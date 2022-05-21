Ексгенсек НАТО розкритикував Шольца за позицію щодо України
Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен розкритикував обережний курс уряду Німеччини щодо агресивної війни Росії проти України.
Про це Расмуссен заявив в інтерв’ю газеті Handelsblatt, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
За його словами, Німеччина "надто вагається, щоб поставити важке озброєння та ввести санкції".
"Звичайно, Німеччина сильно залежить від імпорту російського газу, але я думаю, що чітка позиція федерального уряду змінила б всю динаміку в Україні. Нам потрібне німецьке лідерство", - вважає Расмуссен.
Він також закликав європейців негайно припинити імпорт нафти та газу з Росії. "Звичайно, енергетичне ембарго матиме свою ціну. Але, порівняно з ціною затяжної війни, ця ціна була б невеликою", - сказав колишній генсек НАТО.
Раніше посол України в Берліні Андрій Мельник неодноразово критикував уряд Олафа Шольца за небажання постачати важке озброєння попри рішення Бундестагу.
До критики приєдналася і голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерман.
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А до него Adenauer... - великие немцы...
А после пошли schröder-и - schröder-изация Европы всей, - потом меркель, - меркелизация: МЕРКЕЛИТЬ! МЕРКЕЛИТЬ так меркелить!
Меркель: «меркелить», то есть ничего не делать с проблемой, в ожидании, что она решится сама собой... в пользу Путина....
Теперь Шольц из той же партии Putin Fershtein, агентуры Stasi..."
В пропасти немецкой истории и под ношей убитых я делал то, что делают люди, когда язык подводит - не выразить словами. "
Канцлер Германии Вилли Брандт.
Варшава Польша декабрь 1970.
ці люди один раз попали під фюрера а зараз під путлера.. вони як касаби можуть тільки виконувати накази.. і німецька- лающий язик команд