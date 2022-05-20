З "Азовсталі" вивели всіх українських воїнів, - Міноборони РФ
В Міноборони країни-агресора повідомили, що з території заводу "Азовсталь" вивели всіх захисників Маріуполя.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання "РИА Новости".
Так, зазначається, що "під час операції склали зброю та здалися в полон 2 439" біців "Азову" та інших українських захисників.
В Міноборони РФ повідомили, що сьогодні, 20 травня, "здалася в полон остання група у кількості 531" військовослужбовця.
Також видання повідомило, що Шойгу доповів Путіну про "завершення операції та повне звільнення "Азовсталі" та міста Маріуполь від українських бойовиків". Підземні споруди комбінату вже перейшли під повний контроль військ окупантів.
"РИА Новости" також повідомило, що командира "Азову" через нібито "ненависть маріупольців та бажання розправи над ним" із території заводу вивезли у спеціальному бронеавтомобілі.
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Из наших героев предателей сделали, ну и страну заодно сделали!
Коли йдеться про порятунок краіни і іі народу - ціна загибелі 2-х чи навіть 10 тисяч вояків не вважається надто високою.
І тим більше не є вищою за ціну тієі землі, яку бороннили і за оті вищі цінності, за які вони билися.
Тому, як би це виклично і цинічно не пролунало (я розумію, зараз на мене поналітають і понадають), але, на мій погляд, героічна загибель азовців у останньому бою мала б непорівняно вищу вартість для морального духу як оборонців краіни, так і усієі держави, аніж оця вимушена здача у полон.
(Це лише моя індивідуальна думка, я нікого не суджу і не засуджую. Якби я міг воювати і був там, таке було б моє рішення).
хоча з другого боку - здача в полон нормальне і звичайне явище на війні. тепер тільки цікаво, що з ними зроблять москалі!
Верьте в победу и боритесь. Слава Украине!
Для мене це - трагедія, глибока людська трагедія.
Не лише для Захисників Маріуполя, а для нас всіх.
Я боюся думати, що з ними можуть зробити московитські виродки.
Хочу, щоб вони повернулися додому. І всі наші полонені та депортовані.
Тримайтеся !
Ви стільки пережили вже !
Щодо дотримання Венської конвенції щодо "Азовців" я не вірю. Єдина можливість це якийсь "козир" про який невідомо загалу.