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Вихід захисників з "Азовсталі" завершиться найближчим часом, - Зеленський

азовсталь

Президент Володимир Зеленський розповів про ситуацію з евакуацією цивільних та військових з "Азовсталі".

Про це він заявив в інтерв'ю з нагоди третьої річниці з дня інавгурації, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогодні вивезено всіх цивільних осіб. Тих, хто був заблокований на заводі. Евакуація інших цивільних, які були біля заводу, або були в Маріуполі, вона була розпочата давно вже. Цивільних вивезено, медиків вивезено. Вивезено важко поранених. Наразі я знаю, що відбувається. 

Мені здається, що найближчим часом завершиться вивезення всіх. Подивимось. Структура складна, домовлялись про те, що розблокуванням займатимуться посередники - західні партнери. Я домовлявся із Туреччиною, Швейцарією, Ізраїлем, спочатку з Францією через стосунки лідерів з РФ. Коли ми бачили, що військовим шляхом розблокувати (Азовсталь. - Ред.) неможливо. 

Хоча, повірте, десятки-сотні разів я детально проговорював з лідерами інших держав надання відповідної зброї нашим військовим, щоб військовим шляхом ми дійшли до Маріуполя для того, щоб розблокувати тих людей", - поінформував глава держави.

Також читайте: "Дякую за прихисток, "Азовсталь" - місце моєї смерті і мого життя", - фотограф Дмитро Козацький. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (23683) Маріуполь (3222) Азовсталь (442)


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Топ коментарі
+60
і цих в полон віддасте? прикриваючись словами "евакуація", "вихід"?
боже, за що нам це, за що???
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20.05.2022 20:56
+55
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20.05.2022 20:58
+42
Задовбав своїм пі@дєжом.
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20.05.2022 20:56
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Пішов, дебіл за руським кораблем.
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20.05.2022 20:54 Відповісти
і цих в полон віддасте? прикриваючись словами "евакуація", "вихід"?
боже, за що нам це, за що???
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20.05.2022 20:56 Відповісти
Кого "і цих"? Чи ви думаєте 100 чоловік що там залишалися зможуть продовжувати боротися? Раз уже здаємся, то повністю. Чи чого ви очікували, 2000 воїнів вийшли а 100 залишилися боротися? "за що нам це, за що" то ви хотіли щоб Маріупольський гарнізон загинув від голоду чи від ударів авіабомб? Явно існує якась домовленість, інакше наші політики б поводили себе зовсім по-іншому. Казали ж уже, не розганяйте зраду передчасно. Почекаємо - побачимо. Всі воїни там стоять на обліку, русні не дадуть замордувати хоча б одного із них. Максимум, що вони можуть зробити - посадити Азовців за "військові злочини проти народу Дамбаса" і то невідомо, куди піде справа
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20.05.2022 21:24 Відповісти
Стадо порохоботів на роботі
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20.05.2022 23:29 Відповісти
@О Мельник

Re: ..."ви хотіли щоб Маріупольський гарнізон загинув від голоду чи від ударів авіабомб"?

Ні, ми, курва, хотіли б щоб вони краще загинули у гбістських концтаборах у ростові і таганрозі від тортур і знущань.👎

Шашличок готовий? Іж-те.👊
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20.05.2022 23:37 Відповісти
Це евакуація з екстракцією, що плавно переходить у перемогу.
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21.05.2022 09:08 Відповісти
Ми хотіли б щоб не було розмінованого Чонгара і Каланчака !!! Тоді б не було зданого Херсона , Мелітополя , Бердянська і знищеного МАРІУПОЛЯ !! .. І на якому обліку вони стоять і саме головне " русні не дадуть замордувати ... " А ХТО ЦЕЙ МІФІЧНИЙ ВСЕМОГУЧИЙ ЯКИЙ НЕДАСТЬ ЗАМОРДУВАТЬ ????
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21.05.2022 10:11 Відповісти
Звідки інформація про розмінований Чонгар і Каланчак? Ви там були присутні, коли русня вщент розбомбила нашу оборону на перешийку? Чи вам відомо, що звідти живими вийшли лише 10% наших військ? За Херсон наші воїни героїчно боролися майже неділю. Коли ви розказуєте про "здані" міста, ви просто зневажаєте усіх тих, що полягли в бою з переважаючим силами ворога, який готувався до даної операції не один рік
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21.05.2022 13:53 Відповісти
Задовбав своїм пі@дєжом.
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20.05.2022 20:56 Відповісти
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20.05.2022 20:58 Відповісти
Так то воно так, але у БоНеВтіка зараз кредит народної довіри дуже великий, щоб
люди зробили адекватні висновки повинно статися диво.
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21.05.2022 03:23 Відповісти
А хто відповість якщо з ними щось станеться в полоні?
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20.05.2022 20:59 Відповісти
@Right R

