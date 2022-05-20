Росія сигналізує Заходу про бажання зафіксувати поточні результати війни, - РНБО
Центр протидії дезінформації при РНБО повідомляє, що останнім часом пропаганда нав'язує населенню Росії думку, що у її війні проти України "не все так однозначно". У такий спосіб Росія, на думку ЦПД, спрямовує сигнал Заходу про її бажання зафіксувати результати війни станом на сьогодні.
Про це йдеться у повідомленні ЦПД, передає Цензор.НЕТ.
"Не зважаючи на потужність російської пропаганди, вона є негнучкою та нездатною різко змінювати напрямок. Кардинальна заміна "кремлівських методичок", а з ними і вектору роботи відбувається вкрай рідко. Однак, схоже, цього тижня відбулася саме така заміна.
Індикатором її початку став російський експерт-пропагандист михайло ходорьонок, який в ефірі передачі "60 хвилин" заявив, що росії варто вивести війська з України. При цьому, він попередив, що для російської армії ситуація лише погіршуватиметься, оскільки Україна має більшу міжнародну підтримку.
"Найголовніший недолік нашого військово-політичного становища в тому, що ми в повній геополітичній самоті і практично проти нас, як би нам не хотілося це визнавати, весь світ. З цієї ситуації треба виходити", – зазначив м.ходорьонок. Говорячи про військові здібності Збройних сил України, він заявив, що "рівень професіоналізму будь-якої армії визначається не комплектуванням її за контрактом, а рівнем вишколу особового складу та його настрою, готовності проливати кров за свою Батьківщину. Ось цим визначається рівень професіоналізму. Зрештою, перемога на полі бою визначається високим моральним станом особового складу, що проливає кров, за ті ідеї, за які він готовий битися".
Та найбільш дивним є те, що цей виступ м.ходарьонка супроводжувався доволі поміркованими коментарями ведучої ольги скабеєвої. І цей факт наштовхує на роздуми ще більше.
Теза "не все так однозначно" у контексті війни з Україною поширюється російськими ЗМІ всіх рівнів. Експерти та політологи різного калібру дають прогнози, близькі до капітуляційних.
Ще одним дивним фактом у цій ситуації є те, що услід за пропагандистами до тиражування тези "не все так однозначно" додалися й перші особи росії: представники вищого політичного керівництва рф, дипломати та навіть військові. Останні поглиблюють основну тезу, заявляючи приблизно наступне: "росія сьогодні воює не з Україною, а з об’єднаним Заходом, на жаль, на території України та руками українців", – такі заяви є прямо протилежними тим, що висловлювалися у медійному полі ще два-три тижні тому.
І тут важливо зробити перший висновок: всіма комунікаційними каналами населенню росії нав’язується думка, що "у війні не все так однозначно, оскільки ми (росія) воюємо не зі слабкою Україною, а з могутнім Заходом". Таким чином нівелюється навіть найменший натяк на революційні настрої серед населення рф.
Водночас, зважаючи на підключення до просування тези "не все так однозначно" вищого військово-політичного керівництва рф, напрошується другий висновок: з пом’якшенням медійної риторики щодо бойових дій в Україні, росія надсилає чіткий сигнал Заходу щодо можливості зафіксувати результати війни станом на сьогодні, та намагається отримати зворотну реакцію.
З огляду на отриману реакцію "колективного Заходу", російська пропагандистська машина продовжить пом’якшувати "войовничу" риторику, або ж знову візьме оперативну паузу для побудови нового вектору роботи та підготовки нових "методичок", - розповіли в РНБО.
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Ага - щасс...
Вже стає очеаидним, що всі цілі, які переслідував пуйло в Україні, він отримав по договорняку с Зелей.
Сухопутний коридор з рашки в Крим, воду в Крим, весь Донбас ( через 1-2 тижня буде здано залишок Луганської області, зі стандартним формулюванням - від Сєвєродонецьк та Лисичанськ нічого не лишилось тільки руїни, а ще через місяць іуда здасть всю Донецьк область).
Цілі пуйла будуть виконані, а далі припинення вогню та підписання "мирного договору", згідно з яким всі захоплені території України залишаються під рашкою.
