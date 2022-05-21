Плани РФ - оточити Луганщину або зробити з неї згарище, - Гайдай
На околицях Сєверодонецька точаться бої. Обов'язок Луганщини - не дати росіянам просунутися дал.
Про це у Telegram повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Росіяни знищують Сєверодонецьк, як Маріуполь. На околицях міста точаться бої. Гірську громаду щодня бомблять авіацією.
Плани ворога - оточити область, або зробити з неї згарище, як у Попасній. Це тяжка доля Луганщини: не дати росіянам просунутися далі", - зазначив він.
Топ коментарі
+10 Борменталь Незабаром
показати весь коментар21.05.2022 08:21
+5 Olena Lynch
показати весь коментар21.05.2022 08:34
+4 Олег Васильченко #473419
показати весь коментар21.05.2022 09:26
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наче писали, що газу там стільки що можна опалювати Європу тисячу років - тож москалям нахрєн не потрібен заселений даунбас - їм потрібні родовища
І чи він там є, і скільки його. А як навіть є- від розмов до видобутку- роки і роки.
Так що війна точно не за сланцевий газ
Там ещё новотошковка держится и золотое