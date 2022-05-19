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Новини Правосуддя
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У Конституційному Суді склала присягу суддя Грищук, яка займе місце Тупицького

грищук,суддя

На спеціальному засіданні Конституційного суду України 19 травня склала присягу суддя КСУ Оксана Грищук.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужба суду.

Оксана Грищук – професорка кафедри теорії та філософії права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

У листопаді 2021 року Зеленський призначив Оксану Грищук і Олександра Петришина суддями Конституційного суду. Але КСУ відтермінував приведення їх до присяги до "остаточного підтвердження наявності вакантних посад за квотою президента України".

15 травня в судді Конституційного суду Олександра Тупицького завершився термін повноважень.

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Автор: 

КС (1427) суддя (1579) юстиція (732) Тупицький (258)


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Топ коментарі
+22
Коли буде призначено антикорупційного прокурора, якого одностайно обрали міжнародні експерти?
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19.05.2022 19:57
+21
Береза-Кстати, сегодня произошло событие, которое я чуть не пропустил мимо. Именно сегодня на специальном пленарном заседании Конституционного суда профессор кафедры теории и философии права юридического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко Оксана Грищук приняла присягу судьи и влилась в дружный коллектив Конституционного суда Украины.

Что я могу сказать об этой ситуации. Судья Конституционного суда должен чтить Конституцию и быть независимым. И тут есть маленькая проблема. Это даже не то, что её папа, Виктор Грищук, и.о. главы Высшей Рады Правосудия, главного органа судейского управления, и к нему есть вопросы из-за которых он очень лоялен к любой власти. Дело в том, его признали таким, кто не отвечает критериям профессиональной этики и добропорядочности. Но это же мелочь, да? Дело в ином. В том, что конкурс, на котором выбрали Оксану Грищук был изначально... незаконным. Об этом говорили все от экспертов и правозащитников до членов Венецианской комиссии. Да, Грищук должна была сменить одиозного Тупицкого, к которому масса претензий. Но это же не причина принимать участие в незаконных действиях. Уже тот факт что она пошла пачкаться в этот конкурс, когда Зеленский обьявил, что решил незаконно заменить Тупицкого, о многом говорит. И я понимаю, что она бы дала присягу если бы сам КС не взбеленился. Просто кто-то очень сильно хотел стать судьёй КСУ. И стал.

Так что для меня эта судья лишь подтверждает, что в Украине нет НЕЗАВИСИМОГО Конституционного суда, а власть не заинтересована в восстановлении доверия к судам. Власть больше интересуют управляемые и контролируемые судьи. Увы.
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19.05.2022 20:09
+17
Сумно бачити таке "обличчя правосуддя"... особливо якщо згадати призначенців ЗЄ, особливо ТП Вєрєщук.
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19.05.2022 20:05
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Ще одна ГриЩУКА
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19.05.2022 19:53 Відповісти
Ага, так и хочется спросить,чей то человек,Коломойского или Ахметова.😁
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20.05.2022 06:30 Відповісти
Коли буде призначено антикорупційного прокурора, якого одностайно обрали міжнародні експерти?
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19.05.2022 19:57 Відповісти
Питання до Дєрьмака, Татарова і Клоуна.
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19.05.2022 20:02 Відповісти
Если назначить антикорупционого судью,то как тогда красть на "Великом крадиiвництве".
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20.05.2022 06:33 Відповісти
Все что исходит от величайшего пАлитика современности можно сразу делить на ноль!!
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19.05.2022 20:03 Відповісти
Деление на ноль - может дать в результате бесконечность! Она вам надо?
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19.05.2022 20:30 Відповісти
Про туПицкого уже все забыли …
Где эта тварь сейчас отдыхает , на каких курортах ?
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19.05.2022 20:03 Відповісти
заміна не краща
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19.05.2022 20:07 Відповісти
Сумно бачити таке "обличчя правосуддя"... особливо якщо згадати призначенців ЗЄ, особливо ТП Вєрєщук.
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19.05.2022 20:05 Відповісти
ця контора взагалі непотрібна... що конкретно вони роблять? нічого..тільки бабло получаютьі штат родичів утримують
вполне проституційний суд.. суд проституток
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19.05.2022 20:08 Відповісти
Береза-Кстати, сегодня произошло событие, которое я чуть не пропустил мимо. Именно сегодня на специальном пленарном заседании Конституционного суда профессор кафедры теории и философии права юридического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко Оксана Грищук приняла присягу судьи и влилась в дружный коллектив Конституционного суда Украины.

Что я могу сказать об этой ситуации. Судья Конституционного суда должен чтить Конституцию и быть независимым. И тут есть маленькая проблема. Это даже не то, что её папа, Виктор Грищук, и.о. главы Высшей Рады Правосудия, главного органа судейского управления, и к нему есть вопросы из-за которых он очень лоялен к любой власти. Дело в том, его признали таким, кто не отвечает критериям профессиональной этики и добропорядочности. Но это же мелочь, да? Дело в ином. В том, что конкурс, на котором выбрали Оксану Грищук был изначально... незаконным. Об этом говорили все от экспертов и правозащитников до членов Венецианской комиссии. Да, Грищук должна была сменить одиозного Тупицкого, к которому масса претензий. Но это же не причина принимать участие в незаконных действиях. Уже тот факт что она пошла пачкаться в этот конкурс, когда Зеленский обьявил, что решил незаконно заменить Тупицкого, о многом говорит. И я понимаю, что она бы дала присягу если бы сам КС не взбеленился. Просто кто-то очень сильно хотел стать судьёй КСУ. И стал.

Так что для меня эта судья лишь подтверждает, что в Украине нет НЕЗАВИСИМОГО Конституционного суда, а власть не заинтересована в восстановлении доверия к судам. Власть больше интересуют управляемые и контролируемые судьи. Увы.
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19.05.2022 20:09 Відповісти
В країні війна, який конст. суд... Де розум, ця вся шобла отримує шалені зарплати з бюджету, в той час як у людей нема криш над головою, роботи, харчів.. зростають борги. А так все по конституції, юристи розкажуть і не таке.
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19.05.2022 20:11 Відповісти
На вигляд - гівно, а у людини усе повинно бути прекрасним. Ну, за класиком
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19.05.2022 21:12 Відповісти
Должности судей передаются по наследству. Это всё что нужно знать про "правосудие" в Украине.
В ЕС говорите срочно принять ... Ню, ню.
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19.05.2022 21:23 Відповісти
Як малороси кажуть "Не митьєм, так катаньєм!".
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19.05.2022 21:40 Відповісти
Ї лице не видається чесним!
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19.05.2022 22:41 Відповісти
...ага. Схожа на торгівку рибою з одеського базару. Для ЗЄ така схожість це "ознака ізбранності"...
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20.05.2022 00:16 Відповісти
Чергова зє підстава.
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20.05.2022 00:09 Відповісти
"Зеленський призначив Оксану Грищук ... за квотою президента України"

Отже її призначив портнов
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20.05.2022 09:49 Відповісти
 
 