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Плани РФ - оточити Луганщину або зробити з неї згарище, - Гайдай

луганщина

На околицях Сєверодонецька точаться бої. Обов'язок Луганщини - не дати росіянам просунутися дал.

Про це у Telegram повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни знищують Сєверодонецьк, як Маріуполь. На околицях міста точаться бої. Гірську громаду щодня бомблять авіацією.

Плани ворога - оточити область, або зробити з неї згарище, як у Попасній. Це тяжка доля Луганщини: не дати росіянам просунутися далі", - зазначив він.

Також читайте: ЗСУ можуть піти у контрнаступ на Луганщині вже в червні, - Гайдай

Автор: 

Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4874)


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Топ коментарі
+10
кажуть що на цій території величезні об'єми сланцевого газу! до 14-го року там вже якийсь американський гигант починав розвідку, але потім туповаті місцеві, нажерлися москальської гівнопропаганди и почали активно протестувати за припинення його роботи!
наче писали, що газу там стільки що можна опалювати Європу тисячу років - тож москалям нахрєн не потрібен заселений даунбас - їм потрібні родовища
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21.05.2022 08:21
+5
Так об этом давно уже писали, в конце месяца зеленые скажут , что там ничего нет, это просто территория . Типа , ну и хрен с ней.
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21.05.2022 08:34
+4
Якщо Захід буде нас озброювати не тільки захисною зброєю, але й наступальною, то такого не буде. Але щось вони не спішать. Особливо потрібні високоточні ракети середньої і дальної дії.
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21.05.2022 09:26
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кажуть що на цій території величезні об'єми сланцевого газу! до 14-го року там вже якийсь американський гигант починав розвідку, але потім туповаті місцеві, нажерлися москальської гівнопропаганди и почали активно протестувати за припинення його роботи!
наче писали, що газу там стільки що можна опалювати Європу тисячу років - тож москалям нахрєн не потрібен заселений даунбас - їм потрібні родовища
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21.05.2022 08:21 Відповісти
Можливо☝
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21.05.2022 08:26 Відповісти
Боротьба за ресурси.Звичайно видобуток і протягнути трубу в Европу легше ніж вести труби з Ямалу,плюс треба станції підкачки .а тут пару можна сказати метрів до кордону.Поки не спалять всі вуглеводи то таке буде..А альтернативна енергія поки що поступається.
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21.05.2022 08:32 Відповісти
У кацапів немає технологій для видобутку сланцевого газу. Тим більше під санкціями.
І чи він там є, і скільки його. А як навіть є- від розмов до видобутку- роки і роки.
Так що війна точно не за сланцевий газ
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21.05.2022 08:43 Відповісти
і ви досі вірите, що захід не продасть їм цю технологію та не побудує все необхідне?
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21.05.2022 09:00 Відповісти
Главное не добывать самим , а не дать другим с технологиями добывать им газ и создавать конкуренцию себе.
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21.05.2022 09:13 Відповісти
Гірську громаду щодня ******** авіацією - чтобы это значило «Гірську громаду», где это?
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21.05.2022 08:29 Відповісти
Это тот "язычок" что остался между потерянной Попасной и Лисичанском.
Там ещё новотошковка держится и золотое
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21.05.2022 10:31 Відповісти
Так об этом давно уже писали, в конце месяца зеленые скажут , что там ничего нет, это просто территория . Типа , ну и хрен с ней.
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21.05.2022 08:34 Відповісти
V Omane vse obo vsem uzhe dogovorilis
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21.05.2022 09:12 Відповісти
Как там - июль/август, а к середине сентября усё вернем взад? Угу.
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21.05.2022 08:45 Відповісти
Якщо Захід буде нас озброювати не тільки захисною зброєю, але й наступальною, то такого не буде. Але щось вони не спішать. Особливо потрібні високоточні ракети середньої і дальної дії.
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21.05.2022 09:26 Відповісти
 
 