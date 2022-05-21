Планы РФ – окружить Луганщину или сделать из нее пепелище, - Гайдай
В окрестностях Северодонецка идут бои. Обязанность Луганщины – не дать россиянам продвинуться дал.
Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Россияне уничтожают Северодонецк как Мариуполь. В окрестностях города идут бои. Горcкую громаду ежедневно бомбит авиация.
Планы врага - окружить область или сделать из нее пепелище, как в Попасной. Это - тяжелая судьба Луганщины: не дать россиянам продвинуться дальше", – отметил он.
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Топ комментарии
+10 Борменталь Незабаром
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+5 Olena Lynch
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+4 Олег Васильченко #473419
показать весь комментарий21.05.2022 09:26
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наче писали, що газу там стільки що можна опалювати Європу тисячу років - тож москалям нахрєн не потрібен заселений даунбас - їм потрібні родовища
І чи він там є, і скільки його. А як навіть є- від розмов до видобутку- роки і роки.
Так що війна точно не за сланцевий газ
Там ещё новотошковка держится и золотое