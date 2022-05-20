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В Вене украинцы организовали массовый марш в вышиванках. ФОТО

19 мая активисты украинского сообщества в Вене организовали массовое шествие, посвященное Всемирному дню вышиванки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В Вене украинцы организовали массовый марш в вышиванках 01

Местом сбора стала площадь Миноритенплац, традиционное место пикетов, на которой расположено Министерство иностранных дел Австрии. После благотворительного сбора в поддержку защитников Украины группа из нескольких сотен участников, одетых в вышитые сорочки, с флагами отправилась по историческому центру австрийской столицы к символу Вены - главному кафедральному собору Штефансдом.

В Вене украинцы организовали массовый марш в вышиванках 02

На площади перед собором состоялся мини-концерт группы UkraBoysBand, исполнившей кавер-версии известных украинских песен, включая победителя Евровидения - "Стефанию". Зрителями стали не только украинцы, но и сотни прохожих, традиционно наполняющих пешеходную часть центра Вены.

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В Вене украинцы организовали массовый марш в вышиванках 03

Одна из организаторов акции, председатель ОО "Центр украинских инициатив" Александра Саенко отметила: "Мы довольны возвышенным и оптимистическим настроением, которое нам удалось создать. Кроме музыки и вышиванок, мы поделились с жителями и гостями столицы информацией о Дне вышиванки, раздав несколько десятков флаеров. Зрелищность нашего праздника стала магнитом для международной аудитории."

Автор: 

Австрия (807) вышиванка (116) Вена (110)


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Любити Україну найбільш приємно, коли ти на передку. Я також знаю, про що кажу.
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20.05.2022 20:34 Ответить
Гарно.
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20.05.2022 20:33 Ответить
💓
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21.05.2022 05:54 Ответить
Нет.
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21.05.2022 22:20 Ответить
 
 