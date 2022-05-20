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Новости Война
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Из "Азовстали" вывели всех украинских воинов, - Минобороны РФ

азовсталь,маріуполь

В Минобороны страны-агрессора сообщили, что с территории завода "Азовсталь" были выведены все защитники Мариуполя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание "РИА Новости".

В часности, отмечается, что "во время операции сложили оружие и сдались в плен 2439" бойцов "Азова" и других украинских защитников.

В Минобороны РФ сообщили, что сегодня, 20 мая, "сдалась в плен последняя группа в количестве 531" военнослужащего.

Также издание сообщило, что Шойгу доложил Путину о "завершении операции и полном освобождении "Азовстали" и города Мариуполя от украинских боевиков". Подземные постройки комбината уже перешли под полный контроль войск оккупантов.

"РИА Новости" также сообщило, что командира "Азова" из-за якобы "ненависти мариупольцев и желания расправы над ним" с территории завода вывезли в специальном бронеавтомобиле.

Читайте также: Выход защитников из "Азовстали" завершится в ближайшее время, - Зеленский

Автор: 

Мариуполь (5705) россия (95361) Шойгу Сергей (712) Минобороны рф (924) Азовсталь (375)


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Топ комментарии
+60
2 439 пленных - вот тебе Зеленский твой Илловайск, только позорный. Все закончилось самым хужим образом, к сожалению
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20.05.2022 22:26
+46
Там еще помимо 2500 пленных убитыми как три Иловайска будет, так что поел Зеля шашлыки в мае
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20.05.2022 22:37
+32
Треба обміняти їх на Медведчука та Єрмака
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20.05.2022 22:19
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Це все-одно якби ми того ж любителя овець кадиркіна з його бандою зловили.
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20.05.2022 22:51 Ответить
eto pipec...Azov orki tochna neotdadut.....tam bude stolko "video rolikov" shto zelenskomu nepozaviduet nikto
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20.05.2022 22:54 Ответить
Да, для рашки вот это и есть победа. Будут обсасывать очень долго и с удовольствием. В принципе, имеют право.
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20.05.2022 22:55 Ответить
Що ти там ганяєш на дивані, воїн? Ти спочатку спробуй приміряй взуття цих героїв.
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20.05.2022 23:49 Ответить
Это мы отмечаем 3 года после иннагурации нашего великого стратега Главнокомандующего...
Из наших героев предателей сделали, ну и страну заодно сделали!
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20.05.2022 23:01 Ответить
Нашим героям слава. Они сделали больше в разы чем от них требовалось. Но я думаю все они меньше всего хотели бы такого финала. Это унижение для наших славных воинов. Но им не оставили выбора, выхода. Никто не помог. Я не вижу повода для радости. Никто не гарантирует им жизнь. Орки будут унижать и издеваться. Это подтверждают бывшие пленные, которым удалось выжить. На что теперь надеяться, только на чудо.
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20.05.2022 23:02 Ответить
***** сальных свинеи будем)))Уже есть видосы где навозу в рота кончают зеки)
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21.05.2022 16:56 Ответить
Супероперация епта...
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20.05.2022 23:06 Ответить
Нам краще зараз мовчати і чекати. А тим більше порівнювати Маріуполь з Іловайськом. Слава Героям!
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20.05.2022 23:06 Ответить
Я теж думаю, що не має сенсу порівнювати Маріуполь і Іловайськ, в Іловайську загинуло менше 4 сотень, а в Маріуполі декілька десятків тисяч людей!!!! Це точно не до порівняння!!!
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21.05.2022 00:42 Ответить
То мовчи , якого ти хера тут *******#вся ? Не бажаєш порівнювати - не порівнюй , а краще не допускай щоб таке сталося ! Не задумувався чому цих хлопців своєчасно з міста не вивели ? Тільки ради Бога не починай про стримування сил ворога .
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21.05.2022 01:27 Ответить
Этот полный провал высшего руководства страны и ВСУ будет иметь огромное псигологическое последствие для дальнейшего сопротивления агрессии.
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20.05.2022 23:32 Ответить
Не нужно преувеличивать масштаб этого события.Гарнизон в Мариуполе это максимум 2-3 % от всей численности ЗСУ.Тем более что они за 3 месяца выкосили около 5000 рашистов штурмовавших Мариуполь.
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20.05.2022 23:33 Ответить
Админ закрывай коменты, диванные воины слишком много себе позволяют
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20.05.2022 23:38 Ответить
а ти хто такий,недіванний щоб комусь рота затуляти,давай проперди про ******* "перемогу" в здачі Маріуполя,а хочеш правду русня виграла битву за Маріуполь,і добилась свого ,сухопутній коридор в Крим,а ти жри гівно телелохотрону
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21.05.2022 00:36 Ответить
Русня выиграла бой за Мариуполь еще в конце февраля, у меня подгорает от челиков которые гонят именно на военных которые 85 дней сидели в подвалах, они этого точно не заслужили.
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21.05.2022 00:39 Ответить
Тут гонять не на військових, а не безмозглу владу любителів асфальта і шашликів!!!!!
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21.05.2022 00:44 Ответить
гонят на руководство и главный виновник Зеленый гундосый балабол.. но и генштаб должен был разьяснить зелеснкому что будет из-за того что юг ********
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21.05.2022 01:06 Ответить
Хто тут має право обговорювати здачу в полон військових - захисників Маріуполя ? Ім що. помирати без води. без їжі. без ліків. без зброї ? Це краще ? Якщо військове керівництво не знайшло більш ніякого виходу для порятунку військового гарнізону. то всі питання до зеленського. до Залужного. до генштабу ! Тепер головне - збереження життя всіх військових та проведення обміну полоненими. особливо Азовців. яких. очевидно. буде складно обміняти. Скоро буде відома ціна такого можливого обміну і чи вона буде сприйнятна для України.
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20.05.2022 23:49 Ответить
@Валентина Г

