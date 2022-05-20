РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6960 посетителей онлайн
Новости Война
11 671 38

ВСУ могут пойти в контрнаступление на Луганщине уже в июне, - Гайдай

зсу

Защитники Луганщины сдерживают российских оккупантов от дальнейшего продвижения в другие регионы Украины.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

Задача Луганщины - сдерживать врага максимально долго. Контрнаступление может начаться в июне.

"Луганщина сейчас - самая горячая точка Украины, область сдерживает врага от дальнейшего продвижения в другие регионы. Обстрелы мирных населенных пунктов орки усилили, они продолжают придерживаться тактики "выжженной земли", потому что иначе захватить наши территории не могут", - отметил он.

Смотрите также: Рашисты разрушили более 11 тыс. домов в Луганской области, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Автор: 

Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6491)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+15
.
показать весь комментарий
20.05.2022 22:05
+10
Тільки не треба рекламувати.
Потихеньку, непомітно, без реклами. Це як з флагманом москва = покурили цигарки не там де треба, та й все.
показать весь комментарий
20.05.2022 22:06
+9
А до цього часу ще б котлів під Гірським та Сєвєродонецьким уникнути(
показать весь комментарий
20.05.2022 22:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
.
показать весь комментарий
20.05.2022 22:05 Ответить
А собаки питаются российскою
показать весь комментарий
20.05.2022 22:26 Ответить
А до цього часу ще б котлів під Гірським та Сєвєродонецьким уникнути(
показать весь комментарий
20.05.2022 22:05 Ответить
З Попасної орки вже вчора вийшли на трасу Бахмут- Лисичанськ. Вони почали першою хвилею сковувати наших воїнів, а другою- їдуть повз і займають наступне село
показать весь комментарий
20.05.2022 22:16 Ответить
Не вышли, но по многим сообщениям уже в 2-3км от трассы, то есть простреливают её в зоне прямой видимости. Я не понимаю Генштаб. Надеюсь у него есть какой-то хитрый план, но не такой как в Мариуполе.
показать весь комментарий
20.05.2022 22:29 Ответить
от дивіться. у випадку з оточенням маріуполя, якщо відкинути навіть питання "хто розмінував чонгар", керівництво досить логічно пояснювало ситуацію з маріуполем. мовляв тут загроза Києву, всі сили на спасіння столиці, до того ж маріуполь опинився за 100 км в тилу. То що з Лисичанськом? Вже загрозим столиці нема. Ба навіть Харків відбили. І до Лисичанська не сто км. В чому проблема? які на цей раз не дай Бог будуть виправдання?
показать весь комментарий
20.05.2022 23:37 Ответить
Проблема в тому, що не треба таким "експертам" як ти лізти у військову справу
показать весь комментарий
21.05.2022 00:41 Ответить
Нахера это говорить?
показать весь комментарий
20.05.2022 22:06 Ответить
Тільки не треба рекламувати.
Потихеньку, непомітно, без реклами. Це як з флагманом москва = покурили цигарки не там де треба, та й все.
показать весь комментарий
20.05.2022 22:06 Ответить
мля яка реклама. який контрнаступ. ви переслухалися арестовича, а тим часом я не розумію, що думає командування, щоб врятувати ситуацію?!!
показать весь комментарий
20.05.2022 23:25 Ответить
Он не указал год . Год так будет 2025, может быть 2027 или 2032 тогда да правильно.
показать весь комментарий
21.05.2022 07:02 Ответить
В добрий час!! Сподівємося на Бога та ЗСУ !!!!!
показать весь комментарий
20.05.2022 22:06 Ответить
Гадаю що дядько Джо не дозволить! США купу бабла на перемогу України поставили !!!)))
показать весь комментарий
20.05.2022 22:17 Ответить
Дай Боже , ***** кинув на той напрямок 100 бтг і вони з Попасної зі сторони Бахмута в сторону Сіверська хочуть зробити котел їх так багато як зомбі палити і палити
