США передадуть Україні зенітні ракетні комплекси Patriot, - The Washington Post

За даними американського видання The Washington Post, США передадуть Україні зенітні ракетні комплекси Patriot. ЗРК мають увійти до нового пакету допомоги в розмірі 40 млрд доларів, який нещодавно схвалив Сенат США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Новий пакет допомоги, який був схвалений у четвер, 19 травня, передбачає військову допомогу Україні в розмірі 20 млрд доларів. На ці кошти, як пише видання, планується профінансувати передачу українській армії систем озброєння, таких як Patriot і далекобійна артилерія.

До пакету, за даними Washington Post, також включено понад 8 млрд доларів загальної економічної підтримки України, майже 5 млрд доларів глобальної продовольчої допомоги і понад 1 млрд доларів на підтримку біженців.

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