Коли йдеться про порятунок краіни і іі народу - ціна загибелі 2-х чи навіть 10 тисяч вояків не вважається надто високою.
І тим більше не є вищою за ціну тієі землі, яку бороннили і за оті вищі цінності, за які вони билися.

Тому, як би це виклично і цинічно не пролунало (я розумію, зараз на мене поналітають і понадають), але, на мій погляд, героічна загибель азовців у останньому бою мала б непорівняно вищу вартість для морального духу як оборонців краіни, так і усієі держави, аніж оця вимушена здача у полон.

(Це лише моя індивідуальна думка, я нікого не суджу і не засуджую. Якби я міг воювати і був там, таке було б моє рішення).
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21.05.2022 00:22 Ответить
Все вірно. Так і є. І всі це розуміють,а т.ч. й ті,що склали зброю. Але соромляться собі зізнатись у цьому. Проте,сталося так як сталося...
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21.05.2022 00:31 Ответить
только в смерти от голода или обезвоживания никакой доблести нет
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21.05.2022 01:07 Ответить
Ну що зробиш. Ми не японці, які в таких випадках не здавалися, наприклад на Іводзимі. Вважали вищою чеснотою загинути як самураї, але не здатися
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21.05.2022 01:29 Ответить
тільтуки наївні зебіли вірять ,що русня поверне Азовців
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21.05.2022 00:38 Ответить
Головне зберегти життя хлопців, роботи по захисту та відбудови України вистачить ще на десятиріччя, бо перемога у колоніальній війні .це тільки початок перемоги у боротьбі за українську Україну,і перше-це вибори українського президента та всієї української Ради.
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21.05.2022 05:44 Ответить
Очікувано. На жаль, напевне іншого виходу не було.
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21.05.2022 00:06 Ответить
ось вам і 'деблокада' маріуполя і азовсталі від zеленського...

