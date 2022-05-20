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Новини Війна
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20 травня уражено 5 повітряних цілей російських окупантів, - Повітряні сили ЗСУ

ппо

За поточну добу силами протиповітряної оборони уражено 5 повітряних цілей ворога: 3 БпЛА, 1 крилата ракета та 1 невстановлена ціль (імовірно вертоліт).

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"20 травня рашисти продовжили завдавати ракетних ударів, намагаючись уразити транспортні розв’язки та об’єкти критичної інфраструктури України.

Українські винищувачі патрулюють повітряний простій на підконтрольній Збройним Силам території, а ударна авіація Повітряних Сил в черговий раз завдала ударів по скупченню техніки, живій силі та інших об’єктах ворога. В результаті авіаударів знищено щонайменше 20 бойових броньованих машин", - йдеться у повідомленні.

Протиповітряна оборона Сухопутних військ уразила два безпілотних літальних апарати: "Орлан-10" та "Зала".

Також дивіться: Українська ППО збила ворожий літак. ВIДЕО

Ще один БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10" та одну крилату ракету знищили підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ.

Також уражено одну ціль невстановленого типу (імовірно ворожий вертоліт, інформація уточнюється).

Автор: 

ППО (3143) ЗСУ (7499)


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сьогодня, приблизно о 22-ій, над Гостомелем пролітала якась хрінь з ліхтарем - помітили випадково, бо незвично в нічному небі бачити, в останні місяці, літак! проте, на літаку, за звичай, ліхтар мерехтить - а тут просто світився... полетіла ця хрінь у бік Вишгороду
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21.05.2022 00:04 Відповісти
Може то не ліхтар а працюючий двигун ракети чи літака?
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21.05.2022 00:10 Відповісти
может это МКС?
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21.05.2022 00:29 Відповісти
Только 1 ракета? А на Фастовщине сегодня утром приземлили летящую хрень - это ее посчитали?
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21.05.2022 01:27 Відповісти
Ні, не порахували. Це результати за минулу добу.
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21.05.2022 06:11 Відповісти
 
 