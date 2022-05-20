Вихід захисників з "Азовсталі" завершиться найближчим часом, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський розповів про ситуацію з евакуацією цивільних та військових з "Азовсталі".
Про це він заявив в інтерв'ю з нагоди третьої річниці з дня інавгурації, передає Цензор.НЕТ.
"На сьогодні вивезено всіх цивільних осіб. Тих, хто був заблокований на заводі. Евакуація інших цивільних, які були біля заводу, або були в Маріуполі, вона була розпочата давно вже. Цивільних вивезено, медиків вивезено. Вивезено важко поранених. Наразі я знаю, що відбувається.
Мені здається, що найближчим часом завершиться вивезення всіх. Подивимось. Структура складна, домовлялись про те, що розблокуванням займатимуться посередники - західні партнери. Я домовлявся із Туреччиною, Швейцарією, Ізраїлем, спочатку з Францією через стосунки лідерів з РФ. Коли ми бачили, що військовим шляхом розблокувати (Азовсталь. - Ред.) неможливо.
Хоча, повірте, десятки-сотні разів я детально проговорював з лідерами інших держав надання відповідної зброї нашим військовим, щоб військовим шляхом ми дійшли до Маріуполя для того, щоб розблокувати тих людей", - поінформував глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
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боже, за що нам це, за що???
Re: ..."ви хотіли щоб Маріупольський гарнізон загинув від голоду чи від ударів авіабомб"?
Ні, ми, курва, хотіли б щоб вони краще загинули у гбістських концтаборах у ростові і таганрозі від тортур і знущань.👎
Шашличок готовий? Іж-те.👊
люди зробили адекватні висновки повинно статися диво.
Не хвилюйтесь. Отримані тверді гарантіі від одного з підписантів Будапештського меморандуму - руZZіі.
Тебе ідіота до корита з помиями ?
Реєстрація: 09 травня 2022
ксеню,не їж нерви))
А я ставлю питання --А чи вигідно, це апарату президента,ці питання саме від захистників Маріуполя?
Нічого достеменно невідомо.
Мені здається там більше бійці вирішували та планували.
До этого, 1380 морпехов там же в Мариуполе.
Это 4 полноценных БТГ
What the fuck is going on?
Об этом сообщили пропагандистские СМИ РФ, ссылаясь на Министерство обороны страны-агрессора. В России захват уничтоженного обстрелами завода назвали "освобождением".
Дополняется...
«Командир» нацистов «Азова» из-за ненависти мариупольцев и желания расправы над ним горожан за многочисленные зверства был вывезен с территории комбината в специальном бронеавтомобиле.
Всего сдались 2439 боевиков и украинских военных, заблокированных на «Азовстали»
На жаль, іншого виходу просто не існує.
тысяч убитых, закопанных наспех у своих домов, а сколько угнанных во вражескую страну и дети
в том числе, которые, возможно, больше никогда не увидят ни Родину, ни родителей. А наши
славные Азовцы, которые в нечеловеческих условиях держали оборону более 80 дней и вынуждены были сдаться в плен по приказу Главнокомандующего(?!), Вообще, приказ о сдаче в плен считается везде преступным, и за это отдают под суд. Это бесчестие. Идёт же война.
А мы отмечем 3-ий год иннагурации. Да это ссудный день! За три года страна на грани исчезновения. Слава Богу, что Америка и Англия защищают нас. Наши ВСУ дерутся как львы.
Президент, уходите сами, Вы не тянете, это не оперетка с песнями, это трагедия народа, который
НИКОГДА не простит. Не слушайте своих псевдодрузей, они не друзья Вам, они тянут в омут.
Они двулики и хитры. Они сбегут, а Вам придётся отвечать за гибель людей и страны .
Чувак, флаг опору не буває білим.
Символи опору, вони зовсім іншого кольору.
Залишаючись на АзовСталі, чи у "евакуації"?!!!
Мені здається, що найближчим часом ...
Подивимось...
Структура складна, домовлялись про те, що розблокуванням займатимуться посередники - західні партнери.
Я домовлявся ...
Хоча, повірте...
Це мова про життя людей які Батьківщині віддали більше ніж він.
зараз він робить з себе героя, вирішуючи проблему яку створив 24
лютого для всієї України
ПОВНИЙ ПРОВАЛ ZекоМанди!
радує тільки хіба що те, що весь світ побачив, що москальська армія - це ПОВНИЙ НУЛЬ і вона тепер ще й як мінімум на чверть менша! Також великий плюс в тому, що Україна все ще зберігається, як держава. Правда з колосальними втратами.
Зачем вешать лапшу? Азову разрешили сдатся в плен без ВСЯКИХ ГАРАНТИЙ. И тем не менее правильно сделали что сдались. Поскольку там за 2 мес люди истощены как морально так и физически и воевать уже не могут ,физически не могут. Думаю и боеприпасов и еды тоже почти не осталось. Тоесть продолжать удерживать разбомбленный Азовсталь и медленно умирать при этом под бомбежками-смысла не было никакого. Они-бы всернавно не смогли никого убить из противника при этом. Так что по всем какнонам войны-правмльно сделали что сдались в этом случае. Конечно менять их никто не будет и Параша показательно будет их судить за якобы военные преступления. Но Они все как один-они уже Герои Украины!