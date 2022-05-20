У Відні українці організували масовий марш у вишиванках. ФОТО

19 травня активісти української спільноти у Відні організували масову ходу, присвячену Всесвітньому дню вишиванки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Місцем збору стала площа Мінорітенплац, традиційне місце пікетів, на якій розташоване Міністерство закордонних справ Австрії. Після благодійного збору на підтримку захисників України група з кількох сотень учасників, одягнутих у вишиванки, з прапорами вирушила історичним центром австрійської столиці до символа Відня - головного кафедрального собору Штефансдом.

На площі перед собором відбувся міні-концерт гурту UkraBoysBand, який виконав кавер-версії відомих українських пісень, включно з переможцем Євробачення - "Стефанія". Глядачами стали не лише українці, але і сотні перехожих, які традиційно наповнюють пішохідну частину центра Відня.

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Одна з організаторок акції, голова ГО "Центр українських ініціатив" Олександра Саєнко зазначила: "Ми задоволені піднесеним та оптимістичним настроєм, який нам вдалось стаорити. Крім музики і вишиванок, ми поділились із мешканцями та гостями столиці інформацією про День вишиванки, роздавши кілька десятків флаєрів. Видовищність нашого свята стала магнітом для міжнародної аудиторії."

Фото : Валерія Мальцева