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Новини Війна
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Росія сигналізує Заходу про бажання зафіксувати поточні результати війни, - РНБО

сергій,кирієнко

Центр протидії дезінформації при РНБО повідомляє, що останнім часом пропаганда нав'язує населенню Росії думку, що у її війні проти України "не все так однозначно". У такий спосіб Росія, на думку ЦПД, спрямовує сигнал Заходу про її бажання зафіксувати результати війни станом на сьогодні.

Про це йдеться у повідомленні ЦПД, передає Цензор.НЕТ.

"Не зважаючи на потужність російської пропаганди, вона є негнучкою та нездатною різко змінювати напрямок. Кардинальна заміна "кремлівських методичок", а з ними і вектору роботи відбувається вкрай рідко. Однак, схоже, цього тижня відбулася саме така заміна.

Індикатором її початку став російський експерт-пропагандист михайло ходорьонок, який в ефірі передачі "60 хвилин" заявив, що росії варто вивести війська з України. При цьому, він попередив, що для російської армії ситуація лише погіршуватиметься, оскільки Україна має більшу міжнародну підтримку.

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"Найголовніший недолік нашого військово-політичного становища в тому, що ми в повній геополітичній самоті і практично проти нас, як би нам не хотілося це визнавати, весь світ. З цієї ситуації треба виходити", – зазначив м.ходорьонок. Говорячи про військові здібності Збройних сил України, він заявив, що "рівень професіоналізму будь-якої армії визначається не комплектуванням її за контрактом, а рівнем вишколу особового складу та його настрою, готовності проливати кров за свою Батьківщину. Ось цим визначається рівень професіоналізму. Зрештою, перемога на полі бою визначається високим моральним станом особового складу, що проливає кров, за ті ідеї, за які він готовий битися".

Та найбільш дивним є те, що цей виступ м.ходарьонка супроводжувався доволі поміркованими коментарями ведучої ольги скабеєвої. І цей факт наштовхує на роздуми ще більше.

Теза "не все так однозначно" у контексті війни з Україною поширюється російськими ЗМІ всіх рівнів. Експерти та політологи різного калібру дають прогнози, близькі до капітуляційних.

Ще одним дивним фактом у цій ситуації є те, що услід за пропагандистами до тиражування тези "не все так однозначно" додалися й перші особи росії: представники вищого політичного керівництва рф, дипломати та навіть військові. Останні поглиблюють основну тезу, заявляючи приблизно наступне: "росія сьогодні воює не з Україною, а з об’єднаним Заходом, на жаль, на території України та руками українців", – такі заяви є прямо протилежними тим, що висловлювалися у медійному полі ще два-три тижні тому.

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І тут важливо зробити перший висновок: всіма комунікаційними каналами населенню росії нав’язується думка, що "у війні не все так однозначно, оскільки ми (росія) воюємо не зі слабкою Україною, а з могутнім Заходом". Таким чином нівелюється навіть найменший натяк на революційні настрої серед населення рф.

Водночас, зважаючи на підключення до просування тези "не все так однозначно" вищого військово-політичного керівництва рф, напрошується другий висновок: з пом’якшенням медійної риторики щодо бойових дій в Україні, росія надсилає чіткий сигнал Заходу щодо можливості зафіксувати результати війни станом на сьогодні, та намагається отримати зворотну реакцію.

З огляду на отриману реакцію "колективного Заходу", російська пропагандистська машина продовжить пом’якшувати "войовничу" риторику, або ж знову візьме оперативну паузу для побудови нового вектору роботи та підготовки нових "методичок", - розповіли в РНБО.

Автор: 

пропаганда (2796) росія (64923) РНБО (2278)


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Топ коментарі
+25
Вже зрозуміло, що поки існує зелений іуда в кріслі верховного головнокомандувача, Україна не поверне окуповані території контрнаступом.
Вже стає очеаидним, що всі цілі, які переслідував пуйло в Україні, він отримав по договорняку с Зелей.
Сухопутний коридор з рашки в Крим, воду в Крим, весь Донбас ( через 1-2 тижня буде здано залишок Луганської області, зі стандартним формулюванням - від Сєвєродонецьк та Лисичанськ нічого не лишилось тільки руїни, а ще через місяць іуда здасть всю Донецьк область).
Цілі пуйла будуть виконані, а далі припинення вогню та підписання "мирного договору", згідно з яким всі захоплені території України залишаються під рашкою.
Іуда продав Христа за 30 срібняків, а Зелений іуда продав Україну за збереження своєї шкіри і другий термін президентства.

