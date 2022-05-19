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Російський школяр написав у класному чаті "Слава Україні". На нього одразу доніс у поліцію батько однокласника

У російському місті Звенигород Московської областіучень третього класу написав у шкільному чаті "Слава Україні" та потрапив у поліцію. Його здав батько однокласника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російський ресурс Baza.

Чоловік дізнався про "антиросійські" настрої у шкільному чаті від сина: 16 травня хлопчик показав татові дивні повідомлення, які написав його однокласник Діма. Школяр опублікував кілька найвідоміших українських гасел. Дорослий чоловік вирішив діяти як "свідомий громадянин" - він наробив скрінів та набрав поліцію.

Діму з мамою запросили до відділу у справах неповнолітніх. Там хлопчик розповів, що лише хотів потролити однокласників і нічого серйозного у свої повідомлення не вкладав. Співробітники поліції поговорили зі школярем про шкоду такого тролінгу та відпустили.

Російський школяр написав у класному чаті Слава Україні. На нього одразу доніс у поліцію батько однокласника 01

Автор: 

пропаганда (2793) росія (64895)


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Топ коментарі
+57
диды тоже стучали
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19.05.2022 19:29
+30
Кацапи , ви кончені потвори 😠
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19.05.2022 19:29
+23
Володимир Олександрович, окрім повної деокупації наших земель у кордонах 2013 року, повернення всіх депортованих українців і вкрадених дітей, визначення суми і термінів репарацій, демілітаризації мордора- додати необхідно ще 2 вимоги: звільнення шамана Габишева та 14-річного школьника за підрив будівлі фсб у майнкрафті.
Ось це буде майже повний комплект.
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19.05.2022 19:34
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диды тоже стучали
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19.05.2022 19:29 Відповісти
Володимир Олександрович, окрім повної деокупації наших земель у кордонах 2013 року, повернення всіх депортованих українців і вкрадених дітей, визначення суми і термінів репарацій, демілітаризації мордора- додати необхідно ще 2 вимоги: звільнення шамана Габишева та 14-річного школьника за підрив будівлі фсб у майнкрафті.
Ось це буде майже повний комплект.
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19.05.2022 19:34 Відповісти
диды тоже стучали
********
І коти так само. Там всі такі.

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19.05.2022 19:47 Відповісти
Отбросы.
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19.05.2022 19:29 Відповісти
Кацапи , ви кончені потвори 😠
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19.05.2022 19:29 Відповісти
Читав колись що на будинку гестапо в Парижі висіла об"ява: "Доносы на русских от русских не принимаются"
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19.05.2022 20:44 Відповісти
Этого папу надо срочно на передовую отправить, пусть вкусит все прелести Джавелина или М777 или просто Стугны.. )
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19.05.2022 21:43 Відповісти
Холопская жизнь большинству кацапов очень нравится.
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19.05.2022 19:30 Відповісти
Звісно це шкідливо для кацапні. Адже згорівші пукани нема чим відновлювати. Ботокс пішов з кацапського ринку)
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19.05.2022 19:30 Відповісти
Дело Павлика Морозова живет и процветает.
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19.05.2022 19:32 Відповісти
А після капітуляції МАскви цей Павлик Морозов буде клястися що він бандерівець з 1812 року
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19.05.2022 20:29 Відповісти
3 А клас - Україна пишеться з великої літери. Вчити їх і вчити.
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19.05.2022 19:34 Відповісти
Нащадки стукачів та вєртухаїв народжують лише подібне собі...
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19.05.2022 19:35 Відповісти
Это уже обсуждению не подлежит. Только могила их исправит!
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19.05.2022 19:36 Відповісти
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19.05.2022 19:40 Відповісти
еще 10 получит когда в пакете придет...а потом нарожает
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19.05.2022 21:22 Відповісти
Хороша жизнь в расее сегодня, однако.. )
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19.05.2022 21:45 Відповісти
Після перемоги, за рахунок цих істот впершу чергу на кордоні зробити велику китайську стіну з ровом з крокодилами
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19.05.2022 19:41 Відповісти
Тільки дуже старих крокодилів не брати!

