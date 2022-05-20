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Новости Война
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Выход защитников из "Азовстали" завершится в ближайшее время, - Зеленский

азовсталь

Президент Владимир Зеленский рассказал о ситуации с эвакуацией гражданских и военных из "Азовстали".

Об этом он заявил в интервью по случаю третьей годовщины со дня инаугурации, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день вывезены все гражданские лица. Тех, кто был заблокирован на заводе. Эвакуация других гражданских, которые были возле завода, или были в Мариуполе, она была начата давно. Гражданские вывезены, медики вывезены. Вывезены тяжело раненые. Сейчас я знаю, что происходит.

Мне кажется, что в ближайшее время завершится вывоз всех. Посмотрим. Структура сложна, договаривались о том, что разблокировкой будут заниматься посредники – западные партнеры. Я договаривался с Турцией, Швейцарией, Израилем, сначала с Францией из-за отношений лидеров с РФ. Когда мы видели, что военным путем разблокировать (Азовсталь. – Ред.) невозможно.

Хотя, поверьте, десятки-сотни раз я подробно проговаривал с лидерами других государств предоставление соответствующего оружия нашим военным, чтобы по военному пути мы дошли до Мариуполя для того, чтобы разблокировать тех людей", - проинформировал глава государства.

Также читайте: США передадут Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, - The Washington Post

Зеленский Владимир (20224) Мариуполь (5705) Азовсталь (375)


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Топ комментарии
+60
і цих в полон віддасте? прикриваючись словами "евакуація", "вихід"?
боже, за що нам це, за що???
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20.05.2022 20:56
+55
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20.05.2022 20:58
+42
Задовбав своїм пі@дєжом.
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20.05.2022 20:56
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Пішов, дебіл за руським кораблем.
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20.05.2022 20:54 Ответить
і цих в полон віддасте? прикриваючись словами "евакуація", "вихід"?
боже, за що нам це, за що???
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20.05.2022 20:56 Ответить
Кого "і цих"? Чи ви думаєте 100 чоловік що там залишалися зможуть продовжувати боротися? Раз уже здаємся, то повністю. Чи чого ви очікували, 2000 воїнів вийшли а 100 залишилися боротися? "за що нам це, за що" то ви хотіли щоб Маріупольський гарнізон загинув від голоду чи від ударів авіабомб? Явно існує якась домовленість, інакше наші політики б поводили себе зовсім по-іншому. Казали ж уже, не розганяйте зраду передчасно. Почекаємо - побачимо. Всі воїни там стоять на обліку, русні не дадуть замордувати хоча б одного із них. Максимум, що вони можуть зробити - посадити Азовців за "військові злочини проти народу Дамбаса" і то невідомо, куди піде справа
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20.05.2022 21:24 Ответить
Стадо порохоботів на роботі
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20.05.2022 23:29 Ответить
@О Мельник

Re: ..."ви хотіли щоб Маріупольський гарнізон загинув від голоду чи від ударів авіабомб"?

Ні, ми, курва, хотіли б щоб вони краще загинули у гбістських концтаборах у ростові і таганрозі від тортур і знущань.👎

Шашличок готовий? Іж-те.👊
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20.05.2022 23:37 Ответить
Це евакуація з екстракцією, що плавно переходить у перемогу.
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21.05.2022 09:08 Ответить
Ми хотіли б щоб не було розмінованого Чонгара і Каланчака !!! Тоді б не було зданого Херсона , Мелітополя , Бердянська і знищеного МАРІУПОЛЯ !! .. І на якому обліку вони стоять і саме головне " русні не дадуть замордувати ... " А ХТО ЦЕЙ МІФІЧНИЙ ВСЕМОГУЧИЙ ЯКИЙ НЕДАСТЬ ЗАМОРДУВАТЬ ????
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21.05.2022 10:11 Ответить
Звідки інформація про розмінований Чонгар і Каланчак? Ви там були присутні, коли русня вщент розбомбила нашу оборону на перешийку? Чи вам відомо, що звідти живими вийшли лише 10% наших військ? За Херсон наші воїни героїчно боролися майже неділю. Коли ви розказуєте про "здані" міста, ви просто зневажаєте усіх тих, що полягли в бою з переважаючим силами ворога, який готувався до даної операції не один рік
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21.05.2022 13:53 Ответить
Задовбав своїм пі@дєжом.
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20.05.2022 20:56 Ответить
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20.05.2022 20:58 Ответить
Так то воно так, але у БоНеВтіка зараз кредит народної довіри дуже великий, щоб
люди зробили адекватні висновки повинно статися диво.
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21.05.2022 03:23 Ответить
А хто відповість якщо з ними щось станеться в полоні?
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20.05.2022 20:59 Ответить
@Right R

