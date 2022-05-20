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Новини Війна
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Міжнародні партнери допоможуть Україні відновити інфраструктуру за два роки, - Кубраков

кубраков

Міжнародне співтовариство візьме участь у післявоєнному відновленні України.

Про це заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков за підсумками Саміту міжнародного транспортного форуму-2022, інформує Цензор.НЕТ.

"Відбиваючи російську агресію, Україна створює нову систему безпеки у світі. На жаль, ми платимо за це велику ціну, щодня втрачаючи життя українців та несучи колосальні економічні та інфраструктурні збитки", – підкреслив він.

Урядовець висловив переконання, що разом із партнерами Україна зможе відбудувати зруйноване за два роки. Міністерство інфраструктури опрацьовує перелік зруйнованих об'єктів і формує дорожню карту допомоги, яка необхідна Україні зараз та яка буде потрібна для подальшого післявоєнного відновлення.

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На Саміті був прийнятий документ про "Заклик до дій у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України", в якому всі присутні очільники транспортних галузей виказали одностайну підтримку України та зобов’язались припинити будь-яку співпрацю з Росією та Білоруссю.

"Я щиро вдячний за підтримку Великобританії, Німеччині, США, Литві – ініціаторам прийняття "Заклику до дій" і всім країнам, хто приєднався до цього документу і був не байдужий у цей складний час" – зазначив Кубраков.

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Він повідомив, що в рамках Саміту українська делегація провела зустрічі з очільниками транспортних відомств США, Канади, Великобританії, Німеччини, Болгарії, Румунії, Молдови, Туреччини, а також з керівництвом Світового банку. На зустрічах мова йшла як про відновлення України, так і про координацію дій щодо транспортної блокади Росії.

Нагадаємо, що раніше перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко анонсувала отримання Україною 25 тисяч тонн бензину з польського резерву для подолання паливної кризи.

Автор: 

Кубраков Олександр (447) відбудова (353)


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Де-хто про'бали, а ці вже за' бали! ВИ ПЕРЕМОГУ спочатку організуйте, а то макароніки там вже все порішали, всім автономію, всім рузьке язик, всім дивитсь в сраку саурона!
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20.05.2022 15:03 Відповісти
Спочатку нехай поможуть вернути Крим та східні території
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20.05.2022 15:08 Відповісти
Дякуємо.
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20.05.2022 15:19 Відповісти
за два года никак не восстановить все что разрушено - у нас столько рабочих нет - а вот если с турками и китайцами тогда можна и то не факт
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20.05.2022 20:17 Відповісти
Інфраструктуру Конча -Заспи та Козіна хіба шо
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20.05.2022 15:44 Відповісти
Губу закатай!т Там роботи - років на десять! І головне- щоб це робилося під конторолем тих що "вклав бабки" "хитрокрученим" - "бить по рукам"! А то і по морді!!!
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20.05.2022 16:15 Відповісти
с турками за 5-ть лет можна построить
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20.05.2022 20:18 Відповісти
 
 