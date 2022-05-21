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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Агентів РФ, які передавали дані про ЗСУ окупантам, заарештовано на Миколаївщині

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На Миколаївщині заарештували 4 агентів РФ, які збирали інформацію про наслідки обстрілів дислокацію ЗСУ, військову техніку й особисті дані українських захисників і передавали їх куратору.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила Миколаївська обласна прокуратура в телеграмі.

Мешканець Херсона створив агентурну мережу й завербував чотирьох миколаївців. Одна жінка зібрала інформацію про місця дислокації військовослужбовців ЗСУ, яку передала організатору, орендувала на власне ім’я квартиру для диверсійно-розвідувальної групи. Інша з березня до травня систематично збирала й передавала дані про дислокацію й переміщення ЗСУ, наслідки російських обстрілів цивільних і військових об’єктів, решту інформації про військову обстановку в Миколаєві.

Працівниця Миколаївської обласної станції переливання крові надіслала організатору мережі фото документа з персональними даними 71 військового, а її чоловік добував інформацію про розташування підрозділів українських захисників та їхні координати.

Підозрюваним у державній зраді та несанкціонованому поширенні інформації про рух, переміщення та розміщення ЗСУ обрали запобіжний захід - тримання під вартою.

Правоохоронці шукають куратора російських агентів, щоб притягнути його до відповідальності. Нині триває досудове розслідування.

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Автор: 

Миколаївська область (2258) державна зрада (1678) ЗСУ (7499)


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Топ коментарі
+8
як кажуть по законам вйськового часу без суда і слідства- ці виро--и гірше за окупантів
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21.05.2022 10:35
+5
то таким як мінімум довічне з позбавленням громадянства і конфіскацією майна
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21.05.2022 10:40
+5
Потрібно змінити Закон і судить за Законом військового Стану, а не за законом мирного Стану.
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21.05.2022 10:43
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як кажуть по законам вйськового часу без суда і слідства- ці виро--и гірше за окупантів
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21.05.2022 10:35 Відповісти
Да таких с..ук и прикладами прибить не жалко..
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21.05.2022 14:32 Відповісти
то таким як мінімум довічне з позбавленням громадянства і конфіскацією майна
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21.05.2022 10:40 Відповісти
Потрібно змінити Закон і судить за Законом військового Стану, а не за законом мирного Стану.
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21.05.2022 10:43 Відповісти
Рашосамки без мозгов...
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21.05.2022 10:44 Відповісти
Нам на їх мізки ....... . Це вбивці. І судити їх маюсть саме за цією статею, а не відпускати під заставу.
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21.05.2022 11:06 Відповісти
Від початку травня у Вінниці тривають суди над взятими в полон на Миколаївщині бійцями так званої «Донецької народної республіки».На досудовому розслідуванні «днрівці» зізналися, що «їхали на куражі вбивати укрів», але їхні плани зіпсували ЗСУ.
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21.05.2022 10:47 Відповісти
влада скажет уродам айяйяй и отпустит.. ну может подержат их чуть-чуть в тепле и сЫтле.. это же не патриоты-"порохоботы", которых месяцами кошмарят и не патриотические телеканалы, которые можно тупо выключить из эфира по щелчку из ОПы
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21.05.2022 10:56 Відповісти
Де вироки? Чи по тихому відпускаєте?
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21.05.2022 11:23 Відповісти
а верховні агенти в жОПі пєрдізєнта як поживають?
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21.05.2022 13:02 Відповісти
Я підкажу, де ще агентів мордору можна налапати. Є в Києві будинок з хімерами, а навпроти- будинок з потворами... Та хто ж вас туда пустить бідолаги.
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21.05.2022 13:40 Відповісти
Розстріляти їх при спробі втечі та й по всьому...
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21.05.2022 14:24 Відповісти
 
 