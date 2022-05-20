Вихід захисників з "Азовсталі" завершиться найближчим часом, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів про ситуацію з евакуацією цивільних та військових з "Азовсталі".

Про це він заявив в інтерв'ю з нагоди третьої річниці з дня інавгурації, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогодні вивезено всіх цивільних осіб. Тих, хто був заблокований на заводі. Евакуація інших цивільних, які були біля заводу, або були в Маріуполі, вона була розпочата давно вже. Цивільних вивезено, медиків вивезено. Вивезено важко поранених. Наразі я знаю, що відбувається.

Мені здається, що найближчим часом завершиться вивезення всіх. Подивимось. Структура складна, домовлялись про те, що розблокуванням займатимуться посередники - західні партнери. Я домовлявся із Туреччиною, Швейцарією, Ізраїлем, спочатку з Францією через стосунки лідерів з РФ. Коли ми бачили, що військовим шляхом розблокувати (Азовсталь. - Ред.) неможливо.

Хоча, повірте, десятки-сотні разів я детально проговорював з лідерами інших держав надання відповідної зброї нашим військовим, щоб військовим шляхом ми дійшли до Маріуполя для того, щоб розблокувати тих людей", - поінформував глава держави.

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