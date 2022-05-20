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24 травня запрацює метро у Харкові, - мер

харків

Метрополітен Харкова поновить роботу вже 24 травня.

Про це повідомляє Харківська міськрада, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми більше не можемо тягнути - нам слід запускати метрополітен. Моє завдання - забезпечити місто транспортом та перезапустити економіку. Людям потрібно їздити на роботу. Це податки, пенсії, зарплати і, зрештою, будівництво нових мікрорайонів", - зазначив мер Ігор Терехов.

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Метрополітен (1414) Харків (5562) Терехов Ігор (311)


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Кто знает все линии и станции будут работать?
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20.05.2022 17:10 Відповісти
 
 