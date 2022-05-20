20 травня уражено 5 повітряних цілей російських окупантів, - Повітряні сили ЗСУ

За поточну добу силами протиповітряної оборони уражено 5 повітряних цілей ворога: 3 БпЛА, 1 крилата ракета та 1 невстановлена ціль (імовірно вертоліт).

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"20 травня рашисти продовжили завдавати ракетних ударів, намагаючись уразити транспортні розв’язки та об’єкти критичної інфраструктури України.

Українські винищувачі патрулюють повітряний простій на підконтрольній Збройним Силам території, а ударна авіація Повітряних Сил в черговий раз завдала ударів по скупченню техніки, живій силі та інших об’єктах ворога. В результаті авіаударів знищено щонайменше 20 бойових броньованих машин", - йдеться у повідомленні.

Протиповітряна оборона Сухопутних військ уразила два безпілотних літальних апарати: "Орлан-10" та "Зала".

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Ще один БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10" та одну крилату ракету знищили підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ.

Також уражено одну ціль невстановленого типу (імовірно ворожий вертоліт, інформація уточнюється).