Доречі, з початку війни, з кремля було заявлено, що рашка не збирається міняти владу в Україні.
А чому? А тому що Зеля взяв на себе зобов'язання все тишком здати пуйлу, що він хоче. Демонструючи при цьому бурну діяльність по захисту країни
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21.05.2022 00:03
+23
Ніфіга !!!Ми це вже проходили в 2014.Повний вивід всіх військ з нашої території включаючи Крим і Донбас ,судити всіх бандитів і виплати репарацій.Ніяких реторик і іншої маячні !Все тільки до нашої повної перемоги.!
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20.05.2022 23:58
+21
.
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20.05.2022 23:50
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20.05.2022 23:50 Відповісти
.
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20.05.2022 23:50 Відповісти
На фоне получения пздов каждый день они еще решили, что могут выбирать сколько захватить и когда прекращать🤣
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20.05.2022 23:51 Відповісти
мало отримали, русскіє ******* щоб їх п..ли жестко і брудно, щоб до смерті, вся їх історія, культура, все свідчить про це.
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21.05.2022 00:00 Відповісти
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20.05.2022 23:52 Відповісти
Ходарьонок і від початку був проти (не тому що він наш друг, а тому що мізки є). Так що це не показник
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20.05.2022 23:52 Відповісти
ага, він був проти, бо вважав, що Україну треба було брати хитро, лагідно, от хоча би як катька Січ Запорізську.
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21.05.2022 00:01 Відповісти
Но на шоу ********** его бы просто так не пустили с такими мнениями.
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21.05.2022 01:47 Відповісти
Рашисти зрозуміли що гра серйозна і вони відкоркували такий лютий піздець що поразка гітлеровської Німеччини для них зараз як пісня
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20.05.2022 23:55 Відповісти
Слова, слова, в чем ваша сладость... Похоже на алхимию. Из одного вшивого Ходаренка выстроить такую стратегию? Не, не зря такую зарплату в РНБО платят.
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20.05.2022 23:57 Відповісти
Вірити нашому РНБО себе не поважати. Зброд ділетантів.
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20.05.2022 23:57 Відповісти
100 % . Головні аналітики і прогнозисти сидять тут на Цензорі . І їх чомусь до РНБО не беруть . А то ми вже давно би ого-го-го і тойво-во ...
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21.05.2022 00:27 Відповісти
Дивитись скабееву і робити висновки можемо ми з вами. У РНБО повинні бути інші джерела інформації.
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21.05.2022 02:06 Відповісти
- Довольно!!!
""
Ага - щасс...
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20.05.2022 23:58 Відповісти
Ніфіга !!!Ми це вже проходили в 2014.Повний вивід всіх військ з нашої території включаючи Крим і Донбас ,судити всіх бандитів і виплати репарацій.Ніяких реторик і іншої маячні !Все тільки до нашої повної перемоги.!
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20.05.2022 23:58 Відповісти
точно, у них і дома і інфраструктура цілі і заводи не бомбили, вони швидко відновляться, а нам з руїн міста піднімати, та ще й зі своїми пацюками ще розбиратися, Крим це плацдарм, для нападу на Україну для них і завжди так було.
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21.05.2022 00:03 Відповісти
Если не разобьем их полностью, они отожрутся и через пару лет опять полезут - как в чеченских войнах. Такого допустить нельзя, слишком большой риск для Украины.
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21.05.2022 01:48 Відповісти
Вже зрозуміло, що поки існує зелений іуда в кріслі верховного головнокомандувача, Україна не поверне окуповані території контрнаступом.
Вже стає очеаидним, що всі цілі, які переслідував пуйло в Україні, він отримав по договорняку с Зелей.
Сухопутний коридор з рашки в Крим, воду в Крим, весь Донбас ( через 1-2 тижня буде здано залишок Луганської області, зі стандартним формулюванням - від Сєвєродонецьк та Лисичанськ нічого не лишилось тільки руїни, а ще через місяць іуда здасть всю Донецьк область).
Цілі пуйла будуть виконані, а далі припинення вогню та підписання "мирного договору", згідно з яким всі захоплені території України залишаються під рашкою.
Іуда продав Христа за 30 срібняків, а Зелений іуда продав Україну за збереження своєї шкіри і другий термін президентства.