показать весь комментарий
20.05.2022 22:08 Ответить
гайдай, не пзди зайвого.
показать весь комментарий
20.05.2022 22:09 Ответить
показать весь комментарий
20.05.2022 22:10 Ответить
показать весь комментарий
20.05.2022 23:20 Ответить
Впевнений, що сіверськодонецький агломерат утримається?
показать весь комментарий
20.05.2022 22:10 Ответить
лисичанск скорее всего удержится,северодонецк- нет.
Но это если со стороны попасной не прорвут дальше оборону ,если перейдут дорогу на бахмут и продвинутся километров на 10-15 севернее -будет оперативное окружение агломерации.
До дороги орки фактически уже дошли
показать весь комментарий
20.05.2022 22:19 Ответить
Я дивлюсь на величезну кількість наших військ в тилу і розумію, що утримається.
Але дивлюсь, що їх тут, в тилу, тупо тримають не тиждень-два для злагодження і комплектації, а уже 2 місяці і у мене виникає купа питань. Складається, що йде гра з кацапами в піддавки. Вони беруть половину своїх військ, концентрують в одному місці і потроху вижимають кілометри оборони, а наші тупо сидять в тилу і щось чекають, голі фланги кацапів ніхто й не збирається атакувати
показать весь комментарий
20.05.2022 23:12 Ответить
ми урочисто чекаємо дооовгого лендлізу. арестович обіцяє до осені..
показать весь комментарий
20.05.2022 23:38 Ответить
Певно чекають такого командира і стратега як ти , щоб довірити мобілізованих в твоє мудре командування !Щоб ти пройшовся з півночі і до півдня , та звільнив всі окуповані кацапнею землі включно з Кримом !
показать весь комментарий
21.05.2022 01:33 Ответить
ось хто такий гайдай, щоб розповідати плани Генерального штабу ЗСУ? ну що це за тупорила поведінка? але ляпнути щось в ефір... повна безвідповідальність і безтолковість... але в тому керівництві майже всі такі. он єрмак зброю "вибиває" Україні. ще один "трудяга і поцреот"
показать весь комментарий
20.05.2022 22:13 Ответить
У лютому 2020 року соратник Януковича Портнов пише пост у своїх аккаунтах в соц.медіа із закликом про допомогу у формуванні списків для майбутніх «фільтраційних» цілей.(на Херсонщині приходили адресно до проукраїнських активістів
показать весь комментарий
20.05.2022 22:20 Ответить
зэ-быдло дало этой мрази убежать
показать весь комментарий
20.05.2022 22:22 Ответить
два дні тому писав про срач у владі Україні..як дальше так піде ,то хай йому грець.
показать весь комментарий
20.05.2022 22:20 Ответить
А можуть не піти, а може не на Луганщині.
показать весь комментарий
20.05.2022 22:24 Ответить
до червня ещё дожить надо, не потерять бы Одесу, а "контр-наступ на Луганщинi" врядли что-либо изменит кардинально...
показать весь комментарий
20.05.2022 22:53 Ответить
так как русня воюет по 5 км в неделю то одессу они будут брать что трою)
показать весь комментарий
20.05.2022 23:22 Ответить
навіщо афішувати, тихо собі атакувати,
а то бігом будуть анексувати
показать весь комментарий
21.05.2022 02:42 Ответить
А от я вам по-секрету скажу, вьі только никому не рассказьівайте. Лично мне тот лугандон донецкий пох. Там не украинцы. Просто надо держать фронт чтоб дальше не лезли, спокойно бомбить Луганск и Донецк в хлам.
Душа болит за Херсон, Бердянск, Мелитопль, Мариуполь и контрнаступ нужен на юге.
показать весь комментарий
21.05.2022 07:13 Ответить
То что творится на лугондоне это отвлечение внимания от юга. Орда использует лугандон как мясорубку, оно им не нужно. Повезет захватить - хорошо, нет - то и хрен с ним. Главное для орды сейчас оккупация и аннексия юга Украины. Киев не повезло захватить, то есть вариант заморозки обстановки, а Киев в будущем будем посмотреть.
Единственное, что добилась орда оккупацией территории Украины - невозможность вступления Украины в НАТО и ЕС из-за территориалых конфликтов.
показать весь комментарий
21.05.2022 07:30 Ответить
 
 