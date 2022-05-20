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Новини
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Ердоган обговорить із Фінляндією її заявку на вступ до НАТО

ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган завтра обговорить із Фінляндією її заявку на вступ до НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

Ердоган зазначив, що вже поговорив про розширення НАТО з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

Завтра президент Туреччини також проведе перемовини із Великобританією. Однак поки невідомо, чи будуть переговори проходити на рівні лідерів держав.

Читайте: Туреччина не може розірвати стосунки з РФ та відмовитися від російського газу, - Ердоган

Автор: 

НАТО (6422) Туреччина (3491) Фінляндія (1296) членство в НАТО (1715) Ердоган Реджеп Таїп (927)


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Топ коментарі
+7
Турция себя ведёт сейчас крайне некрасиво и крайне борзо. И если Украина начнёт себя по отношению в Анкаре вести так же, то по ряду позиций этой стране, балансирующей между Европой и Востоком, станет не очень комфортно. А, что будет если к этому дисбалансу подключатся и другие страны, недовольные борзыми финтами Турции?
Наглядный пример. Сирийский сухогруз «Финикия» проходит Босфор, по маршруту из временно оккупированного Севастополя в турецкий Искендерун. На борту сухогруза - краденное российскими оккупантами украинское зерно.


Это не единственный сухогруз. С момента оккупации Херсонской области их прошло Босфор десятки. Но, вопрос не о том, что проходит, или о том, что экмек может застрять в глотке, а несколько о другом. - о том, что может неожиданно перестать ехать для турецкого ВПК из Украины.
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20.05.2022 17:43
+4
Ще один диктатор якому місце в гаазі...
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20.05.2022 17:24
+3
Ти ху...ню не мели, мабуть Ердоган більше знає, в тому числі і про Німеччину з Францією, та й навіть про самого Зеленського. Якби тобі на стіл поклали реальний розклад справ.... скільки людей ти б хотів розстріляти?
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20.05.2022 17:45
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Ще один диктатор якому місце в гаазі...
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20.05.2022 17:24 Відповісти
Ти ху...ню не мели, мабуть Ердоган більше знає, в тому числі і про Німеччину з Францією, та й навіть про самого Зеленського. Якби тобі на стіл поклали реальний розклад справ.... скільки людей ти б хотів розстріляти?
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20.05.2022 17:45 Відповісти
Причем тут Франция и Германия? Можно строить диалог с дружеской позиции! Ты думаешь финны и шведы после этого будут как то уважать Турцию?

Реальный розклад справ с Украиной мы сейчас наблюдаем....расстрелятиль!

Откуда вы лезите?
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20.05.2022 18:06 Відповісти
Тільки у диктатора в парламенті є реальна опозиція, аж до політичного крила курдів, і він програє місцеві вибори в ключових містах. А так диктатор, звісно ж.
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20.05.2022 17:59 Відповісти
Если политики начнут гибнуть как простые люди, подобные вопросы решались бы в считанные часы. А войны, заканчивались, едва начавшись...
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20.05.2022 17:28 Відповісти
Все у вас просто! Чем это отличается от - перестать стрелять?
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20.05.2022 18:08 Відповісти
нігуя собі
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20.05.2022 17:33 Відповісти
Куди султан дінеться, нагнуть його.
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20.05.2022 17:42 Відповісти
Нагнуть. При цьому нагибі він отримає будь-яке військово-технічне співробітництво, яке раніше блокувалося, в обмін на закривання очей на представників РПК в Скандинавії. Такий цікавий нагиб.
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20.05.2022 18:01 Відповісти
и Украина в этом нагибе могла бы играть далеко не последнюю скрипку. Но не с этой властью.
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20.05.2022 18:59 Відповісти
Турция себя ведёт сейчас крайне некрасиво и крайне борзо. И если Украина начнёт себя по отношению в Анкаре вести так же, то по ряду позиций этой стране, балансирующей между Европой и Востоком, станет не очень комфортно. А, что будет если к этому дисбалансу подключатся и другие страны, недовольные борзыми финтами Турции?
Наглядный пример. Сирийский сухогруз «Финикия» проходит Босфор, по маршруту из временно оккупированного Севастополя в турецкий Искендерун. На борту сухогруза - краденное российскими оккупантами украинское зерно.


Это не единственный сухогруз. С момента оккупации Херсонской области их прошло Босфор десятки. Но, вопрос не о том, что проходит, или о том, что экмек может застрять в глотке, а несколько о другом. - о том, что может неожиданно перестать ехать для турецкого ВПК из Украины.
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20.05.2022 17:43 Відповісти
Цього нулячого бусурмана починає заносити. Замість укріплення міці Альянсу воно задирає носа і торгується навколо дріб"язкових шкурних питань. Засранець.
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20.05.2022 17:53 Відповісти
Чим швидше перестати спілкуватися з диктаторами, тим швидше вони дозрівають, приклад ***** вже є, туркло - наступний
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20.05.2022 23:05 Відповісти
 
 