Не хвилюйтесь. Отримані тверді гарантіі від одного з підписантів Будапештського меморандуму - руZZіі.
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20.05.2022 23:40 Відповісти
авже ж, у ZZ гарантії "чєстниє"
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21.05.2022 01:04 Відповісти
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21.05.2022 08:20 Відповісти
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20.05.2022 20:59 Відповісти
Ти мабуть біля Попасної чи Мар'їнки так гарно пишешь
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20.05.2022 21:07 Відповісти
Кацапе - ус атклєілса при написанні слова "пишеш". Єто правал.
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20.05.2022 21:33 Відповісти
Вот с этой минуты клоун будет ответственен за каждого нашего бойца!!!!!! И пусть не вытащит их из плена, иначе самая настоящая измена!!!!!
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20.05.2022 20:59 Відповісти
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20.05.2022 21:27 Відповісти
Чого би він не допустив ?
Тебе ідіота до корита з помиями ?
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20.05.2022 21:28 Відповісти


Реєстрація: 09 травня 2022
ксеню,не їж нерви))
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20.05.2022 21:55 Відповісти
Посміялась з актьорішки )
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20.05.2022 22:12 Відповісти
так, як він щось бере під свій особистий контроль, ми вже знаємо. на прикладі Ярослава Журавля(((((, вагнерівців, справи шеремета і т.д.
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20.05.2022 21:21 Відповісти
думаю Зеленському поставлять, ті ж питання що турбують українців ,за південь..
А я ставлю питання --А чи вигідно, це апарату президента,ці питання саме від захистників Маріуполя?
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20.05.2022 21:03 Відповісти
Order given to stop defending Mariupol-Отдан приказ прекратить оборону Мариуполя так подаеться в CNN https://edition.cnn.com/ и другие источники называют это не эвакуацией а surrendered - сдавшийся так как эвакуация не может быть в лапы врага
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20.05.2022 21:03 Відповісти
Один шлема долар по 29.50 обещает, все смеются со слезами,
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20.05.2022 21:05 Відповісти
Згадався Ляшко зі коронною фразою "Скотиняка ти та така"...
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20.05.2022 21:12 Відповісти
Вивезено куди, в Донецьк в "Ізолятор"?
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20.05.2022 21:14 Відповісти
Будемо чекати на зустріч, "найвеличнішого генералісімуса" із своїми бійцями, котрих друг-Сівоха називав - "воінствующим меньшенством"...
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20.05.2022 21:21 Відповісти
у Вас помилка в слові "Сівоха"; правильно писати треба отак: "сівоха".
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20.05.2022 22:24 Відповісти
Головне щоб в Сєвєродонецьку нової азовсталі не вийшло...
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20.05.2022 21:22 Відповісти
Господи, краще б він втік!
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20.05.2022 21:24 Відповісти
Угу...В Ростов.
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21.05.2022 08:23 Відповісти
"Вивезли" куди?
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20.05.2022 21:26 Відповісти
Ніби вже всі пішли звідти.
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20.05.2022 21:27 Відповісти
Не зрозумііло. Опереація, зокрема і інформаційна, там багатошарова.
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20.05.2022 21:32 Відповісти
Якось так.
Нічого достеменно невідомо.
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20.05.2022 21:38 Відповісти
В цьому випадку я не нарікаю. На відміну від режиму параноїдальної секретності, який створили зелені.
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20.05.2022 21:51 Відповісти
Може так дійсно краще.
Мені здається там більше бійці вирішували та планували.
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20.05.2022 22:13 Відповісти
Бачите, війна стала зовсім не такою, як була колись. В наступну, мабуть, кожен вояк буде мати особисту камеру і онлайн трансляцію, а поряд будуть діяти реальні боти. Наразі війна отримала суттєвий інформаційний шар. Тож, хлопці створили хвилю впізнаваності, через яку до їх виходу прикута широка увага і залучені кілька міжнародних організацій. Це дає надію, що більшість збереже життя і уникне тортур.
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20.05.2022 22:21 Відповісти
Будемо сподіватися.
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20.05.2022 22:26 Відповісти
Давай і тебе туди ж!
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20.05.2022 21:28 Відповісти
На «Азовстали» сдались в плен 1908 наших бойцов.
До этого, 1380 морпехов там же в Мариуполе.
Это 4 полноценных БТГ
What the fuck is going on?
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20.05.2022 21:38 Відповісти
если морпехи только 56 бр.-то их всего было 1500 человек явочного состава (из 2000 списочного) ,откуда столько пленных морпехов?
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20.05.2022 21:43 Відповісти
Волина уже в полоні я сам бачив відео кацапів. Не знаю як там Прокопенко але кацапи заявляють про повний захват Азосталі. Зелена шмара відповідає за долю хлопців
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20.05.2022 22:01 Відповісти
москальські ЗМІ пишуть, що шойга звітував пуйлу про останню групу наших вояків з "Азовсталі" за сьогодні --531, а загалом з 16 травня "здалося" 2439 наших вояків... але ж вірити андрофагам -- себе не поважати.
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20.05.2022 22:35 Відповісти
Зеленский , хватит Врать , тебе никто не верит . Сделай доброе дело хоть одно , и может быть тебя простят , .Уволь Ермака и Верещук , они причастны к разминированию И на их место назначь Пашинского и Черновил . У тебя есть еще шанс
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20.05.2022 21:41 Відповісти
Уявляю як це демотивує інші підрозділи. Зі зрадником в вищому керівництві війну не виграти.. найдієспособніші і найпродуктивніші підрозділи будуть зраджені і здані в плен
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21.05.2022 02:26 Відповісти
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20.05.2022 21:47 Відповісти
- не дуже надихає такий сценарій ...
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20.05.2022 21:54 Відповісти
вечером в пятницу, 20 мая, в России заявили, что оккупанты якобы полностью захватили территорию "Азовстали" в Мариуполе. Этот металлургический комбинат стал последним рубежом обороны наших военных в городе.

