Росія сигналізує Заходу про бажання зафіксувати поточні результати війни, - РНБО

Центр протидії дезінформації при РНБО повідомляє, що останнім часом пропаганда нав'язує населенню Росії думку, що у її війні проти України "не все так однозначно". У такий спосіб Росія, на думку ЦПД, спрямовує сигнал Заходу про її бажання зафіксувати результати війни станом на сьогодні.

Про це йдеться у повідомленні ЦПД, передає Цензор.НЕТ.

"Не зважаючи на потужність російської пропаганди, вона є негнучкою та нездатною різко змінювати напрямок. Кардинальна заміна "кремлівських методичок", а з ними і вектору роботи відбувається вкрай рідко. Однак, схоже, цього тижня відбулася саме така заміна.

Індикатором її початку став російський експерт-пропагандист михайло ходорьонок, який в ефірі передачі "60 хвилин" заявив, що росії варто вивести війська з України. При цьому, він попередив, що для російської армії ситуація лише погіршуватиметься, оскільки Україна має більшу міжнародну підтримку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські пропагандисти змінюють риторику: воєнні поразки - "стратегічний задум", - ЦПД

"Найголовніший недолік нашого військово-політичного становища в тому, що ми в повній геополітичній самоті і практично проти нас, як би нам не хотілося це визнавати, весь світ. З цієї ситуації треба виходити", – зазначив м.ходорьонок. Говорячи про військові здібності Збройних сил України, він заявив, що "рівень професіоналізму будь-якої армії визначається не комплектуванням її за контрактом, а рівнем вишколу особового складу та його настрою, готовності проливати кров за свою Батьківщину. Ось цим визначається рівень професіоналізму. Зрештою, перемога на полі бою визначається високим моральним станом особового складу, що проливає кров, за ті ідеї, за які він готовий битися".

Та найбільш дивним є те, що цей виступ м.ходарьонка супроводжувався доволі поміркованими коментарями ведучої ольги скабеєвої. І цей факт наштовхує на роздуми ще більше.

Теза "не все так однозначно" у контексті війни з Україною поширюється російськими ЗМІ всіх рівнів. Експерти та політологи різного калібру дають прогнози, близькі до капітуляційних.

Ще одним дивним фактом у цій ситуації є те, що услід за пропагандистами до тиражування тези "не все так однозначно" додалися й перші особи росії: представники вищого політичного керівництва рф, дипломати та навіть військові. Останні поглиблюють основну тезу, заявляючи приблизно наступне: "росія сьогодні воює не з Україною, а з об’єднаним Заходом, на жаль, на території України та руками українців", – такі заяви є прямо протилежними тим, що висловлювалися у медійному полі ще два-три тижні тому.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російський школяр написав у класному чаті "Слава Україні". На нього одразу доніс у поліцію батько однокласника

І тут важливо зробити перший висновок: всіма комунікаційними каналами населенню росії нав’язується думка, що "у війні не все так однозначно, оскільки ми (росія) воюємо не зі слабкою Україною, а з могутнім Заходом". Таким чином нівелюється навіть найменший натяк на революційні настрої серед населення рф.

Водночас, зважаючи на підключення до просування тези "не все так однозначно" вищого військово-політичного керівництва рф, напрошується другий висновок: з пом’якшенням медійної риторики щодо бойових дій в Україні, росія надсилає чіткий сигнал Заходу щодо можливості зафіксувати результати війни станом на сьогодні, та намагається отримати зворотну реакцію.

З огляду на отриману реакцію "колективного Заходу", російська пропагандистська машина продовжить пом’якшувати "войовничу" риторику, або ж знову візьме оперативну паузу для побудови нового вектору роботи та підготовки нових "методичок", - розповіли в РНБО.