Доречі, з початку війни, з кремля було заявлено, що рашка не збирається міняти владу в Україні.
А чому? А тому що Зеля взяв на себе зобов'язання все тишком здати пуйлу, що він хоче. Демонструючи при цьому бурну діяльність по захисту країни
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21.05.2022 00:03 Відповісти
Азовцям і морпіхам,що склали зброю і здались у полон.
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21.05.2022 00:38 Відповісти
Зеленский ***** так и не сказал,о чем говорил в Омане,кто слил вагнеровцев,кто сдал юг Украины.
Снова вылезло все говно с ОП.Ермак снова у руля.Уже настроены на деребан помощи.
Гореть в аду Зелеленому ******,на его совести десятки тысяч смертей украинцев
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21.05.2022 06:29 Відповісти
Саме так. Потім Гундосий підпише мир із Мордором і санкції з заліссянських ********* відповідно знімуть - шольци-макрони-орбани нарешті зможуть спокійно затарюватися кацапськими газом та нафтою. Раха швиденько відновить своє економічне становище, а у нас лише на відбудову розбомблених міст підуть міл'ярди і роки. Гниди знову скажуть, що армія не на часі, треба скоротити чи недофінансувати, бо гроші потрібні на відбудову. Далі знову стара пісня про велике будівництво (безпосередньо із деребаном), а коли раха збиреться із силами (а зелені гниди остаточно доб'ють своєю "політикою" ЗСУ) почнеться новий наступ, бо у спокої нас орки не залишать.
А стосовно заяв кацапів щодо політичного керівництва України хочеться нагадати одну малесеньку деталь: коли президентом України був Порох, то кремль неодноразово заявляв крізь сльози, що вони можуть домовитися будь з ким, крім Порошенка. І деяким дебілам вже тоді слід було взяти це до уваги, а не розвішувати вуха під локшину від "г+г", "інтер", "н'юзван", "112", "наш" і т. д.
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21.05.2022 01:22 Відповісти
Історія не знає повороту назад. Зараз президент Зеленський. І до чого тут Порох! Зараз не Порох президент! Я голосував якщо, що за Петра. Але... треба визнати, що за Петра Медвидчук розцвів в Україні. І бізнес Медведчука і канали ТВ.
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21.05.2022 02:03 Відповісти
І що з того Медведчука, п#зд#в гроші у Путіна і нічого не зробив. Принаймні доказів немає. І щось про нього вже забули.
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21.05.2022 02:09 Відповісти
Почему мы терпим эту плесень?
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21.05.2022 07:14 Відповісти
ТОБТО,ВЖЕ І КАЦАПИ НЕ ПРОТИ «ДАҐАВАРІЦЦА ПАСЄРЄДІНЄ»? ЩО ТАМ В ОП ГОВОРЯТЬ ? ЦЕ ВЖЕ ПЕРЕМОГА,ЧИ ЩЕ НІТ ?
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21.05.2022 00:03 Відповісти
"зафіксувати поточні результати війни Джерело" у перекладі на загальнодоступну мову "зупинитися на теперішніх межах захоплених територій і повернення до "пєрєстать стрєлять" статус кво".
Слід очикувати активізації дєрьмаків, подоляків, арахамій, оскільки озвучується саме той варіант, який крємль раніше озвучував через ОПУ зіц-президента України.
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21.05.2022 00:05 Відповісти
У них там "эксперты по кривизне земли" не помнят то что говорили 5 минут назад.Делать выводы из высказывания одного штатного дурачка это вообще ни о чем.
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21.05.2022 00:09 Відповісти
ПОЦІКАВТЕСЬ КРАЩЕ,ЯК ТОХА ГЕРАЩЕНКО ПІДСТАВИВ США... СКОРО НАМ СОЮЗНИКИ НАВІТЬ КОНСЕРВІВ НЕ ДАДУТЬ,НЕ ТЕ ЩО ЗБРОЮ.
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21.05.2022 00:12 Відповісти
Ой шось зрадою потянуло... Переговори...(ці очі не хочуть крові українців)...
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21.05.2022 00:15 Відповісти
Даже если на секунду предположить, что не было Бучи, Ирпеня, Мариуполя и еще сотен военных преступлений, а у кацапов есть мощная, боеспособная, опасная армия, то в любом случае (В ЛЮБОМ!) мирный договор со статусом кво был бы возможен при условии, что сюда отправляют 500000 бойцов НАТО из Франции, Германии и Великобритании для защиты от нападения, поставляют ракеты и ядерное оружие для стратегической защиты. Тогда это действительно мог быть мирный договор. Но разве кто-то готов дать НАСТОЯЩИЕ гарантии безопасности и того, что война не начнется снова? Никто не даст. Даже НАТО. Тем более, что в НАТО не берут без территориальной целостности.