хоча з другого боку - здача в полон нормальне і звичайне явище на війні. тепер тільки цікаво, що з ними зроблять москалі!
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21.05.2022 00:08 Ответить
якби на місці кацапів були б ганси гітлера,то так,бо ті хоча б цінували і шанували гідного противника,але ж мова йде про орків-підарасів...
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21.05.2022 00:40 Ответить
здача в полон на войне вполне допустима но только не в таком количестве
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21.05.2022 01:08 Ответить
Як дєдаваєвалі під вязьмою в 41?
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21.05.2022 08:09 Ответить
Все с Азовстали герои. Без воды, еды, лекарств, боеприпасов, с кучей раненых и цивильных на руках, под натиском 10х раз большей силой врага удерживали оборону три месяца и не погибли все. Их почитают как героев, раненые получат/надеюсь/ мед. помощь. ЗСУ нахватают русни в плен и обменяют их. Блин, я литовец, больше поддерживаю вас и верю в победу Украины, чем некоторые украинцы. Если не бороться и не верить в победу, каждый город, каждое село БУДЕТ БУЧА, ИРПЕНЬ, ВОЛНОВАХА, МАРИУПОЛЬ... И НЕ ТОЛЬКО в Украине. РашиZZткое зло пойдет и на нас, Литву, Латвию, Естонию, Грузию, Польшу, на всех, кто против зла.
Верьте в победу и боритесь. Слава Украине!
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21.05.2022 00:13 Ответить
Це тому,що українці знаходяться в центрі подій і мають змогу самі бачити,що відбувається навколо...
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21.05.2022 00:22 Ответить
Та це не значить,що ми всі припинемо боротись і здамося,як в Маріуполі. Хоча б тому,що у всієї нації,на відміну від захисників Азовсталі,вибору немає. Інакше її не стане.
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21.05.2022 00:27 Ответить
Только текстовая невзрачная новость... А пид*рашки там желчью давятся от радости. Героев с говном смешали, требую смертной казни. русское сми предоставляет это как позор для Украины, и великую победу для рашки. им то не жалко свой дохлый биомусор, а нам своих людей жалко. Когда уже будет хотя бы одно возмездие, что бы они просто ох*ели. Америка пришлёт хорошую арту, почему бы не бахнут по школам белгородской области. https://vk.com/wall-150709625_11202523
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21.05.2022 02:00 Ответить
Я не можу коментувати з точки зору цифр, як пишуть інші - дуже багато, мега-провал і т.д. чи якихось інших показників як то полон, ганьба ...

Для мене це - трагедія, глибока людська трагедія.
Не лише для Захисників Маріуполя, а для нас всіх.

Я боюся думати, що з ними можуть зробити московитські виродки.
Хочу, щоб вони повернулися додому. І всі наші полонені та депортовані.
Тримайтеся !

Ви стільки пережили вже !
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21.05.2022 02:57 Ответить
Погана новина. Але іншого кінця не могло бути , після оточення міста. Рішення про оборону міста приймало керівництво. Чи вірне рішення було? Це питання на "після війни" і таких питаннь ще багато. І на ці питання мають бути відповіді.
Щодо дотримання Венської конвенції щодо "Азовців" я не вірю. Єдина можливість це якийсь "козир" про який невідомо загалу.
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21.05.2022 05:26 Ответить
Є і позитивний ефект: чорна мітка для зеленої плісняви, як Іловайськ - для сивої; чорна мітка для зрадників з опи, які допустили злив півдня, і у випадку трагічних подій з азовцями - їм все це не зійде з рук. Сподіваюсь, інші підрозділи Азову будуть тримати руку на пульсі (гачку)
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21.05.2022 08:15 Ответить
Зійде. Про Хомчака нагадачи, чи забув?
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21.05.2022 15:20 Ответить
І якого біса зєзє називають другим Черчіллем? У справжнього хоч свій успішний Дюнкерку був...
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21.05.2022 08:35 Ответить
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