ЗСУ можуть піти у контрнаступ на Луганщині вже в червні, - Гайдай

Захисники Луганщини стримують російських окупантів від подальшого просування в інші регіони України.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Задача Луганщини: стримувати ворога максимально довго. Контрнаступ може початися в червні.

Луганщина нині найгарячіша точка України, область стримує ворога від подальшого просування в інші регіони. Обстріли мирних населених пунктів орки посилили, вони продовжують дотримуватися тактики "випаленої землі", бо інакшим шляхом захопити наші території не можуть", - зазначив він.

Також читайте: Рашисти зруйнували понад 11 тис. будинків на Луганщині, - Гайдай. ФОТОрепортаж