Не хвилюйтесь. Отримані тверді гарантіі від одного з підписантів Будапештського меморандуму - руZZіі.
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20.05.2022 23:40 Ответить
авже ж, у ZZ гарантії "чєстниє"
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21.05.2022 01:04 Ответить
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21.05.2022 08:20 Ответить
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20.05.2022 20:59 Ответить
Ти мабуть біля Попасної чи Мар'їнки так гарно пишешь
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20.05.2022 21:07 Ответить
Кацапе - ус атклєілса при написанні слова "пишеш". Єто правал.
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20.05.2022 21:33 Ответить
Вот с этой минуты клоун будет ответственен за каждого нашего бойца!!!!!! И пусть не вытащит их из плена, иначе самая настоящая измена!!!!!
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20.05.2022 20:59 Ответить
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20.05.2022 21:27 Ответить
Чого би він не допустив ?
Тебе ідіота до корита з помиями ?
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20.05.2022 21:28 Ответить


Реєстрація: 09 травня 2022
ксеню,не їж нерви))
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20.05.2022 21:55 Ответить
Посміялась з актьорішки )
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20.05.2022 22:12 Ответить
так, як він щось бере під свій особистий контроль, ми вже знаємо. на прикладі Ярослава Журавля(((((, вагнерівців, справи шеремета і т.д.
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20.05.2022 21:21 Ответить
думаю Зеленському поставлять, ті ж питання що турбують українців ,за південь..
А я ставлю питання --А чи вигідно, це апарату президента,ці питання саме від захистників Маріуполя?
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20.05.2022 21:03 Ответить
Order given to stop defending Mariupol-Отдан приказ прекратить оборону Мариуполя так подаеться в CNN https://edition.cnn.com/ и другие источники называют это не эвакуацией а surrendered - сдавшийся так как эвакуация не может быть в лапы врага
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20.05.2022 21:03 Ответить
Один шлема долар по 29.50 обещает, все смеются со слезами,
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20.05.2022 21:05 Ответить
Згадався Ляшко зі коронною фразою "Скотиняка ти та така"...
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20.05.2022 21:12 Ответить
Вивезено куди, в Донецьк в "Ізолятор"?
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20.05.2022 21:14 Ответить
Будемо чекати на зустріч, "найвеличнішого генералісімуса" із своїми бійцями, котрих друг-Сівоха називав - "воінствующим меньшенством"...
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20.05.2022 21:21 Ответить
у Вас помилка в слові "Сівоха"; правильно писати треба отак: "сівоха".
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20.05.2022 22:24 Ответить
Головне щоб в Сєвєродонецьку нової азовсталі не вийшло...
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20.05.2022 21:22 Ответить
Господи, краще б він втік!
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20.05.2022 21:24 Ответить
Угу...В Ростов.
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21.05.2022 08:23 Ответить
"Вивезли" куди?
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20.05.2022 21:26 Ответить
Ніби вже всі пішли звідти.
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20.05.2022 21:27 Ответить
Не зрозумііло. Опереація, зокрема і інформаційна, там багатошарова.
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20.05.2022 21:32 Ответить
Якось так.
Нічого достеменно невідомо.
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20.05.2022 21:38 Ответить
В цьому випадку я не нарікаю. На відміну від режиму параноїдальної секретності, який створили зелені.
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20.05.2022 21:51 Ответить
Може так дійсно краще.
Мені здається там більше бійці вирішували та планували.
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20.05.2022 22:13 Ответить
Бачите, війна стала зовсім не такою, як була колись. В наступну, мабуть, кожен вояк буде мати особисту камеру і онлайн трансляцію, а поряд будуть діяти реальні боти. Наразі війна отримала суттєвий інформаційний шар. Тож, хлопці створили хвилю впізнаваності, через яку до їх виходу прикута широка увага і залучені кілька міжнародних організацій. Це дає надію, що більшість збереже життя і уникне тортур.
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20.05.2022 22:21 Ответить
Будемо сподіватися.
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20.05.2022 22:26 Ответить
Давай і тебе туди ж!
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20.05.2022 21:28 Ответить
На «Азовстали» сдались в плен 1908 наших бойцов.
До этого, 1380 морпехов там же в Мариуполе.
Это 4 полноценных БТГ
What the fuck is going on?
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20.05.2022 21:38 Ответить
если морпехи только 56 бр.-то их всего было 1500 человек явочного состава (из 2000 списочного) ,откуда столько пленных морпехов?
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20.05.2022 21:43 Ответить
Волина уже в полоні я сам бачив відео кацапів. Не знаю як там Прокопенко але кацапи заявляють про повний захват Азосталі. Зелена шмара відповідає за долю хлопців
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20.05.2022 22:01 Ответить
москальські ЗМІ пишуть, що шойга звітував пуйлу про останню групу наших вояків з "Азовсталі" за сьогодні --531, а загалом з 16 травня "здалося" 2439 наших вояків... але ж вірити андрофагам -- себе не поважати.
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20.05.2022 22:35 Ответить
Зеленский , хватит Врать , тебе никто не верит . Сделай доброе дело хоть одно , и может быть тебя простят , .Уволь Ермака и Верещук , они причастны к разминированию И на их место назначь Пашинского и Черновил . У тебя есть еще шанс
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20.05.2022 21:41 Ответить
Уявляю як це демотивує інші підрозділи. Зі зрадником в вищому керівництві війну не виграти.. найдієспособніші і найпродуктивніші підрозділи будуть зраджені і здані в плен
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21.05.2022 02:26 Ответить
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20.05.2022 21:47 Ответить
- не дуже надихає такий сценарій ...
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20.05.2022 21:54 Ответить
вечером в пятницу, 20 мая, в России заявили, что оккупанты якобы полностью захватили территорию "Азовстали" в Мариуполе. Этот металлургический комбинат стал последним рубежом обороны наших военных в городе.

