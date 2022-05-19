Російський школяр написав у класному чаті "Слава Україні". На нього одразу доніс у поліцію батько однокласника
У російському місті Звенигород Московської областіучень третього класу написав у шкільному чаті "Слава Україні" та потрапив у поліцію. Його здав батько однокласника.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російський ресурс Baza.
Чоловік дізнався про "антиросійські" настрої у шкільному чаті від сина: 16 травня хлопчик показав татові дивні повідомлення, які написав його однокласник Діма. Школяр опублікував кілька найвідоміших українських гасел. Дорослий чоловік вирішив діяти як "свідомий громадянин" - він наробив скрінів та набрав поліцію.
Діму з мамою запросили до відділу у справах неповнолітніх. Там хлопчик розповів, що лише хотів потролити однокласників і нічого серйозного у свої повідомлення не вкладав. Співробітники поліції поговорили зі школярем про шкоду такого тролінгу та відпустили.
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І коти так само. Там всі такі.
Кислоту треба, сірчану!
І края рову вазелином змастити...
мира?
ссылку в студию
а то как в лужу пернул
НБ, йди на *** за своїм кораблем.
Це як нетрадиційна сексуальна орієнтація...
В сортах говна під час війни не розбираюсь, і вам не раджу.
У вас місця на всіх не вистачить. А воно вам тре?
все ми вже це проходили, але в раші наступають на ті ж самі граблі!!!!
поки наш північний сусід існує, нам треба прийняти відомий девіз: "Ми хочемо жити. Наші сусіди хочуть бачити нас мертвими. Це залишає не надто багато простору для компромісів"
не лише фуйло обнутий, а і більшість расєян.