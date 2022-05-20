ВСУ могут пойти в контрнаступление на Луганщине уже в июне, - Гайдай
Защитники Луганщины сдерживают российских оккупантов от дальнейшего продвижения в другие регионы Украины.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
Задача Луганщины - сдерживать врага максимально долго. Контрнаступление может начаться в июне.
"Луганщина сейчас - самая горячая точка Украины, область сдерживает врага от дальнейшего продвижения в другие регионы. Обстрелы мирных населенных пунктов орки усилили, они продолжают придерживаться тактики "выжженной земли", потому что иначе захватить наши территории не могут", - отметил он.
Топ комментарии
+15 ПравдаЛюбка
показать весь комментарий20.05.2022 22:05
+10 Украина побеждает и победит
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+9 Владислав Масич
показать весь комментарий20.05.2022 22:05
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Потихеньку, непомітно, без реклами. Це як з флагманом москва = покурили цигарки не там де треба, та й все.
Но это если со стороны попасной не прорвут дальше оборону ,если перейдут дорогу на бахмут и продвинутся километров на 10-15 севернее -будет оперативное окружение агломерации.
До дороги орки фактически уже дошли
Але дивлюсь, що їх тут, в тилу, тупо тримають не тиждень-два для злагодження і комплектації, а уже 2 місяці і у мене виникає купа питань. Складається, що йде гра з кацапами в піддавки. Вони беруть половину своїх військ, концентрують в одному місці і потроху вижимають кілометри оборони, а наші тупо сидять в тилу і щось чекають, голі фланги кацапів ніхто й не збирається атакувати
а то бігом будуть анексувати
Душа болит за Херсон, Бердянск, Мелитопль, Мариуполь и контрнаступ нужен на юге.
Единственное, что добилась орда оккупацией территории Украины - невозможность вступления Украины в НАТО и ЕС из-за территориалых конфликтов.