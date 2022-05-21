УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10609 відвідувачів онлайн
Новини
11 655 19

Ексгенсек НАТО розкритикував Шольца за позицію щодо України

шольц,расмуссен

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен розкритикував обережний курс уряду Німеччини щодо агресивної війни Росії проти України.

Про це Расмуссен заявив в інтерв’ю газеті Handelsblatt, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

За його словами, Німеччина "надто вагається, щоб поставити важке озброєння та ввести санкції".

"Звичайно, Німеччина сильно залежить від імпорту російського газу, але я думаю, що чітка позиція федерального уряду змінила б всю динаміку в Україні. Нам потрібне німецьке лідерство", - вважає Расмуссен.

Він також закликав європейців негайно припинити імпорт нафти та газу з Росії. "Звичайно, енергетичне ембарго матиме свою ціну. Але, порівняно з ціною затяжної війни, ця ціна була б невеликою", - сказав колишній генсек НАТО.

Читайте: Для Швеції та Фінляндії зараз - найкращий час вступити до НАТО. Адже Путін зайнятий Україною, - Расмуссен

Раніше посол України в Берліні Андрій Мельник неодноразово критикував уряд Олафа Шольца за небажання постачати важке озброєння попри рішення Бундестагу.

До критики приєдналася і голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерман.

Автор: 

Німеччина (7323) НАТО (6423) Расмуссен Андерс Фог (76) Шольц Олаф (1135)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
Шольц це штучно вирощена яйцеклітина Фрау Рібентроп, він як автономна спора ракової пухлини Шрьодера... взагалі німці це нащадки згвалтувань дідами, як і австрійці... так кацапська отруйна кров по венах циркулює
показати весь коментар
21.05.2022 13:15
+5
вони обидва ,чесно кажучи, появили себе не дуже.
показати весь коментар
21.05.2022 13:06
+4
ахах .... мне нравится немцы везде рассказывают сколько они дадут оружия ... они нам дадут оружия столько, что мы просто будем в шоке ... мы даже не сможем поверить что стоько оружия вообще бывает ... мы даже будем просить немцев забрать часть оружия обратно ... ну вот столько его будет много ... потом ... когда нибудь ... но обязательно будет 😂
показати весь коментар
21.05.2022 13:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вони обидва ,чесно кажучи, появили себе не дуже.
показати весь коментар
21.05.2022 13:06 Відповісти
Вилли Брандт...

А до него Adenauer... - великие немцы...

А после пошли schröder-и - schröder-изация Европы всей, - потом меркель, - меркелизация: МЕРКЕЛИТЬ! МЕРКЕЛИТЬ так меркелить!

Меркель: «меркелить», то есть ничего не делать с проблемой, в ожидании, что она решится сама собой... в пользу Путина....

Теперь Шольц из той же партии Putin Fershtein, агентуры Stasi..."

В пропасти немецкой истории и под ношей убитых я делал то, что делают люди, когда язык подводит - не выразить словами. "

Канцлер Германии Вилли Брандт.

Варшава Польша декабрь 1970.
показати весь коментар
21.05.2022 13:10 Відповісти
Скорей, шмеркелить.
показати весь коментар
21.05.2022 13:35 Відповісти
Шольц це штучно вирощена яйцеклітина Фрау Рібентроп, він як автономна спора ракової пухлини Шрьодера... взагалі німці це нащадки згвалтувань дідами, як і австрійці... так кацапська отруйна кров по венах циркулює
показати весь коментар
21.05.2022 13:15 Відповісти
на спор- ніколи німчура нічого не зробить корисного для нас ...
ці люди один раз попали під фюрера а зараз під путлера.. вони як касаби можуть тільки виконувати накази.. і німецька- лающий язик команд
показати весь коментар
21.05.2022 13:15 Відповісти
ахах .... мне нравится немцы везде рассказывают сколько они дадут оружия ... они нам дадут оружия столько, что мы просто будем в шоке ... мы даже не сможем поверить что стоько оружия вообще бывает ... мы даже будем просить немцев забрать часть оружия обратно ... ну вот столько его будет много ... потом ... когда нибудь ... но обязательно будет 😂
показати весь коментар
21.05.2022 13:16 Відповісти
шо він пристав до тої бідолажної ображеної ліверної ковбаси
показати весь коментар
21.05.2022 13:21 Відповісти
Він не правий , Німеччина не вагається , вона твердо проводить свою лінію - не давати те , що потрібно саме зараз .
показати весь коментар
21.05.2022 13:22 Відповісти
Скорей даже прорашинскую линию.
показати весь коментар
21.05.2022 14:05 Відповісти
шольцу эта критика - как мне измышления **********. Ему главное электоральная целесообразность, не развалить коалицию в бундестаге.
показати весь коментар
21.05.2022 13:24 Відповісти
А кто в коалиции возражал бы против более активной помощи Украине?
показати весь коментар
21.05.2022 18:08 Відповісти
показати весь коментар
21.05.2022 13:38 Відповісти
показати весь коментар
21.05.2022 14:21 Відповісти
Досі не розумію, чи НДР приєдналось до ФРН, чи навпаки ФНР до НДР?
показати весь коментар
21.05.2022 13:58 Відповісти
Присосалась к грязьпрому.
показати весь коментар
21.05.2022 14:06 Відповісти
Шольц зайняв позицію "страуса в піску" і тупо не сходить з неї. Горе партії, очолюваної таким боягузом. ніяких перспектив у неї...
показати весь коментар
21.05.2022 14:12 Відповісти
Макрон звонив?..шось останнім часом не чутно..
показати весь коментар
21.05.2022 14:16 Відповісти
Західний світ має нарешті визнати свою помилку після 2 світової війни, коли вони вирішили, що Німеччина має бути лідером Європи, щоб знову нову 3 світову не почала! Недостойна нація і країна як не крути! А дали б по праву переможців британцям рулити європою, був би зараз зовсім іншим світ.
показати весь коментар
21.05.2022 14:52 Відповісти
Коли я бачу подібну новину, то завжди в першу чергу дивлюся: хто це сказав. Якщо є приставка "екс" - то одразу ясно: ця думка взагалі нічого не варта, звичайний звіздеж екс-чиновника, який нічого не вирішує. Вибачте, до сраки всім його висловлювання.
показати весь коментар
21.05.2022 17:32 Відповісти
 
 