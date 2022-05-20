УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8169 відвідувачів онлайн
Новини Війна
35 845 147

З "Азовсталі" вивели всіх українських воїнів, - Міноборони РФ

азовсталь,маріуполь

В Міноборони країни-агресора повідомили, що з території заводу "Азовсталь" вивели всіх захисників Маріуполя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання "РИА Новости".

Так, зазначається, що "під час операції склали зброю та здалися в полон 2 439" біців "Азову" та інших українських захисників.

В Міноборони РФ повідомили, що сьогодні, 20 травня, "здалася в полон остання група у кількості 531" військовослужбовця.

Також видання повідомило, що Шойгу доповів Путіну про "завершення операції та повне звільнення "Азовсталі" та міста Маріуполь від українських бойовиків". Підземні споруди комбінату вже перейшли під повний контроль військ окупантів.

"РИА Новости" також повідомило, що командира "Азову" через нібито "ненависть маріупольців та бажання розправи над ним" із території заводу вивезли у спеціальному бронеавтомобілі.

Читайте: Вихід захисників з "Азовсталі" завершиться найближчим часом, - Зеленський

Автор: 

Маріуполь (3222) росія (64923) Шойгу Сергій (626) Міноборони рф (701) Азовсталь (442)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+60
2 439 пленных - вот тебе Зеленский твой Илловайск, только позорный. Все закончилось самым хужим образом, к сожалению
показати весь коментар
20.05.2022 22:26
+46
Там еще помимо 2500 пленных убитыми как три Иловайска будет, так что поел Зеля шашлыки в мае
показати весь коментар
20.05.2022 22:37
+32
Треба обміняти їх на Медведчука та Єрмака
показати весь коментар
20.05.2022 22:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Це все-одно якби ми того ж любителя овець кадиркіна з його бандою зловили.
показати весь коментар
20.05.2022 22:51 Відповісти
eto pipec...Azov orki tochna neotdadut.....tam bude stolko "video rolikov" shto zelenskomu nepozaviduet nikto
показати весь коментар
20.05.2022 22:54 Відповісти
Да, для рашки вот это и есть победа. Будут обсасывать очень долго и с удовольствием. В принципе, имеют право.
показати весь коментар
20.05.2022 22:55 Відповісти
Що ти там ганяєш на дивані, воїн? Ти спочатку спробуй приміряй взуття цих героїв.
показати весь коментар
20.05.2022 23:49 Відповісти
Это мы отмечаем 3 года после иннагурации нашего великого стратега Главнокомандующего...
Из наших героев предателей сделали, ну и страну заодно сделали!
показати весь коментар
20.05.2022 23:01 Відповісти
Нашим героям слава. Они сделали больше в разы чем от них требовалось. Но я думаю все они меньше всего хотели бы такого финала. Это унижение для наших славных воинов. Но им не оставили выбора, выхода. Никто не помог. Я не вижу повода для радости. Никто не гарантирует им жизнь. Орки будут унижать и издеваться. Это подтверждают бывшие пленные, которым удалось выжить. На что теперь надеяться, только на чудо.
показати весь коментар
20.05.2022 23:02 Відповісти
***** сальных свинеи будем)))Уже есть видосы где навозу в рота кончают зеки)
показати весь коментар
21.05.2022 16:56 Відповісти
Супероперация епта...
показати весь коментар
20.05.2022 23:06 Відповісти
Нам краще зараз мовчати і чекати. А тим більше порівнювати Маріуполь з Іловайськом. Слава Героям!
показати весь коментар
20.05.2022 23:06 Відповісти
Я теж думаю, що не має сенсу порівнювати Маріуполь і Іловайськ, в Іловайську загинуло менше 4 сотень, а в Маріуполі декілька десятків тисяч людей!!!! Це точно не до порівняння!!!
показати весь коментар
21.05.2022 00:42 Відповісти
То мовчи , якого ти хера тут *******#вся ? Не бажаєш порівнювати - не порівнюй , а краще не допускай щоб таке сталося ! Не задумувався чому цих хлопців своєчасно з міста не вивели ? Тільки ради Бога не починай про стримування сил ворога .
показати весь коментар
21.05.2022 01:27 Відповісти
Этот полный провал высшего руководства страны и ВСУ будет иметь огромное псигологическое последствие для дальнейшего сопротивления агрессии.
показати весь коментар
20.05.2022 23:32 Відповісти
Не нужно преувеличивать масштаб этого события.Гарнизон в Мариуполе это максимум 2-3 % от всей численности ЗСУ.Тем более что они за 3 месяца выкосили около 5000 рашистов штурмовавших Мариуполь.
показати весь коментар
20.05.2022 23:33 Відповісти
Админ закрывай коменты, диванные воины слишком много себе позволяют
показати весь коментар
20.05.2022 23:38 Відповісти
а ти хто такий,недіванний щоб комусь рота затуляти,давай проперди про ******* "перемогу" в здачі Маріуполя,а хочеш правду русня виграла битву за Маріуполь,і добилась свого ,сухопутній коридор в Крим,а ти жри гівно телелохотрону
показати весь коментар
21.05.2022 00:36 Відповісти
Русня выиграла бой за Мариуполь еще в конце февраля, у меня подгорает от челиков которые гонят именно на военных которые 85 дней сидели в подвалах, они этого точно не заслужили.
показати весь коментар
21.05.2022 00:39 Відповісти
Тут гонять не на військових, а не безмозглу владу любителів асфальта і шашликів!!!!!
показати весь коментар
21.05.2022 00:44 Відповісти
гонят на руководство и главный виновник Зеленый гундосый балабол.. но и генштаб должен был разьяснить зелеснкому что будет из-за того что юг ********
показати весь коментар
21.05.2022 01:06 Відповісти
Хто тут має право обговорювати здачу в полон військових - захисників Маріуполя ? Ім що. помирати без води. без їжі. без ліків. без зброї ? Це краще ? Якщо військове керівництво не знайшло більш ніякого виходу для порятунку військового гарнізону. то всі питання до зеленського. до Залужного. до генштабу ! Тепер головне - збереження життя всіх військових та проведення обміну полоненими. особливо Азовців. яких. очевидно. буде складно обміняти. Скоро буде відома ціна такого можливого обміну і чи вона буде сприйнятна для України.
показати весь коментар
20.05.2022 23:49 Відповісти
@Валентина Г

