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Новини Війна
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Воїн з Хмельниччини Назар Орловський загинув у боях за Україну

назар,орловський

У бою з армією Російської Федерації, захищаючи Україну, загинув Назар Орловський з Шепетівської громади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Шепетівської міської ради.

"Шепетівська громада знов одягнулася в смуток. Обірвалося життя Орловського Назара Вікторовича, випускника Львівської національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Йому було всього лиш 21. Герої не вмирають!" - йдеться у повідомленні.

За їхньою інформацією, рід­ні Назара втра­ти­ли зв’язок з ним тиж­день то­му. 19 трав­ня стало відомо про за­ги­бель воїна.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 7 воїнів спецпідрозділу "Кракен" загинули в боях за звільнення Харківщини. ФОТО

Автор: 

Хмельниччина (914) втрати (4381)


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20.05.2022 13:32 Відповісти
Сумні новини переслідують нашу краіну кожного дня 😪😪😪

Світла Пам'ять Герою Украіни !!

Смерть , клятим рашистам , на нашій землі 😠
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20.05.2022 13:34 Відповісти
Цих людей "заспокоювали" до останнього.Як РНБО так і офіс зеленського та його політична сила слуга народу.(пост василевської-смаглюк що русню цікавлять тільки військові обьєкти).Це наслідок того,що влада до останнього називала нагнітанням і скабєєвщиною.
NYT оприлюднило докази масової страти в Бучі
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20.05.2022 13:39 Відповісти
Саме страшне, що їм похрін. Афірістович вважає виправдянням визначення *****@ли. Це ж не їх рідні та близькі. Своїх вони вивезли за кордон за пару днів до її неочікуваного початку. Так співпало.
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20.05.2022 13:57 Відповісти
Вічна слава Героям віддавшим життя за Україну!
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20.05.2022 13:47 Відповісти
Слава Герою! Будемо пам'ятати! Батькам велика подяка за сина! Сумуємо з вами.
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20.05.2022 13:49 Відповісти
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20.05.2022 13:54 Відповісти
Слава Герою!
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20.05.2022 14:15 Відповісти
Царство Небесне!!!
Вічна пам'ять!!!
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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20.05.2022 19:31 Відповісти
 
 