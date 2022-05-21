Плани РФ - оточити Луганщину або зробити з неї згарище, - Гайдай

На околицях Сєверодонецька точаться бої. Обов'язок Луганщини - не дати росіянам просунутися дал.

Про це у Telegram повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни знищують Сєверодонецьк, як Маріуполь. На околицях міста точаться бої. Гірську громаду щодня бомблять авіацією.

Плани ворога - оточити область, або зробити з неї згарище, як у Попасній. Це тяжка доля Луганщини: не дати росіянам просунутися далі", - зазначив він.

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