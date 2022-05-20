США передадуть Україні зенітні ракетні комплекси Patriot, - The Washington Post
За даними американського видання The Washington Post, США передадуть Україні зенітні ракетні комплекси Patriot. ЗРК мають увійти до нового пакету допомоги в розмірі 40 млрд доларів, який нещодавно схвалив Сенат США.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Новий пакет допомоги, який був схвалений у четвер, 19 травня, передбачає військову допомогу Україні в розмірі 20 млрд доларів. На ці кошти, як пише видання, планується профінансувати передачу українській армії систем озброєння, таких як Patriot і далекобійна артилерія.
До пакету, за даними Washington Post, також включено понад 8 млрд доларів загальної економічної підтримки України, майже 5 млрд доларів глобальної продовольчої допомоги і понад 1 млрд доларів на підтримку біженців.
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Добре хоч зараз дають, все ж Одесу і Львів кацапи ******** нещадно.
Тре і їм щось по Мацкві запустити по кремлю і мавзолею.
Можна буде й А-50 та ТУ-22М3 наваляти..
Могут войти и войдут это **** разные вещи.
неймовірно 'вчасна' допомога! хоча навіть тепер я дуже сильно сумніваюсь, що дадуть 'патріотів', але буду надіятись, що помиляюсь