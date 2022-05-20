З "Азовсталі" вивели всіх українських воїнів, - Міноборони РФ

В Міноборони країни-агресора повідомили, що з території заводу "Азовсталь" вивели всіх захисників Маріуполя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання "РИА Новости".

Так, зазначається, що "під час операції склали зброю та здалися в полон 2 439" біців "Азову" та інших українських захисників.

В Міноборони РФ повідомили, що сьогодні, 20 травня, "здалася в полон остання група у кількості 531" військовослужбовця.

Також видання повідомило, що Шойгу доповів Путіну про "завершення операції та повне звільнення "Азовсталі" та міста Маріуполь від українських бойовиків". Підземні споруди комбінату вже перейшли під повний контроль військ окупантів.

"РИА Новости" також повідомило, що командира "Азову" через нібито "ненависть маріупольців та бажання розправи над ним" із території заводу вивезли у спеціальному бронеавтомобілі.

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