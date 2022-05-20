ВСУ могут пойти в контрнаступление на Луганщине уже в июне, - Гайдай

Защитники Луганщины сдерживают российских оккупантов от дальнейшего продвижения в другие регионы Украины.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

Задача Луганщины - сдерживать врага максимально долго. Контрнаступление может начаться в июне.

"Луганщина сейчас - самая горячая точка Украины, область сдерживает врага от дальнейшего продвижения в другие регионы. Обстрелы мирных населенных пунктов орки усилили, они продолжают придерживаться тактики "выжженной земли", потому что иначе захватить наши территории не могут", - отметил он.

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