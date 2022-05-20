Из "Азовстали" вывели всех украинских воинов, - Минобороны РФ
В Минобороны страны-агрессора сообщили, что с территории завода "Азовсталь" были выведены все защитники Мариуполя.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание "РИА Новости".
В часности, отмечается, что "во время операции сложили оружие и сдались в плен 2439" бойцов "Азова" и других украинских защитников.
В Минобороны РФ сообщили, что сегодня, 20 мая, "сдалась в плен последняя группа в количестве 531" военнослужащего.
Также издание сообщило, что Шойгу доложил Путину о "завершении операции и полном освобождении "Азовстали" и города Мариуполя от украинских боевиков". Подземные постройки комбината уже перешли под полный контроль войск оккупантов.
"РИА Новости" также сообщило, что командира "Азова" из-за якобы "ненависти мариупольцев и желания расправы над ним" с территории завода вывезли в специальном бронеавтомобиле.
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Из наших героев предателей сделали, ну и страну заодно сделали!
Коли йдеться про порятунок краіни і іі народу - ціна загибелі 2-х чи навіть 10 тисяч вояків не вважається надто високою.
І тим більше не є вищою за ціну тієі землі, яку бороннили і за оті вищі цінності, за які вони билися.
Тому, як би це виклично і цинічно не пролунало (я розумію, зараз на мене поналітають і понадають), але, на мій погляд, героічна загибель азовців у останньому бою мала б непорівняно вищу вартість для морального духу як оборонців краіни, так і усієі держави, аніж оця вимушена здача у полон.
(Це лише моя індивідуальна думка, я нікого не суджу і не засуджую. Якби я міг воювати і був там, таке було б моє рішення).
хоча з другого боку - здача в полон нормальне і звичайне явище на війні. тепер тільки цікаво, що з ними зроблять москалі!
Верьте в победу и боритесь. Слава Украине!
Для мене це - трагедія, глибока людська трагедія.
Не лише для Захисників Маріуполя, а для нас всіх.
Я боюся думати, що з ними можуть зробити московитські виродки.
Хочу, щоб вони повернулися додому. І всі наші полонені та депортовані.
Тримайтеся !
Ви стільки пережили вже !
Щодо дотримання Венської конвенції щодо "Азовців" я не вірю. Єдина можливість це якийсь "козир" про який невідомо загалу.