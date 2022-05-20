Выход защитников из "Азовстали" завершится в ближайшее время, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский рассказал о ситуации с эвакуацией гражданских и военных из "Азовстали".
Об этом он заявил в интервью по случаю третьей годовщины со дня инаугурации, передает Цензор.НЕТ.
"На сегодняшний день вывезены все гражданские лица. Тех, кто был заблокирован на заводе. Эвакуация других гражданских, которые были возле завода, или были в Мариуполе, она была начата давно. Гражданские вывезены, медики вывезены. Вывезены тяжело раненые. Сейчас я знаю, что происходит.
Мне кажется, что в ближайшее время завершится вывоз всех. Посмотрим. Структура сложна, договаривались о том, что разблокировкой будут заниматься посредники – западные партнеры. Я договаривался с Турцией, Швейцарией, Израилем, сначала с Францией из-за отношений лидеров с РФ. Когда мы видели, что военным путем разблокировать (Азовсталь. – Ред.) невозможно.
Хотя, поверьте, десятки-сотни раз я подробно проговаривал с лидерами других государств предоставление соответствующего оружия нашим военным, чтобы по военному пути мы дошли до Мариуполя для того, чтобы разблокировать тех людей", - проинформировал глава государства.
Пожалуйста, подождите...
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боже, за що нам це, за що???
Re: ..."ви хотіли щоб Маріупольський гарнізон загинув від голоду чи від ударів авіабомб"?
Ні, ми, курва, хотіли б щоб вони краще загинули у гбістських концтаборах у ростові і таганрозі від тортур і знущань.👎
Шашличок готовий? Іж-те.👊
люди зробили адекватні висновки повинно статися диво.
Не хвилюйтесь. Отримані тверді гарантіі від одного з підписантів Будапештського меморандуму - руZZіі.
Тебе ідіота до корита з помиями ?
Реєстрація: 09 травня 2022
ксеню,не їж нерви))
А я ставлю питання --А чи вигідно, це апарату президента,ці питання саме від захистників Маріуполя?
Нічого достеменно невідомо.
Мені здається там більше бійці вирішували та планували.
До этого, 1380 морпехов там же в Мариуполе.
Это 4 полноценных БТГ
What the fuck is going on?
Об этом сообщили пропагандистские СМИ РФ, ссылаясь на Министерство обороны страны-агрессора. В России захват уничтоженного обстрелами завода назвали "освобождением".
Дополняется...
«Командир» нацистов «Азова» из-за ненависти мариупольцев и желания расправы над ним горожан за многочисленные зверства был вывезен с территории комбината в специальном бронеавтомобиле.
Всего сдались 2439 боевиков и украинских военных, заблокированных на «Азовстали»
На жаль, іншого виходу просто не існує.
тысяч убитых, закопанных наспех у своих домов, а сколько угнанных во вражескую страну и дети
в том числе, которые, возможно, больше никогда не увидят ни Родину, ни родителей. А наши
славные Азовцы, которые в нечеловеческих условиях держали оборону более 80 дней и вынуждены были сдаться в плен по приказу Главнокомандующего(?!), Вообще, приказ о сдаче в плен считается везде преступным, и за это отдают под суд. Это бесчестие. Идёт же война.
А мы отмечем 3-ий год иннагурации. Да это ссудный день! За три года страна на грани исчезновения. Слава Богу, что Америка и Англия защищают нас. Наши ВСУ дерутся как львы.
Президент, уходите сами, Вы не тянете, это не оперетка с песнями, это трагедия народа, который
НИКОГДА не простит. Не слушайте своих псевдодрузей, они не друзья Вам, они тянут в омут.
Они двулики и хитры. Они сбегут, а Вам придётся отвечать за гибель людей и страны .
Чувак, флаг опору не буває білим.
Символи опору, вони зовсім іншого кольору.
Залишаючись на АзовСталі, чи у "евакуації"?!!!
Мені здається, що найближчим часом ...
Подивимось...
Структура складна, домовлялись про те, що розблокуванням займатимуться посередники - західні партнери.
Я домовлявся ...
Хоча, повірте...
Це мова про життя людей які Батьківщині віддали більше ніж він.
зараз він робить з себе героя, вирішуючи проблему яку створив 24
лютого для всієї України
ПОВНИЙ ПРОВАЛ ZекоМанди!
радує тільки хіба що те, що весь світ побачив, що москальська армія - це ПОВНИЙ НУЛЬ і вона тепер ще й як мінімум на чверть менша! Також великий плюс в тому, що Україна все ще зберігається, як держава. Правда з колосальними втратами.
Зачем вешать лапшу? Азову разрешили сдатся в плен без ВСЯКИХ ГАРАНТИЙ. И тем не менее правильно сделали что сдались. Поскольку там за 2 мес люди истощены как морально так и физически и воевать уже не могут ,физически не могут. Думаю и боеприпасов и еды тоже почти не осталось. Тоесть продолжать удерживать разбомбленный Азовсталь и медленно умирать при этом под бомбежками-смысла не было никакого. Они-бы всернавно не смогли никого убить из противника при этом. Так что по всем какнонам войны-правмльно сделали что сдались в этом случае. Конечно менять их никто не будет и Параша показательно будет их судить за якобы военные преступления. Но Они все как один-они уже Герои Украины!