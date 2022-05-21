Агентів РФ, які передавали дані про ЗСУ окупантам, заарештовано на Миколаївщині

На Миколаївщині заарештували 4 агентів РФ, які збирали інформацію про наслідки обстрілів дислокацію ЗСУ, військову техніку й особисті дані українських захисників і передавали їх куратору.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила Миколаївська обласна прокуратура в телеграмі.

Мешканець Херсона створив агентурну мережу й завербував чотирьох миколаївців. Одна жінка зібрала інформацію про місця дислокації військовослужбовців ЗСУ, яку передала організатору, орендувала на власне ім’я квартиру для диверсійно-розвідувальної групи. Інша з березня до травня систематично збирала й передавала дані про дислокацію й переміщення ЗСУ, наслідки російських обстрілів цивільних і військових об’єктів, решту інформації про військову обстановку в Миколаєві.

Працівниця Миколаївської обласної станції переливання крові надіслала організатору мережі фото документа з персональними даними 71 військового, а її чоловік добував інформацію про розташування підрозділів українських захисників та їхні координати.

Підозрюваним у державній зраді та несанкціонованому поширенні інформації про рух, переміщення та розміщення ЗСУ обрали запобіжний захід - тримання під вартою.

Правоохоронці шукають куратора російських агентів, щоб притягнути його до відповідальності. Нині триває досудове розслідування.

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