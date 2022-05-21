Планы РФ – окружить Луганщину или сделать из нее пепелище, - Гайдай

В окрестностях Северодонецка идут бои. Обязанность Луганщины – не дать россиянам продвинуться дал.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне уничтожают Северодонецк как Мариуполь. В окрестностях города идут бои. Горcкую громаду ежедневно бомбит авиация.

Планы врага - окружить область или сделать из нее пепелище, как в Попасной. Это - тяжелая судьба Луганщины: не дать россиянам продвинуться дальше", – отметил он.

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