Коли йдеться про порятунок краіни і іі народу - ціна загибелі 2-х чи навіть 10 тисяч вояків не вважається надто високою.
І тим більше не є вищою за ціну тієі землі, яку бороннили і за оті вищі цінності, за які вони билися.

Тому, як би це виклично і цинічно не пролунало (я розумію, зараз на мене поналітають і понадають), але, на мій погляд, героічна загибель азовців у останньому бою мала б непорівняно вищу вартість для морального духу як оборонців краіни, так і усієі держави, аніж оця вимушена здача у полон.

(Це лише моя індивідуальна думка, я нікого не суджу і не засуджую. Якби я міг воювати і був там, таке було б моє рішення).
показати весь коментар
21.05.2022 00:22 Відповісти
Все вірно. Так і є. І всі це розуміють,а т.ч. й ті,що склали зброю. Але соромляться собі зізнатись у цьому. Проте,сталося так як сталося...
показати весь коментар
21.05.2022 00:31 Відповісти
только в смерти от голода или обезвоживания никакой доблести нет
показати весь коментар
21.05.2022 01:07 Відповісти
Ну що зробиш. Ми не японці, які в таких випадках не здавалися, наприклад на Іводзимі. Вважали вищою чеснотою загинути як самураї, але не здатися
показати весь коментар
21.05.2022 01:29 Відповісти
тільтуки наївні зебіли вірять ,що русня поверне Азовців
показати весь коментар
21.05.2022 00:38 Відповісти
Головне зберегти життя хлопців, роботи по захисту та відбудови України вистачить ще на десятиріччя, бо перемога у колоніальній війні .це тільки початок перемоги у боротьбі за українську Україну,і перше-це вибори українського президента та всієї української Ради.
показати весь коментар
21.05.2022 05:44 Відповісти
Очікувано. На жаль, напевне іншого виходу не було.
показати весь коментар
21.05.2022 00:06 Відповісти
ось вам і 'деблокада' маріуполя і азовсталі від zеленського...