Но была Буча. Она не была в феврале, вовсе нет. Террор и геноцид были позднее, уже в марте на некоторых ротациях. Это был сознательный приказ Путина устроить террор, заключить якобы мир, получить недовольный, бунтующий народ, устроить дестабилизацию власти и затем легко и быстро вторым блицкригом отдохнувшими, вооруженными, заправленными солдатами напасть по новой. Это и есть кацапский план. Устроить террор, заключить мир, дестабилизировать обстановку и напасть снова. Вероятность смерти Украины при таком мире равна 100%. Это пятикратное ухудшение итак тяжелой боевой обстановки на данный момент, если дать кацапам несколько месяцев мира. Без ядерных ракет даже и разговора не может быть о мире с потерей территории. Даже если цена такой победы будет десятки и сотни тысяч жизней, а это возможно. Иного выхода нет, десятки миллионов жизней на другой чаще весов. Сейчас самый лучший момент нанести окончательное поражение России. Больше такой возможности никогда не будет, как не будет и нового Майдана, так как больше никто таких ошибок как Янукович делать не будет, будут давить очень жестко и вычислять по новым камерам с распознаванием лиц всех активных заводил. Этот год самый лучший для освобождения страны.
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21.05.2022 00:23 Відповісти
Ага. Мечтать не вредно педофилы гнойные
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21.05.2022 00:24 Відповісти
пропозиції чергового штанмайєра (макарона дімайо) також не з пустого появились. Явно - з газпуку та кацнефті проплачено.
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21.05.2022 00:29 Відповісти
Україна воює одразу на два фронти - з москальською ордою та з її "слугами" на вищих щаблях влади. Москальська орда та її "слуги" спочатку намагалися політично повернути Україну у сферу впливу Московії, через підписання формули Штайнмаєра, проведення фейкових "виборів" в Лугандоні щоб завести до ВР депутатів-сепарів, які б унеможливили вступ до НАТО та рух в Європу. Коли цей план не спрацював, москалі та їхні "слуги" почали готувати Україну до окупації - руйнувалась наша оборонка, було закрите фінансування наших ракетних програм, Армія скорочувалась, а щоб народ все це "хавал", "слуги" почали закатувати мільярди в асфальт, паралельно розпочалася шалена антизахідна інформаційна та антиНАТОвська атака, котра триває й досі. Україну вели на заклання до ху..ла і те, що після 24.02.22. український Народ та Армія дали шалену відсіч москальським свинособакам було сюрпризом не тільки для москалів, а й для їхніх партнерів - "слуг кремля". Швидке просування москалів на Київ та майже безперешкодна окупація Херсона, Бердянська, Мелітополя, оточення Маріуполя це не випадковість, а результат "роботи" "слуг кремля" останні 3 роки...
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21.05.2022 00:30 Відповісти
А что не так с Арамахом и остальными? Они выглядят как идиоты, им поверили в продажный мир и вывели кацапские войска из Броваров. Про Бучу та понятно, там бы зажали в бутерброд и приняли всех кацапов, если бы они не убежали. Но Черниговщину они держали крепко. В итоге освободили быстро и дешево большую территорию. Не прям достижение, Харьков и Юг они держат из-за пушечного мяса из ЛНР и ДНР, которое там сидит в каждой деревне, а на Севере они не имели таких ресурсов и желающих умереть как идиот, но замедлив наше освобождение. Они свое дело сделали. Во-вторых, убеждение в скором якобы мире демотивирует кацапов нападать. Они получают эту информацию из ворованных телефонов от родственников, ну и все как один не хотят идти в атаку. Ведь если меня убьют и через час подпишут мир, то я умру как тупой кацап. Лучше посижу. При этом нашим бойцам надо чётко донести обратное, что будем выбивать до конца, это все развод доверчивого лоха путина. Хорошая агентурная работа, результат по площади очень неплохой.
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21.05.2022 00:42 Відповісти
Як би самим потім не заплутатись і СЕБЕ не обдурити.
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21.05.2022 00:54 Відповісти
С Киева,сум и Чернигова кацапы ушли больше сами-это называется сокращение линии фронта при весьма ограниченном военном контингенте.
Сейчас они тоже проводят подобное сокрашение-в харьковской области,под Мариуполем,прекратили наступать на правобережье Днепра.
По сути наступление сейчас идёт только по охвату Лисичанска и Северодонецка,в других местах только иммитация
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21.05.2022 11:08 Відповісти
як скаже дідо Йосип і вуйко Борис ..так і зробить Зеля..тому не нападайте на чемне "руководство"
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21.05.2022 00:32 Відповісти
Угу-угу:
з Каналом у Крим?
з Коридором у Крим?
с Запорізькою АЕС?
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21.05.2022 00:40 Відповісти
И нашими портами. У кацапов губа трамплином.
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21.05.2022 01:51 Відповісти
Зафіксують, потім підуть новою спробою на Київ... Тепер це буде вічна історія .....