Об этом сообщили пропагандистские СМИ РФ, ссылаясь на Министерство обороны страны-агрессора. В России захват уничтоженного обстрелами завода назвали "освобождением".

Дополняется...
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20.05.2022 21:55 Відповісти
Цитата:
«Командир» нацистов «Азова» из-за ненависти мариупольцев и желания расправы над ним горожан за многочисленные зверства был вывезен с территории комбината в специальном бронеавтомобиле.

Всего сдались 2439 боевиков и украинских военных, заблокированных на «Азовстали»
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20.05.2022 21:57 Відповісти
Евакуація-здача наших воїнів фашистам,Вова ти кончений
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20.05.2022 22:04 Відповісти
А що було робить?
На жаль, іншого виходу просто не існує.
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20.05.2022 22:14 Відповісти
так до хлопців ЖОДНИХ претензій бути не може! для чого зелене чмо стільки патякає!???
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20.05.2022 23:35 Відповісти
Дорога в лднрівські та російські катівні - це вихід?
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21.05.2022 21:29 Відповісти
Уроди зелені, здача в полон найкращих воїнів, вони називають визволенням!!! Всі муки цих солдатів на ваших руках!!!
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20.05.2022 22:08 Відповісти
тому що вигідно, щоб не спитали чому
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20.05.2022 22:23 Відповісти
https://t.me/perepichka_news/34658 на телеграмі відео москалів виклали Сергій Волинський вже у полоні
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20.05.2022 22:23 Відповісти
У меня нет слов выразить всю боль. Моя Родина растерзана врагом, половина Украины превращена в пепел, около 6 млн. моих граждан ходят по миру с протянутой рукой, десятки
тысяч убитых, закопанных наспех у своих домов, а сколько угнанных во вражескую страну и дети
в том числе, которые, возможно, больше никогда не увидят ни Родину, ни родителей. А наши
славные Азовцы, которые в нечеловеческих условиях держали оборону более 80 дней и вынуждены были сдаться в плен по приказу Главнокомандующего(?!), Вообще, приказ о сдаче в плен считается везде преступным, и за это отдают под суд. Это бесчестие. Идёт же война.
А мы отмечем 3-ий год иннагурации. Да это ссудный день! За три года страна на грани исчезновения. Слава Богу, что Америка и Англия защищают нас. Наши ВСУ дерутся как львы.