Об этом сообщили пропагандистские СМИ РФ, ссылаясь на Министерство обороны страны-агрессора. В России захват уничтоженного обстрелами завода назвали "освобождением".

Дополняется...
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20.05.2022 21:55 Ответить
Цитата:
«Командир» нацистов «Азова» из-за ненависти мариупольцев и желания расправы над ним горожан за многочисленные зверства был вывезен с территории комбината в специальном бронеавтомобиле.

Всего сдались 2439 боевиков и украинских военных, заблокированных на «Азовстали»
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20.05.2022 21:57 Ответить
Евакуація-здача наших воїнів фашистам,Вова ти кончений
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20.05.2022 22:04 Ответить
А що було робить?
На жаль, іншого виходу просто не існує.
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20.05.2022 22:14 Ответить
так до хлопців ЖОДНИХ претензій бути не може! для чого зелене чмо стільки патякає!???
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20.05.2022 23:35 Ответить
Дорога в лднрівські та російські катівні - це вихід?
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21.05.2022 21:29 Ответить
Уроди зелені, здача в полон найкращих воїнів, вони називають визволенням!!! Всі муки цих солдатів на ваших руках!!!
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20.05.2022 22:08 Ответить
тому що вигідно, щоб не спитали чому
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20.05.2022 22:23 Ответить
https://t.me/perepichka_news/34658 на телеграмі відео москалів виклали Сергій Волинський вже у полоні
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20.05.2022 22:23 Ответить
У меня нет слов выразить всю боль. Моя Родина растерзана врагом, половина Украины превращена в пепел, около 6 млн. моих граждан ходят по миру с протянутой рукой, десятки
тысяч убитых, закопанных наспех у своих домов, а сколько угнанных во вражескую страну и дети
в том числе, которые, возможно, больше никогда не увидят ни Родину, ни родителей. А наши
славные Азовцы, которые в нечеловеческих условиях держали оборону более 80 дней и вынуждены были сдаться в плен по приказу Главнокомандующего(?!), Вообще, приказ о сдаче в плен считается везде преступным, и за это отдают под суд. Это бесчестие. Идёт же война.
А мы отмечем 3-ий год иннагурации. Да это ссудный день! За три года страна на грани исчезновения. Слава Богу, что Америка и Англия защищают нас. Наши ВСУ дерутся как львы.

