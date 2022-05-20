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США передадут Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, - The Washington Post

сша,зрк,петріот

По данным американского издания The Washington Post, США передадут Украине зенитные ракетные комплексы Patriot. ЗРК должны войти в новый пакет помощи в размере 40 млрд долларов, недавно одобренный Сенатом США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Новый пакет помощи, одобренный в четверг, 19 мая, предусматривает военную помощь Украине в размере 20 млрд долларов. На эти средства планируется профинансировать передачу украинской армии систем вооружения, таких как Patriot и дальнобойная артиллерия.

В пакет, по данным Washington Post, также включены более 8 млрд долларов общей экономической поддержки Украины, почти 5 млрд долларов глобальной продовольственной помощи и более 1 млрд долларов в поддержку беженцев.

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Автор: 

оружие (10198) ПВО (2707) США (26401)


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Топ комментарии
+61
Амерам-черговий респектище...
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20.05.2022 20:51
+59
опа!
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20.05.2022 20:49
+52
русні пізда)))))
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20.05.2022 20:51
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Вони краще усім. Чому рюззкаГаварящіє такі тупі у більшості?
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21.05.2022 02:19 Ответить
Нам вже і хімраси дали, і гепарди, і Pzh 2000. Шкода, що поки тільки на словах(
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21.05.2022 00:51 Ответить
На півтора місяца раніше і ціни б вамс не було.
Добре хоч зараз дають, все ж Одесу і Львів кацапи ******** нещадно.
Тре і їм щось по Мацкві запустити по кремлю і мавзолею.
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21.05.2022 03:34 Ответить
Да уж, куда там постоянно усовершенствующимся Patriot до аналогавнетной технологии С300 на чипах из импортных стиралок ))
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21.05.2022 03:35 Ответить
Так це вже будуть зовсім інші танці!
Можна буде й А-50 та ТУ-22М3 наваляти..
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21.05.2022 05:06 Ответить
Новина з розряду непоганих, лишається питання часу. Це найголовніше. І по всіх даних війна пішла в затяжку. Хоча світ таки повний рішучості завалити рашку, правда нашими руками і життями наших воїнів...сумно
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21.05.2022 05:26 Ответить
Вони ще після 45 року не оговтались.
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21.05.2022 16:47 Ответить
Учите английский идиоты.В новости говорится,что могут комплексы войти в пакет помощи.
Могут войти и войдут это **** разные вещи.
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21.05.2022 05:52 Ответить
Після вчорашніх висловлювань Єрмака у бік США "Патріотів" у пакеті допомоги США не виявиться.
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21.05.2022 06:35 Ответить
ащо воно ляпнуло? я пропустив
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21.05.2022 08:04 Ответить
прочитав оригінал. Там дослівно сказано, що допомога 'очікувано буде включати патріоти і далекобійну артилерію'. ніякого може чи не може в тексті оригіналу нема!
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21.05.2022 10:24 Ответить
Цей пакет розрахований на всю західну европу, а не на одну україну. ніхто нам пєтріот не дасть.
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24.05.2022 18:33 Ответить
Такі ж казки, мабуть, як МІГи на 5 день війни
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21.05.2022 07:04 Ответить
за час війни Україна переконалася, що чекати обіцяного можна дуже довго. між словами "надали" та "нададуть" - прірва.
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21.05.2022 08:11 Ответить
"Итого http://www.dsca.mil/major-arms-sales/turkey-patriot-advanced-capability-3-guided-missiles 13 батарей пэтриотов обойдутся Турции в 7,8 миллиардов $ . То есть по 600 миллионов $ за одну батарею
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21.05.2022 08:27 Ответить
тобто тепер, коли москалі вже відстріляли під дві тисячі ракет по Україні, то америкоси вирішили таки дати Україні 'патріотів'. СЕРЙОЗНО??? А ДЕ ВИ БУЛИ ОСТАННІ ТРИ МІСЯЦІ!!!

неймовірно 'вчасна' допомога! хоча навіть тепер я дуже сильно сумніваюсь, що дадуть 'патріотів', але буду надіятись, що помиляюсь
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21.05.2022 10:08 Ответить
А где Украинцы были когда Кравчук и Кучма продавали за бесценок 580 украинских крылатых ракет Парашке Ракет с дальностью 2500 км. Где были Украинцы когда с 14 года имея все технические возможности наделать снова этих крылатых ракет-не делали этого. Когда в состоянии войны поменяли Порошенко на человека который полностью заморозил финансирование производства оружия в Украине и который обещал стать перед путиным на колени и договорится посреди Украины(отдать половину Украины)-и за это проголосовало 72% недоумков Где мы были когда Украина все 30 лет разоружалась и уменьшала финансирование и количество армии? И это в соседстве с РОССИЕЙ-самой ******* и агрессивной на свете страны ? Украинцы виновны очень сильно,виновны поскольку показали свою инфантильность и беззащитность-что и спровоцировало парашу
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21.05.2022 10:35 Ответить
наконец-то, на 9-й год войны
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21.05.2022 11:59 Ответить
Они даже больше хотят нашей победы чем мы.Уничтожить русню до камушка и тогда мир будет на всей планете .
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21.05.2022 16:45 Ответить
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