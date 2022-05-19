Російський школяр написав у класному чаті "Слава Україні". На нього одразу доніс у поліцію батько однокласника

У російському місті Звенигород Московської областіучень третього класу написав у шкільному чаті "Слава Україні" та потрапив у поліцію. Його здав батько однокласника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російський ресурс Baza.

Чоловік дізнався про "антиросійські" настрої у шкільному чаті від сина: 16 травня хлопчик показав татові дивні повідомлення, які написав його однокласник Діма. Школяр опублікував кілька найвідоміших українських гасел. Дорослий чоловік вирішив діяти як "свідомий громадянин" - він наробив скрінів та набрав поліцію.

Діму з мамою запросили до відділу у справах неповнолітніх. Там хлопчик розповів, що лише хотів потролити однокласників і нічого серйозного у свої повідомлення не вкладав. Співробітники поліції поговорили зі школярем про шкоду такого тролінгу та відпустили.