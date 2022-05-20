Воїн з Хмельниччини Назар Орловський загинув у боях за Україну
У бою з армією Російської Федерації, захищаючи Україну, загинув Назар Орловський з Шепетівської громади.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Шепетівської міської ради.
"Шепетівська громада знов одягнулася в смуток. Обірвалося життя Орловського Назара Вікторовича, випускника Львівської національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Йому було всього лиш 21. Герої не вмирають!" - йдеться у повідомленні.
За їхньою інформацією, рідні Назара втратили зв’язок з ним тиждень тому. 19 травня стало відомо про загибель воїна.
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Світла Пам'ять Герою Украіни !!
Смерть , клятим рашистам , на нашій землі 😠
NYT оприлюднило докази масової страти в Бучі
неочікуваногопочатку. Так співпало.
Вічна пам'ять!!!
Слава Україні!!!
Героям слава!!!