Президент, уходите сами, Вы не тянете, это не оперетка с песнями, это трагедия народа, который
НИКОГДА не простит. Не слушайте своих псевдодрузей, они не друзья Вам, они тянут в омут.
Они двулики и хитры. Они сбегут, а Вам придётся отвечать за гибель людей и страны .
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20.05.2022 22:40 Відповісти
Зеля хватит нас за лохов держать, это не эвакуация а настгящий плен со всеми вытекающими последствиями. И возможно эти герои уже не вернутся в Украину или придется за них отдать пол страны. Вместо дорог и смеха над Порохом нажо было армию укреплять а не шашлыки жарить. Из за халатности Зели в первые два дня прос.али почти весь юг и Марик получили с окружением.
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20.05.2022 22:45 Відповісти
Урод, в сдаче в плен 2000 военных в Мариуполе, тоже Порох виноват? А не те мрази, что месяц лапшу вешали что все под контролем?
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20.05.2022 23:06 Відповісти
не гарно мірятися людьми, але такі підараси могли б порахувати кількість жертв Іловайська і Маріуполя....
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20.05.2022 23:43 Відповісти
колись за кордоном були найкращі українці! тепер бачу - одне тупе бидло(((( дякую Пороху за безвіз- без такої біомаси легше жити! Порох , як завжди КРАСАВЧИК!
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20.05.2022 23:40 Відповісти
@SU-МЫ

Чувак, флаг опору не буває білим.

Символи опору, вони зовсім іншого кольору.
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20.05.2022 23:50 Відповісти
Ти погано знаєш українців. Ніхто не воює за Зеленського чи під його керівництвом.
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21.05.2022 01:15 Відповісти
Иди ты на хер с "эвакуацией". Где ты в капитуляции и сдачи в плен видишь "эвакуацию"?
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20.05.2022 23:02 Відповісти
Я навіть не впевнений, де азовцям загрожувала би більша небезпека:
Залишаючись на АзовСталі, чи у "евакуації"?!!!
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21.05.2022 00:35 Відповісти
Наразі я знаю...
Мені здається, що найближчим часом ...
Подивимось...
Структура складна, домовлялись про те, що розблокуванням займатимуться посередники - західні партнери.
Я домовлявся ...
Хоча, повірте...
Це мова про життя людей які Батьківщині віддали більше ніж він.
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21.05.2022 01:11 Відповісти
Президент-зрадник. Звучить як нісенітниця. Певно вперше в світовій історії.
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21.05.2022 01:32 Відповісти
кончений путінский кловун
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21.05.2022 01:53 Відповісти
Цими дорогами БоНеВтік запустив кацапів в Україну і до Маріуполя,
зараз він робить з себе героя, вирішуючи проблему яку створив 24
лютого для всієї України
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21.05.2022 03:30 Відповісти
то виходить москалі досягли своєї цілі і по так званій 'демілітаризації', бо Україна вже практично немає чим воювати (та й не було нормальної зброї з самого початку) і навіть по так званій 'денацифікації', бо практично весь, як вони кажуть 'нацистський', АЗОВ В ПОЛОНІ!!! та й навіть більше - забрали майже всю херсонську область і частину запорізької. І заплатили москалі всього-навсього за все це 20-25 тис. трупаками бурятів і дагів (або навіть і менше)....

ПОВНИЙ ПРОВАЛ ZекоМанди!

радує тільки хіба що те, що весь світ побачив, що москальська армія - це ПОВНИЙ НУЛЬ і вона тепер ще й як мінімум на чверть менша! Також великий плюс в тому, що Україна все ще зберігається, як держава. Правда з колосальними втратами.
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21.05.2022 05:00 Відповісти
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21.05.2022 05:38 Відповісти
Если применять риторику Зеленского то можно сказать что уздники Освенцима "выходили" из этого концлагера от мучений и тяжелой работы. Выходили в трубу.
Зачем вешать лапшу? Азову разрешили сдатся в плен без ВСЯКИХ ГАРАНТИЙ. И тем не менее правильно сделали что сдались. Поскольку там за 2 мес люди истощены как морально так и физически и воевать уже не могут ,физически не могут. Думаю и боеприпасов и еды тоже почти не осталось. Тоесть продолжать удерживать разбомбленный Азовсталь и медленно умирать при этом под бомбежками-смысла не было никакого. Они-бы всернавно не смогли никого убить из противника при этом. Так что по всем какнонам войны-правмльно сделали что сдались в этом случае. Конечно менять их никто не будет и Параша показательно будет их судить за якобы военные преступления. Но Они все как один-они уже Герои Украины!
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21.05.2022 10:43 Відповісти
Питання до білої воші Білецького , чому на рашистських сайтах -- Маріуполь їх " , Зе їх ( свой человек ) ..((( І що то за така операція , на користь ворогу ? І чи не хоче Білецький сам , особисто , перевірити, відвідати Азовців , яких здали в полон ?
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21.05.2022 10:51 Відповісти
 
 