Из "Азовстали" вывели всех украинских воинов, - Минобороны РФ

В Минобороны страны-агрессора сообщили, что с территории завода "Азовсталь" были выведены все защитники Мариуполя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание "РИА Новости".

В часности, отмечается, что "во время операции сложили оружие и сдались в плен 2439" бойцов "Азова" и других украинских защитников.

В Минобороны РФ сообщили, что сегодня, 20 мая, "сдалась в плен последняя группа в количестве 531" военнослужащего.

Также издание сообщило, что Шойгу доложил Путину о "завершении операции и полном освобождении "Азовстали" и города Мариуполя от украинских боевиков". Подземные постройки комбината уже перешли под полный контроль войск оккупантов.

"РИА Новости" также сообщило, что командира "Азова" из-за якобы "ненависти мариупольцев и желания расправы над ним" с территории завода вывезли в специальном бронеавтомобиле.

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