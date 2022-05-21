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Новости Война
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Планы РФ – окружить Луганщину или сделать из нее пепелище, - Гайдай

луганщина

В окрестностях Северодонецка идут бои. Обязанность Луганщины – не дать россиянам продвинуться дал.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне уничтожают Северодонецк как Мариуполь. В окрестностях города идут бои. Горcкую громаду ежедневно бомбит авиация.

Планы врага - окружить область или сделать из нее пепелище, как в Попасной. Это - тяжелая судьба Луганщины: не дать россиянам продвинуться дальше", – отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ могут пойти в контрнаступление на Луганщине уже в июне, - Гайдай

Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6492)


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Топ комментарии
+10
кажуть що на цій території величезні об'єми сланцевого газу! до 14-го року там вже якийсь американський гигант починав розвідку, але потім туповаті місцеві, нажерлися москальської гівнопропаганди и почали активно протестувати за припинення його роботи!
наче писали, що газу там стільки що можна опалювати Європу тисячу років - тож москалям нахрєн не потрібен заселений даунбас - їм потрібні родовища
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21.05.2022 08:21
+5
Так об этом давно уже писали, в конце месяца зеленые скажут , что там ничего нет, это просто территория . Типа , ну и хрен с ней.
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21.05.2022 08:34
+4
Якщо Захід буде нас озброювати не тільки захисною зброєю, але й наступальною, то такого не буде. Але щось вони не спішать. Особливо потрібні високоточні ракети середньої і дальної дії.
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21.05.2022 09:26
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кажуть що на цій території величезні об'єми сланцевого газу! до 14-го року там вже якийсь американський гигант починав розвідку, але потім туповаті місцеві, нажерлися москальської гівнопропаганди и почали активно протестувати за припинення його роботи!
наче писали, що газу там стільки що можна опалювати Європу тисячу років - тож москалям нахрєн не потрібен заселений даунбас - їм потрібні родовища
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21.05.2022 08:21 Ответить
Можливо☝
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21.05.2022 08:26 Ответить
Боротьба за ресурси.Звичайно видобуток і протягнути трубу в Европу легше ніж вести труби з Ямалу,плюс треба станції підкачки .а тут пару можна сказати метрів до кордону.Поки не спалять всі вуглеводи то таке буде..А альтернативна енергія поки що поступається.
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21.05.2022 08:32 Ответить
У кацапів немає технологій для видобутку сланцевого газу. Тим більше під санкціями.
І чи він там є, і скільки його. А як навіть є- від розмов до видобутку- роки і роки.
Так що війна точно не за сланцевий газ
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21.05.2022 08:43 Ответить
і ви досі вірите, що захід не продасть їм цю технологію та не побудує все необхідне?
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21.05.2022 09:00 Ответить
Главное не добывать самим , а не дать другим с технологиями добывать им газ и создавать конкуренцию себе.
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21.05.2022 09:13 Ответить
Гірську громаду щодня ******** авіацією - чтобы это значило «Гірську громаду», где это?
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21.05.2022 08:29 Ответить
Это тот "язычок" что остался между потерянной Попасной и Лисичанском.
Там ещё новотошковка держится и золотое
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21.05.2022 10:31 Ответить
Так об этом давно уже писали, в конце месяца зеленые скажут , что там ничего нет, это просто территория . Типа , ну и хрен с ней.
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21.05.2022 08:34 Ответить
V Omane vse obo vsem uzhe dogovorilis
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21.05.2022 09:12 Ответить
Как там - июль/август, а к середине сентября усё вернем взад? Угу.
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21.05.2022 08:45 Ответить
Якщо Захід буде нас озброювати не тільки захисною зброєю, але й наступальною, то такого не буде. Але щось вони не спішать. Особливо потрібні високоточні ракети середньої і дальної дії.
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21.05.2022 09:26 Ответить
 
 