хоча з другого боку - здача в полон нормальне і звичайне явище на війні. тепер тільки цікаво, що з ними зроблять москалі!
показати весь коментар
21.05.2022 00:08 Відповісти
якби на місці кацапів були б ганси гітлера,то так,бо ті хоча б цінували і шанували гідного противника,але ж мова йде про орків-підарасів...
показати весь коментар
21.05.2022 00:40 Відповісти
здача в полон на войне вполне допустима но только не в таком количестве
показати весь коментар
21.05.2022 01:08 Відповісти
Як дєдаваєвалі під вязьмою в 41?
показати весь коментар
21.05.2022 08:09 Відповісти
Все с Азовстали герои. Без воды, еды, лекарств, боеприпасов, с кучей раненых и цивильных на руках, под натиском 10х раз большей силой врага удерживали оборону три месяца и не погибли все. Их почитают как героев, раненые получат/надеюсь/ мед. помощь. ЗСУ нахватают русни в плен и обменяют их. Блин, я литовец, больше поддерживаю вас и верю в победу Украины, чем некоторые украинцы. Если не бороться и не верить в победу, каждый город, каждое село БУДЕТ БУЧА, ИРПЕНЬ, ВОЛНОВАХА, МАРИУПОЛЬ... И НЕ ТОЛЬКО в Украине. РашиZZткое зло пойдет и на нас, Литву, Латвию, Естонию, Грузию, Польшу, на всех, кто против зла.
Верьте в победу и боритесь. Слава Украине!
показати весь коментар
21.05.2022 00:13 Відповісти
Це тому,що українці знаходяться в центрі подій і мають змогу самі бачити,що відбувається навколо...
показати весь коментар
21.05.2022 00:22 Відповісти
Та це не значить,що ми всі припинемо боротись і здамося,як в Маріуполі. Хоча б тому,що у всієї нації,на відміну від захисників Азовсталі,вибору немає. Інакше її не стане.
показати весь коментар
21.05.2022 00:27 Відповісти
Только текстовая невзрачная новость... А пид*рашки там желчью давятся от радости. Героев с говном смешали, требую смертной казни. русское сми предоставляет это как позор для Украины, и великую победу для рашки. им то не жалко свой дохлый биомусор, а нам своих людей жалко. Когда уже будет хотя бы одно возмездие, что бы они просто ох*ели. Америка пришлёт хорошую арту, почему бы не бахнут по школам белгородской области. https://vk.com/wall-150709625_11202523
показати весь коментар
21.05.2022 02:00 Відповісти
Я не можу коментувати з точки зору цифр, як пишуть інші - дуже багато, мега-провал і т.д. чи якихось інших показників як то полон, ганьба ...

Для мене це - трагедія, глибока людська трагедія.
Не лише для Захисників Маріуполя, а для нас всіх.

Я боюся думати, що з ними можуть зробити московитські виродки.
Хочу, щоб вони повернулися додому. І всі наші полонені та депортовані.
Тримайтеся !

Ви стільки пережили вже !
показати весь коментар
21.05.2022 02:57 Відповісти
Погана новина. Але іншого кінця не могло бути , після оточення міста. Рішення про оборону міста приймало керівництво. Чи вірне рішення було? Це питання на "після війни" і таких питаннь ще багато. І на ці питання мають бути відповіді.
Щодо дотримання Венської конвенції щодо "Азовців" я не вірю. Єдина можливість це якийсь "козир" про який невідомо загалу.
показати весь коментар
21.05.2022 05:26 Відповісти
Є і позитивний ефект: чорна мітка для зеленої плісняви, як Іловайськ - для сивої; чорна мітка для зрадників з опи, які допустили злив півдня, і у випадку трагічних подій з азовцями - їм все це не зійде з рук. Сподіваюсь, інші підрозділи Азову будуть тримати руку на пульсі (гачку)
показати весь коментар
21.05.2022 08:15 Відповісти
Зійде. Про Хомчака нагадачи, чи забув?
показати весь коментар
21.05.2022 15:20 Відповісти
І якого біса зєзє називають другим Черчіллем? У справжнього хоч свій успішний Дюнкерку був...
показати весь коментар
21.05.2022 08:35 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 