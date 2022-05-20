США передадут Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, - The Washington Post

По данным американского издания The Washington Post, США передадут Украине зенитные ракетные комплексы Patriot. ЗРК должны войти в новый пакет помощи в размере 40 млрд долларов, недавно одобренный Сенатом США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Новый пакет помощи, одобренный в четверг, 19 мая, предусматривает военную помощь Украине в размере 20 млрд долларов. На эти средства планируется профинансировать передачу украинской армии систем вооружения, таких как Patriot и дальнобойная артиллерия.

В пакет, по данным Washington Post, также включены более 8 млрд долларов общей экономической поддержки Украины, почти 5 млрд долларов глобальной продовольственной помощи и более 1 млрд долларов в поддержку беженцев.

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