Президент, уходите сами, Вы не тянете, это не оперетка с песнями, это трагедия народа, который
НИКОГДА не простит. Не слушайте своих псевдодрузей, они не друзья Вам, они тянут в омут.
Они двулики и хитры. Они сбегут, а Вам придётся отвечать за гибель людей и страны .
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20.05.2022 22:40 Ответить
Зеля хватит нас за лохов держать, это не эвакуация а настгящий плен со всеми вытекающими последствиями. И возможно эти герои уже не вернутся в Украину или придется за них отдать пол страны. Вместо дорог и смеха над Порохом нажо было армию укреплять а не шашлыки жарить. Из за халатности Зели в первые два дня прос.али почти весь юг и Марик получили с окружением.
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20.05.2022 22:45 Ответить
Урод, в сдаче в плен 2000 военных в Мариуполе, тоже Порох виноват? А не те мрази, что месяц лапшу вешали что все под контролем?
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20.05.2022 23:06 Ответить
не гарно мірятися людьми, але такі підараси могли б порахувати кількість жертв Іловайська і Маріуполя....
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20.05.2022 23:43 Ответить
колись за кордоном були найкращі українці! тепер бачу - одне тупе бидло(((( дякую Пороху за безвіз- без такої біомаси легше жити! Порох , як завжди КРАСАВЧИК!
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20.05.2022 23:40 Ответить
@SU-МЫ

Чувак, флаг опору не буває білим.

Символи опору, вони зовсім іншого кольору.
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20.05.2022 23:50 Ответить
Ти погано знаєш українців. Ніхто не воює за Зеленського чи під його керівництвом.
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21.05.2022 01:15 Ответить
Иди ты на хер с "эвакуацией". Где ты в капитуляции и сдачи в плен видишь "эвакуацию"?
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20.05.2022 23:02 Ответить
Я навіть не впевнений, де азовцям загрожувала би більша небезпека:
Залишаючись на АзовСталі, чи у "евакуації"?!!!
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21.05.2022 00:35 Ответить
Наразі я знаю...
Мені здається, що найближчим часом ...
Подивимось...
Структура складна, домовлялись про те, що розблокуванням займатимуться посередники - західні партнери.
Я домовлявся ...
Хоча, повірте...
Це мова про життя людей які Батьківщині віддали більше ніж він.
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21.05.2022 01:11 Ответить
Президент-зрадник. Звучить як нісенітниця. Певно вперше в світовій історії.
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21.05.2022 01:32 Ответить
кончений путінский кловун
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21.05.2022 01:53 Ответить
Цими дорогами БоНеВтік запустив кацапів в Україну і до Маріуполя,
зараз він робить з себе героя, вирішуючи проблему яку створив 24
лютого для всієї України
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21.05.2022 03:30 Ответить
то виходить москалі досягли своєї цілі і по так званій 'демілітаризації', бо Україна вже практично немає чим воювати (та й не було нормальної зброї з самого початку) і навіть по так званій 'денацифікації', бо практично весь, як вони кажуть 'нацистський', АЗОВ В ПОЛОНІ!!! та й навіть більше - забрали майже всю херсонську область і частину запорізької. І заплатили москалі всього-навсього за все це 20-25 тис. трупаками бурятів і дагів (або навіть і менше)....

ПОВНИЙ ПРОВАЛ ZекоМанди!

радує тільки хіба що те, що весь світ побачив, що москальська армія - це ПОВНИЙ НУЛЬ і вона тепер ще й як мінімум на чверть менша! Також великий плюс в тому, що Україна все ще зберігається, як держава. Правда з колосальними втратами.
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21.05.2022 05:00 Ответить
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21.05.2022 05:38 Ответить
Если применять риторику Зеленского то можно сказать что уздники Освенцима "выходили" из этого концлагера от мучений и тяжелой работы. Выходили в трубу.
Зачем вешать лапшу? Азову разрешили сдатся в плен без ВСЯКИХ ГАРАНТИЙ. И тем не менее правильно сделали что сдались. Поскольку там за 2 мес люди истощены как морально так и физически и воевать уже не могут ,физически не могут. Думаю и боеприпасов и еды тоже почти не осталось. Тоесть продолжать удерживать разбомбленный Азовсталь и медленно умирать при этом под бомбежками-смысла не было никакого. Они-бы всернавно не смогли никого убить из противника при этом. Так что по всем какнонам войны-правмльно сделали что сдались в этом случае. Конечно менять их никто не будет и Параша показательно будет их судить за якобы военные преступления. Но Они все как один-они уже Герои Украины!
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21.05.2022 10:43 Ответить
Питання до білої воші Білецького , чому на рашистських сайтах -- Маріуполь їх " , Зе їх ( свой человек ) ..((( І що то за така операція , на користь ворогу ? І чи не хоче Білецький сам , особисто , перевірити, відвідати Азовців , яких здали в полон ?
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21.05.2022 10:51 Ответить
 
 