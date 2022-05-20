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У Відні українці організували масовий марш у вишиванках. ФОТО

19 травня активісти української спільноти у Відні організували масову ходу, присвячену Всесвітньому дню вишиванки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У Відні українці організували масовий марш у вишиванках 01

Місцем збору стала площа Мінорітенплац, традиційне місце пікетів, на якій розташоване Міністерство закордонних справ Австрії. Після благодійного збору на підтримку захисників України група з кількох сотень учасників, одягнутих у вишиванки, з прапорами вирушила історичним центром австрійської столиці до символа Відня - головного кафедрального собору Штефансдом.

У Відні українці організували масовий марш у вишиванках 02

На площі перед собором відбувся міні-концерт гурту UkraBoysBand, який виконав кавер-версії відомих українських пісень, включно з переможцем Євробачення - "Стефанія". Глядачами стали не лише українці, але і сотні перехожих, які традиційно наповнюють пішохідну частину центра Відня.

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У Відні українці організували масовий марш у вишиванках 03

Одна з організаторок акції, голова ГО "Центр українських ініціатив" Олександра Саєнко зазначила: "Ми задоволені піднесеним та оптимістичним настроєм, який нам вдалось стаорити. Крім музики і вишиванок, ми поділились із мешканцями та гостями столиці інформацією про День вишиванки, роздавши кілька десятків флаєрів. Видовищність нашого свята стала магнітом для міжнародної аудиторії."

Фото : Валерія Мальцева

Автор: 

Австрія (958) вишиванка (72) Відень (119)


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Любити Україну найбільш приємно, коли ти на передку. Я також знаю, про що кажу.
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20.05.2022 20:34 Відповісти
Гарно.
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20.05.2022 20:33 Відповісти
💓
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21.05.2022 05:54 Відповісти
Нет.
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21.05.2022 22:20 Відповісти
 
 