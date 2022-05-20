Ердоган обговорить із Фінляндією її заявку на вступ до НАТО
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган завтра обговорить із Фінляндією її заявку на вступ до НАТО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.
Ердоган зазначив, що вже поговорив про розширення НАТО з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.
Завтра президент Туреччини також проведе перемовини із Великобританією. Однак поки невідомо, чи будуть переговори проходити на рівні лідерів держав.
Топ коментарі
+7 Urs
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+4 Dorian Gray #518055
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+3 Fundador Null
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Реальный розклад справ с Украиной мы сейчас наблюдаем....расстрелятиль!
Откуда вы лезите?
Наглядный пример. Сирийский сухогруз «Финикия» проходит Босфор, по маршруту из временно оккупированного Севастополя в турецкий Искендерун. На борту сухогруза - краденное российскими оккупантами украинское зерно.
Это не единственный сухогруз. С момента оккупации Херсонской области их прошло Босфор десятки. Но, вопрос не о том, что проходит, или о том, что экмек может застрять в глотке, а несколько о другом. - о том, что может неожиданно перестать ехать для турецкого ВПК из Украины.