В Вене украинцы организовали массовый марш в вышиванках. ФОТО

19 мая активисты украинского сообщества в Вене организовали массовое шествие, посвященное Всемирному дню вышиванки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Местом сбора стала площадь Миноритенплац, традиционное место пикетов, на которой расположено Министерство иностранных дел Австрии. После благотворительного сбора в поддержку защитников Украины группа из нескольких сотен участников, одетых в вышитые сорочки, с флагами отправилась по историческому центру австрийской столицы к символу Вены - главному кафедральному собору Штефансдом.

На площади перед собором состоялся мини-концерт группы UkraBoysBand, исполнившей кавер-версии известных украинских песен, включая победителя Евровидения - "Стефанию". Зрителями стали не только украинцы, но и сотни прохожих, традиционно наполняющих пешеходную часть центра Вены.

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Одна из организаторов акции, председатель ОО "Центр украинских инициатив" Александра Саенко отметила: "Мы довольны возвышенным и оптимистическим настроением, которое нам удалось создать. Кроме музыки и вышиванок, мы поделились с жителями и гостями столицы информацией о Дне вышиванки, раздав несколько десятков флаеров. Зрелищность нашего праздника стала магнитом для международной аудитории."