Треба було КРАЇНУ БУДУВАТИ, як поляки, литовці, латиші ... А НЕ ЧОРТІШО І З БОКУ БАНТІК ...30 РОКІВ НА ТО БУЛО ....
Фінів і шведів одразу в НАТО взяли, бо нормальні... а Україну, як якусь браковану, відкижали і відкидають....
Одним словом, ГАМНО у нас А НЕ КРАЇНА, гірше тільки КОНЧЄНІ МОСКАЛІ.... Українців хоча б біженцями Європа приймає, а москалів взагалі не переварює.... Викидають москалоту звідусіль, звідки можна... Зі спорту, з економік та ринків, з міжнародного розподілу праці...
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21.05.2022 00:55 Відповісти
Заднім розумом усі розумні. Але "куля дуже змінює мозок, навіть якщо потрапляє у жопу". До 24 лютого не було тієї кулі і того розуміння. І в Європі теж. В першу чергу в Європі. Тому і прийнають Шведів і Фінів. Бо Україна показала, що буде якщо не приймуть.
Зараз саме час довести, що не "браковані", а гідні.
Головне не зупинятись.
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21.05.2022 04:39 Відповісти
Нехай краще швабру у дупі фуйла разом з тим самим лавроконякою та шмойгу зафіксують!🖕 Сигналізатори фуєви! А гєйропейцям-"ліцеспасатєлям" вже давно пора зрозуміти : УКРАЇНЦІ БУДУТЬ ВОЮВАТИ ДО ОСТАННЬОГО КАЦАПАДЛА!
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21.05.2022 01:14 Відповісти
Та нє, хай не виводять війська, хай ще нові кацапські війська заведуть в Україну - треба питання окупації України кацапієй за 300 років вирішити раз і назавжди
Мокшанської імперії не повинно існувати ні в якому вигляді, в них не повино бути ні ТБ, ні пропаганди, ні переписаної брехливої історії, ні побєдобєсія. Розвалити, спалити, розвіяти по вітру всю память про Московію.
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21.05.2022 03:45 Відповісти
Не розумію в чому новина? Те що рашка обісралася стало очевидно через кілька діб після початку "спецоперації". Можливо кремлівському самодуру трохи пізніше, але факт залишається: Україну вони про*бали і почалося намагання заграбастати хоч щось, чи то розбомблені міста чи зерно з Херсонщини чи експонати музеїв.
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21.05.2022 04:29 Відповісти
Такими завуальваними тлумаченнями типу "зафіксувати поточні результати війни" коломойські натякають що кацапи хочуть припинити війну з визнання окупованого півдня України і частинами інших областей. А прямо сказати боневтіки не можуть, бо хочуть щоб ми на це погодилися. Тепеп будуть мусолити нам це як і з водою в Крим роком раніше.
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21.05.2022 07:22 Відповісти
Ніякого миру поки Росія не забереться з окупованих територій https://youtu.be/f_CcpulUE8g
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21.05.2022 08:22 Відповісти
Выдавать желаемое за действительное - любимое занятие всех лузеров.
В РФ сотни пропагандистов, десятки топ-пропагандистов. То, что сказал один (какой-то там Ходоренок) - вовсе не означает, что это тенденция или "новый вектор" пропаганды РФ.
Путлер не намерен останавливать войну. Путлер хочет уничтожить Украину. Ресурсов у РФ много. Это, пока, всё, что нужно знать про РФ. Всё иное - разговоры для бедных.
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21.05.2022 09:07 Відповісти
Ніякого миру,переговорів,добивати кацапа остаточно.
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21.05.2022 10:55 Відповісти
 
 