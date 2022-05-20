Выход защитников из "Азовстали" завершится в ближайшее время, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал о ситуации с эвакуацией гражданских и военных из "Азовстали".

Об этом он заявил в интервью по случаю третьей годовщины со дня инаугурации, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день вывезены все гражданские лица. Тех, кто был заблокирован на заводе. Эвакуация других гражданских, которые были возле завода, или были в Мариуполе, она была начата давно. Гражданские вывезены, медики вывезены. Вывезены тяжело раненые. Сейчас я знаю, что происходит.

Мне кажется, что в ближайшее время завершится вывоз всех. Посмотрим. Структура сложна, договаривались о том, что разблокировкой будут заниматься посредники – западные партнеры. Я договаривался с Турцией, Швейцарией, Израилем, сначала с Францией из-за отношений лидеров с РФ. Когда мы видели, что военным путем разблокировать (Азовсталь. – Ред.) невозможно.

Хотя, поверьте, десятки-сотни раз я подробно проговаривал с лидерами других государств предоставление соответствующего оружия нашим военным, чтобы по военному пути мы дошли до Мариуполя для того, чтобы разблокировать тех людей", - проинформировал глава государства.

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