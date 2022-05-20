24 травня запрацює метро у Харкові, - мер

Метрополітен Харкова поновить роботу вже 24 травня.

Про це повідомляє Харківська міськрада, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми більше не можемо тягнути - нам слід запускати метрополітен. Моє завдання - забезпечити місто транспортом та перезапустити економіку. Людям потрібно їздити на роботу. Це податки, пенсії, зарплати і, зрештою, будівництво нових мікрорайонів", - зазначив мер Ігор Терехов.

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