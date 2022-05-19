У Конституційному Суді склала присягу суддя Грищук, яка займе місце Тупицького

На спеціальному засіданні Конституційного суду України 19 травня склала присягу суддя КСУ Оксана Грищук.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужба суду.

Оксана Грищук – професорка кафедри теорії та філософії права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

У листопаді 2021 року Зеленський призначив Оксану Грищук і Олександра Петришина суддями Конституційного суду. Але КСУ відтермінував приведення їх до присяги до "остаточного підтвердження наявності вакантних посад за квотою президента України".

15 травня в судді Конституційного суду Олександра Тупицького завершився термін повноважень.

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