ЗСУ можуть піти у контрнаступ на Луганщині вже в червні, - Гайдай
Захисники Луганщини стримують російських окупантів від подальшого просування в інші регіони України.
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Задача Луганщини: стримувати ворога максимально довго. Контрнаступ може початися в червні.
Луганщина нині найгарячіша точка України, область стримує ворога від подальшого просування в інші регіони. Обстріли мирних населених пунктів орки посилили, вони продовжують дотримуватися тактики "випаленої землі", бо інакшим шляхом захопити наші території не можуть", - зазначив він.
Топ коментарі
+15 ПравдаЛюбка
показати весь коментар20.05.2022 22:05
+10 Украина побеждает и победит
показати весь коментар20.05.2022 22:06
+9 Владислав Масич
показати весь коментар20.05.2022 22:05
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Потихеньку, непомітно, без реклами. Це як з флагманом москва = покурили цигарки не там де треба, та й все.
Но это если со стороны попасной не прорвут дальше оборону ,если перейдут дорогу на бахмут и продвинутся километров на 10-15 севернее -будет оперативное окружение агломерации.
До дороги орки фактически уже дошли
Але дивлюсь, що їх тут, в тилу, тупо тримають не тиждень-два для злагодження і комплектації, а уже 2 місяці і у мене виникає купа питань. Складається, що йде гра з кацапами в піддавки. Вони беруть половину своїх військ, концентрують в одному місці і потроху вижимають кілометри оборони, а наші тупо сидять в тилу і щось чекають, голі фланги кацапів ніхто й не збирається атакувати
а то бігом будуть анексувати
Душа болит за Херсон, Бердянск, Мелитопль, Мариуполь и контрнаступ нужен на юге.
Единственное, что добилась орда оккупацией территории Украины - невозможность вступления Украины в НАТО и ЕС из-за территориалых конфликтов.