Воїн з Хмельниччини Назар Орловський загинув у боях за Україну

У бою з армією Російської Федерації, захищаючи Україну, загинув Назар Орловський з Шепетівської громади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Шепетівської міської ради.

"Шепетівська громада знов одягнулася в смуток. Обірвалося життя Орловського Назара Вікторовича, випускника Львівської національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Йому було всього лиш 21. Герої не вмирають!" - йдеться у повідомленні.

За їхньою інформацією, рід­ні Назара втра­ти­ли зв’язок з ним тиж­день то­му. 19 трав­ня стало відомо про за­ги­бель воїна.

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