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19.05.2022 19:54 Відповісти
Крокодили з'**@ця...
Кислоту треба, сірчану!
І края рову вазелином змастити...
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19.05.2022 19:56 Відповісти
хороший рузькэ - мертвый рузькэ
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19.05.2022 19:48 Відповісти
Наверное, у Павлика Морозова остались дети. Это неизлечимо.
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19.05.2022 19:49 Відповісти
Прошу прощения за дубль этого комментария, я этого не хотел.
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19.05.2022 22:10 Відповісти
ДЄДИСТУЧАЛІ, мля...
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19.05.2022 19:50 Відповісти
Наверное, у Павлика Морозова остались дети.
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19.05.2022 19:51 Відповісти
Першим в історії малолітнім стукачем на власних батьків був не "піонєр Палік Морозов", а селянський син Павло Тесля з українського села Великі Сорочинці який настукав на своїх батьків за декілька років до "офіційного піонєра Павліка". І тут ми перші, мля!
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19.05.2022 19:59 Відповісти
Це тобі Путін сказав, чи Г+Г показувало?
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19.05.2022 21:23 Відповісти
в истории чего?
мира?
ссылку в студию
а то как в лужу пернул
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19.05.2022 21:30 Відповісти
Такий типовий вброс із сколково. На кшталт виритого чорного моря - типово пригожинський дегенеративний ідіотизм, розрахований на мозок рака, не людини.
НБ, йди на *** за своїм кораблем.
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19.05.2022 21:33 Відповісти
А якби не настучав, то всіх батьків за жабри: "пачіму нє донєслі"? Схоже, кацапам це подобається.
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19.05.2022 19:58 Відповісти
Ось що таке "Быть русским"!
Це як нетрадиційна сексуальна орієнтація...
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19.05.2022 19:58 Відповісти
Именно из за таких не редких случаев, я утверждаю: что весь копростан состоит из одних РУСОФОБОВ! От младенца, до *****!!!
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19.05.2022 19:59 Відповісти
Декілька років тому кацапи оголосили про "прібавку к пенсіі" стукачам. З того часу стукачество почало в ********** стрімко відроджуватись. Дійшло вже до повного маразму коли хтось накатав донос на сусідів які не дивляться телевізор, а значить "что то замишляют протів власті".
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19.05.2022 20:01 Відповісти
Срати я хотів на те, як там у звенигородах цінники розставляють, в той час, як міста палають, і люди гинуть В Україні !
В сортах говна під час війни не розбираюсь, і вам не раджу.
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19.05.2022 20:02 Відповісти
Розкажи це власникам магазинів та їх покупцям в Ізраїлі які повним ходом продають "білу яловичину" Її експортують з свиноферм України та Балкан в доволі великих обсягах Чи Вам у "ВнутріМКАДді" про це не відомо? У мене і фото є - товариш до рідні у Тель-Авів їздив так сфотографував холодильну вітрину
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19.05.2022 20:24 Відповісти
Ого! То яка ж то буде українська алія в Ізраїлі!
У вас місця на всіх не вистачить. А воно вам тре?

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19.05.2022 20:25 Відповісти
"Если изъять деньги у 50 богатейших еврейских семей, то прекратятся войны и революции." - Генри Форд
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19.05.2022 20:27 Відповісти
Где ты это прочитал, у Ленина?
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19.05.2022 21:48 Відповісти
А не хо вслед за кораблем?
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19.05.2022 20:28 Відповісти
раша хвора нація-заражена ідеями комуністичного та фашистського толку.
все ми вже це проходили, але в раші наступають на ті ж самі граблі!!!!

поки наш північний сусід існує, нам треба прийняти відомий девіз: "Ми хочемо жити. Наші сусіди хочуть бачити нас мертвими. Це залишає не надто багато простору для компромісів"
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19.05.2022 20:22 Відповісти
Будь ласка, не кажіть що свора свинопсів, це нація...
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19.05.2022 21:14 Відповісти
а не хер Украина с маленькой буквы писать. там еще и учительницу паровозом можно привлечь
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19.05.2022 20:25 Відповісти
Оце і все,що можна сказати про кацапа...
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19.05.2022 20:37 Відповісти
Нємцов дещо помилився..
не лише фуйло обнутий, а і більшість расєян.
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19.05.2022 21:12 Відповісти
пилигрим, вадатой (вадатурский) ООО блин, не-не, рим, не, Крым
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19.05.2022 22:17 Відповісти
 
 