что в компании "еще с 2014 года прекрасно понимали и чувствовали свои репутационные потери", но сохранили название "Русское радио Украина", поскольку "это был способ донесения до людей привычными для них каналами вещания той информации, которая имеет проукраинскую позицию. и государственное значение". Ведь у компании имели информацию, что радиостанцию ​​слушают в южных и восточных областях, а также на оккупированных территориях.

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