24 травня запрацює метро у Харкові, - мер
Метрополітен Харкова поновить роботу вже 24 травня.
Про це повідомляє Харківська міськрада, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми більше не можемо тягнути - нам слід запускати метрополітен. Моє завдання - забезпечити місто транспортом та перезапустити економіку. Людям потрібно їздити на роботу. Це податки, пенсії, зарплати і, зрештою, будівництво нових мікрорайонів", - зазначив мер Ігор Терехов.
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Джон КРОУТЕР #504651
показати весь коментар20.05.2022 17:10 Відповісти Мені подобається 0
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