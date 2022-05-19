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У Конституційному Суді склала присягу суддя Грищук, яка займе місце Тупицького
На спеціальному засіданні Конституційного суду України 19 травня склала присягу суддя КСУ Оксана Грищук.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужба суду.
Оксана Грищук – професорка кафедри теорії та філософії права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.
У листопаді 2021 року Зеленський призначив Оксану Грищук і Олександра Петришина суддями Конституційного суду. Але КСУ відтермінував приведення їх до присяги до "остаточного підтвердження наявності вакантних посад за квотою президента України".
15 травня в судді Конституційного суду Олександра Тупицького завершився термін повноважень.
Топ коментарі
+22 Stanislav Voronenko
показати весь коментар19.05.2022 19:57
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Где эта тварь сейчас отдыхает , на каких курортах ?
вполне проституційний суд.. суд проституток
Что я могу сказать об этой ситуации. Судья Конституционного суда должен чтить Конституцию и быть независимым. И тут есть маленькая проблема. Это даже не то, что её папа, Виктор Грищук, и.о. главы Высшей Рады Правосудия, главного органа судейского управления, и к нему есть вопросы из-за которых он очень лоялен к любой власти. Дело в том, его признали таким, кто не отвечает критериям профессиональной этики и добропорядочности. Но это же мелочь, да? Дело в ином. В том, что конкурс, на котором выбрали Оксану Грищук был изначально... незаконным. Об этом говорили все от экспертов и правозащитников до членов Венецианской комиссии. Да, Грищук должна была сменить одиозного Тупицкого, к которому масса претензий. Но это же не причина принимать участие в незаконных действиях. Уже тот факт что она пошла пачкаться в этот конкурс, когда Зеленский обьявил, что решил незаконно заменить Тупицкого, о многом говорит. И я понимаю, что она бы дала присягу если бы сам КС не взбеленился. Просто кто-то очень сильно хотел стать судьёй КСУ. И стал.
Так что для меня эта судья лишь подтверждает, что в Украине нет НЕЗАВИСИМОГО Конституционного суда, а власть не заинтересована в восстановлении доверия к судам. Власть больше интересуют управляемые и контролируемые судьи. Увы.
В ЕС говорите срочно принять ... Ню, ню.
Отже її призначив портнов