Іуда продав Христа за 30 срібняків, а Зелений іуда продав Україну за збереження своєї шкіри і другий термін президентства.
Доречі, з початку війни, з кремля було заявлено, що рашка не збирається міняти владу в Україні.
А чому? А тому що Зеля взяв на себе зобов'язання все тишком здати пуйлу, що він хоче. Демонструючи при цьому бурну діяльність по захисту країни
Снова вылезло все говно с ОП.Ермак снова у руля.Уже настроены на деребан помощи.
Гореть в аду Зелеленому ******,на его совести десятки тысяч смертей украинцев
А стосовно заяв кацапів щодо політичного керівництва України хочеться нагадати одну малесеньку деталь: коли президентом України був Порох, то кремль неодноразово заявляв крізь сльози, що вони можуть домовитися будь з ким, крім Порошенка. І деяким дебілам вже тоді слід було взяти це до уваги, а не розвішувати вуха під локшину від "г+г", "інтер", "н'юзван", "112", "наш" і т. д.
Слід очикувати активізації дєрьмаків, подоляків, арахамій, оскільки озвучується саме той варіант, який крємль раніше озвучував через ОПУ зіц-президента України.
Но была Буча. Она не была в феврале, вовсе нет. Террор и геноцид были позднее, уже в марте на некоторых ротациях. Это был сознательный приказ Путина устроить террор, заключить якобы мир, получить недовольный, бунтующий народ, устроить дестабилизацию власти и затем легко и быстро вторым блицкригом отдохнувшими, вооруженными, заправленными солдатами напасть по новой. Это и есть кацапский план. Устроить террор, заключить мир, дестабилизировать обстановку и напасть снова. Вероятность смерти Украины при таком мире равна 100%. Это пятикратное ухудшение итак тяжелой боевой обстановки на данный момент, если дать кацапам несколько месяцев мира. Без ядерных ракет даже и разговора не может быть о мире с потерей территории. Даже если цена такой победы будет десятки и сотни тысяч жизней, а это возможно. Иного выхода нет, десятки миллионов жизней на другой чаще весов. Сейчас самый лучший момент нанести окончательное поражение России. Больше такой возможности никогда не будет, как не будет и нового Майдана, так как больше никто таких ошибок как Янукович делать не будет, будут давить очень жестко и вычислять по новым камерам с распознаванием лиц всех активных заводил. Этот год самый лучший для освобождения страны.
Сейчас они тоже проводят подобное сокрашение-в харьковской области,под Мариуполем,прекратили наступать на правобережье Днепра.
По сути наступление сейчас идёт только по охвату Лисичанска и Северодонецка,в других местах только иммитация
з Каналом у Крим?
з Коридором у Крим?
с Запорізькою АЕС?
Треба було КРАЇНУ БУДУВАТИ, як поляки, литовці, латиші ... А НЕ ЧОРТІШО І З БОКУ БАНТІК ...30 РОКІВ НА ТО БУЛО ....
Фінів і шведів одразу в НАТО взяли, бо нормальні... а Україну, як якусь браковану, відкижали і відкидають....
Одним словом, ГАМНО у нас А НЕ КРАЇНА, гірше тільки КОНЧЄНІ МОСКАЛІ.... Українців хоча б біженцями Європа приймає, а москалів взагалі не переварює.... Викидають москалоту звідусіль, звідки можна... Зі спорту, з економік та ринків, з міжнародного розподілу праці...
Зараз саме час довести, що не "браковані", а гідні.
Головне не зупинятись.
Мокшанської імперії не повинно існувати ні в якому вигляді, в них не повино бути ні ТБ, ні пропаганди, ні переписаної брехливої історії, ні побєдобєсія. Розвалити, спалити, розвіяти по вітру всю память про Московію.
В РФ сотни пропагандистов, десятки топ-пропагандистов. То, что сказал один (какой-то там Ходоренок) - вовсе не означает, что это тенденция или "новый вектор" пропаганды РФ.
Путлер не намерен останавливать войну. Путлер хочет уничтожить Украину. Ресурсов у РФ много. Это, пока, всё, что нужно знать про РФ. Всё иное - разговоры для бедных.